Přípravy na ligu ONLINE: Pardubice porazily Jihlavu, Slovácko odletělo do Turecka
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>
Zprávy ze dne 15. ledna 2026
Fotbalisté Pardubic v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigovou Jihlavu2:0 a v součtu se závěrem podzimní části nejvyšší soutěže si připsali čtvrtou výhru po sobě. Za východočeského favorita se prosadili Jason Noslin a Ladislav Krobot.
Pardubický trenér Jan Trousil rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky. Každý z hráčů odehrál poločas s výjimkou zkušeného Vacka, který kvůli zranění už po 25 minutách střídal. Zhruba o šest minut později přízemní střelou zpoza vápna otevřel skóre Noslin a po necelé hodině hry přidal zblízka pojistku po centru z pravé strany Krobot.
FK Pardubice - Jihlava 2:0 (1:0)
Branky: 31. Noslin, 57. Krobot.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Mandous - Noslin, Konečný, Hamza, Mahuta - Vacek (25. Jelínek), Solil - Zarate, Botos, Boledovič - Patrák.
II. poločas: Stejskal - Saarma, Jelínek, Bammens, Trédl - Řezníček, Míšek - Tanko, Samuel, Godwin - Krobot. Trenér. Trousil.
Tým 1. FC Slovácko míří na přípravný kemp do Turecka. Na soupisce nechybí čerstvá posila Adonija Bryan Ouanda. Dvacetiletý Kanaďan bude v Uherském Hradišti přes jaro hostovat z pražské Slavie.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
PŘÍMO Z MARBELLY | Podřízení se musí kontrolovat. Ne že by to slávisté nutně potřebovali, ale přísnost prostě musí být. Proto je Jaroslav Tvrdík pravidelným návštěvníkem zimních i letních soustředění. Přiletěl i do španělské Marbelly, ve středu dopoledne sledoval v bezprostřední blízkosti celou tréninkovou jednotku. A po ní se zapojil do speciální hry. Více čtěte ZDE>>>
PŘÍMO Z BENIDORMU | Středeční odpolední trénink Plzně na soustředění v Benidormu hráčům zpestřila speciální návštěva. Kolem půl čtvrté se u hracích ploch objevila velící trojice českého národního týmu. Trenér Miroslav Koubek zdravil své někdejší svěřence a spolupracovníky, před březnovou baráží o postup na světový šampionát dorazili i asistent Jan Suchopárek a reprezentační manažer Pavel Nedvěd. V dalších dnech se ve Španělsku chystají navštívit i Spartu a Slavii. Více čtěte ZDE>>>
Jablonec zaznamenal v přípravě jasnou výhru.
FK Jablonec - Katovice 3:0 (1:0)
Branky: 21. Novák, 56. Pantalon, 60. Hollý
Sestava Jablonce:
I. poločas: Mihelak - Štěpánek, Tekijaški, Novák - Malenšek, Sedláček, Lavrinčík, Polidar - Suchan - Alégué, Puškáč.
II. poločas: Hanuš - Souček, Pantalon, Obinaja, Čanturišvili - Nykrín (75. Karban), Okeke, Zorvan, Hollý - Jawo, Chramosta. Trenér: Kozel.
Rozhodně se nebude přetvařovat, že všechno bylo oukej. Útočník Tomáš Zlatohlávek se za poslední rok neprosadil v ostravském Baníku. Paběrkoval, strádal, byl psychicky dole. „Cítil jsem, že potřebuju změnu,“ řekl 25letý hráč pro deník Sport a web iSport. Ve středu naskočil do prvního utkání za Teplice, které posílil na začátku ledna. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
REPORTÁŽ PŘÍMO Z MARBELLY | Vyhlášené letovisko na pobřeží Středozemního moře ročně navštíví skoro patnáct milionů turistů. Slaviase však na jihu Španělska už poněkolikáté chystá na jarní hon za titulem. A v těchto dnech i na slavnou Barcelonu. „No, spíš na Pardubice,“ rozesměje se Stanislav Tecl. V modré teplákové soupravě sleduje bývalé spoluhráče. V Marbella Football Centre právě začíná trénink úřadujícího šampiona. Je intenzivní, tvrdý, nesmlouvavý a nejvíc je slyšet holohlavý Maradona.Více čtěte ZDE>>>
Baník v rámci přípravy v Turecku porazil srbský FK Javor.
Baník Ostrava - Javor Ivanjica 2:0 (1:0)
Branky: 23. Kohút, 46. Buchta.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Hrubý - Bewene, Kričfaluši, Pojezný, Sinjavskij - Boula, Planka - Kohút, Jurečka, Havran - Gning.
II. poločas: Hrubý - Rusnák, Frydrych, Chaluš, Sirotek - Frýdl, Musák (72. Laine) - Buchta, Jaroň, Plavšič - Pira. Trenér: Galásek.
Redaktor iSportu Michal Kvasnica dnes navštívil trénink Pardubic.
Teplice ideálně vstoupily do Tipsport ligy, když přehrály druholigovou Viktorii Žižkov 3:0. Pro oba celky šlo o první zápas v novém roce poté, co sobotní duel Teplic s Duklou byl pro nepřízeň počasí odložen. Severočeši nyní nastoupili převážně v kombinované sestavě a dali příležitost mnoha hráčům z B týmu. I tak to stačilo na přesvědčivé vítězství. První start si připsal host ze Slavie Emmanuel Fully, o góly se postarali Radosta, Vachoušek a Nyarko.
Olomouc odletěla na soustředění do španělské Marbelly. Ve výpravě je také polský záložník Jakub Jezierski, který dostal od Slasku Vratislav povolení připojit se k týmu. Jeho transfer na Hanou se finalizuje.
Redaktor iSportu Jonáš Bartoš dál sleduje přípravu Plzně ve španělském Benidormu.
Sestava Teplic pro zápas se Žižkovem, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zlín zveřejnil kádr pro soustředění v Turecku, kde sehraje tři přípravná utkání.
Přípravné zápasy během středy absolvují čtyři týmy Chance Ligy. Teplice hrají v rámci Tipsport ligy se Žižkovem (10.30), Zlín vyzve Skalicu (13.00). Baník na soustředění v Turecku čeká srbský FK Javor (14.00), Jablonec se v Antalyi utká s polskými Katovicemi (15.00).
Hotelová sestava Jablonce na soustředění v Turecku:
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
David Jurásek absolvoval první trénink s pražskou Slavií. Ta se na jarní část sezony chystá ve španělské Marbelle. Pětadvacetiletý útočník se mezi „sešívané“ vrátil po dvou a půl letech>>>
Na tréninku Slovanu Liberec ve španělské Marbelle se objevila nová tvář. Stoper Haris Berbič na sever Čech přestoupil z bosenského klubu Borac Banja Luka.
Plzeň se na jarní sezonu už více jak týden chystá ve španělském Benidormu. „Vynikající podmínky,“ pochvaluje si Martin Hyský, který jako hlavní kouč Viktorie zažívá podmínky turistického letoviska poprvé. Více čtěte ZDE>>>
Mladá Boleslav, za kterou chytal Vojtěch Vorel ze Sparty, v přípravě po otočce porazila druholigové Táborsko 4:3.
Mladá Boleslav - Táborsko 4:3 (0:3)
Branky: 48. a 58. Buryán, 82. Langhamer, 84. Matoušek - 32. a 37. Polyák, 44. Voleský.
Sestava M. Boleslavi: Vorel - Donát, Matoušek (46. Zouhar), Zachoval - Mareš (46. Kolářík), Macek (46. Langhamer), Lehký (23. Ševčík), Hora - Penner (46. Buryán), John - Krulich. Trenér: Majer
Fotbalisté Bohemians měli v dopoledních hodinách odcestovat na přípravný kemp v Turecku. Z důvodu nepříznivých podmínek se jejich let ale opozdil, tým čeká na letišti.
Plán přípravy Bohemians v Antalyi
- 16. ledna: PFC Zire - Bohemians
- 17. ledna: Wisła Płock - Bohemians
- 22. ledna: NK Veres Rivne - Bohemians
Karviná na soustředění, které absolvuje v Turecku, remizovala 2:2 s polským Lubinem.
Karviná - Lubin 2:2 (1:1)
Branky: 26. Labík, 77. Condé - 44. Ligocki, 50. Kosidis
Zprávy ze dne 12. ledna 2026
Baník Ostrava vyrazil na soustředění v Turecku bez brankáře Dominika Holce, který si může hledat nové angažmá. Jak uvedli Ostravané v prohlášení na webu, na základě dlouhotrvajících soukromých důvodů požádal o krátkodobé uvolnění z tréninkového procesu A-týmu a po dohodě s klubem řeší svou další budoucnost.
Jablonec nechal fanoušky nahlédnout do posilovny na soustředění v Turecku.
Zlín v rámci Tipsport ligy vyhrál na hřišti druholigového Prostějova 2:0.
Prostějov - Zlín 0:2 (0:0)
Branky: 60. Koubek, 77. Petruta.
Sestava Zlína:
I. poločas: Knobloch - Fukala, Jugas, Kalabiška, Lekan - Koubek, Cupák, Štefan, Bartošák - Dorňák - Kanu (28. Bránecký).
II. poločas: Bachůrek - Grygera, Nombil, Křapka, Machalík - Koubek, Hellebrand, Penkevics, Petruta - Ulbrich - Bránecký. Trenér: Červenka.