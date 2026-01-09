Přípravy na ligu ONLINE: Plzeň porazila Lugano, trefily se tři nové tváře
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů.
Zprávy ze dne 9. ledna 2026
Plzeň v úvodním utkání zimní přípravy přestřílela na soustředění ve Španělsku Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i navrátilci Daniel Vašulín s Alexandrem Sojkou. Skóre uzavřel Christophe Kabongo. Zápas se hrál netradičně na tři poločasy po 45 minutách.
Viktoria Plzeň - Lugano 4:2 (1:0, 2:2)
Branky: 23. Vašulín, 74. Kadlec, 114. Sojka, 123. Kabongo - 51. Behrens, 86. Cassano.
Sestava Plzně: Wiegele (46. Tvrdoň, 91. Ťapaj) - Havel (68. Kadlec), Dweh (65. Krčík), Spáčil (68. Jemelka), Souaré (68. Doski) - Valenta (68. Zeljkovič), Hrošovský (68. Sojka) - Suchý (68. Novák), Panoš (68. Slončík), Višinský (68. Kabongo) - Vašulín (68. Adu). Trenér: Hyský.
Patrik Hrošovský (33) den po příjezdu k plzeňské výpravě a podpisu nové smlouvy vyběhl na hřiště. V rámci herního kempu v Benidormu nastoupil s kapitánskou páskou proti Luganu. Jak v zápase vypadal a co bizarního se na hřišti stalo čtěte ZDE>>>
Obránce Petr Mirvald z Prostějova na soustředění v Turecku zabojuje o místo v kádru Bohemians.
Plzeň dnes hraje na soustředění ve Španělsku se švýcarským Luganem. Zápas na 3x45 minut začíná v 10.30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
Legendární útočník Jan Koller se vyjádřil k přestupu Matyáše Vojty do Sparty.
Dukla odehrála první přípravný zápas na soustředění v Turecku, v němž porazila maďarský celek Kisvárda FC výsledkem 1:0. Jediný gól vstřelil Lukáš Penxa, který přišel na hostování ze Sparty. V prvním poločase nastoupili v útoku Tomáš Pekhart a Kevin-Prince Milla.
Dukla Praha - Kisvárda 1:0 (0:0)
Branka: 84. Penxa.
Sestava Dukly:
I. poločas: Jágrik - Unušič, Hašek, Hunal, Purzitidis, Šehovič - Velasquez, Peterka, Čermák - Milla, Pekhart.
II. poločas: Jágrik (70. Vácha) - Kreiker, Kozma, Svozil, Traoré, Penxa - Černák, Žitný, Gaszczyk - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek.
Stoper David Lischka absolvuje první týden v Bohemians, kam přestoupil z ostravského Baníku. „O zájmu Bohemky jsem se dozvěděl už v listopadu, kdy jsem telefonoval s trenérem Veselým. To mě přesvědčilo, že chci přestoupit. Jsem rád, že se to událo a mohl jsem tady začít přípravu,“ řekl 28letý hráč pro klubový web. Na hřišti by měl patřit mezi defenzivní opory. „Trenér po mně vyžaduje určitě organizační schopnosti a komunikaci. Věřím, že to budu moct předvést na trávníku.“
Obránce Emmanuel Uchenna na tréninku Sparty. Trenér Brian Priske o něm na středeční tiskové konferenci řekl: „Uchenna je na tom hodně dobře, přes svátky trénoval skoro každý den a dneska už byl i na hřišti. Očekáváme, že ve Španělsku bude trénovat s týmem na hřišti, takže na tomhle postu jsme na tom dobře.“
Útočník Kevin-Prince Milla zamířil ze Sparty zpátky do Dukly, kde bude na jaře hostovat. K týmu se už připojil na soustředění v Turecku. Dvaadvacetiletý Kamerunec už má za sebou první rozhovor pro klubový web, co v něm zaznělo?
- „Jsem rád, že jsem zpátky doma. Jsem tady, abych odváděl dobrou práci, bojoval za tým a ukázal kvalitu.“
- „Tento přesun je pro mě v tuhle chvíli asi nejlepší krok a Dukla je pro mě nejlepší místo. Myslím, že všechno je teď perfektní.“
- „Když se hráč připojí k novému týmu, musí se všemu přizpůsobit. To se mě teď netýká – znám mužstvo, hráče i realizák. Cítím se jako součást týmu, takže stačí jen hráč a snažit se získat nějaké body.“
- „Druhá část sezony je vždycky těžká. Víme, jakou máme pozici v tabulce, a co máme dělat. Bude to podobné jako loni, kdy jsme to zvládli dobře, bojovali jsme až do konce. Doufám, že to zvládneme znovu a vyhneme se baráži.“
Teplice absolvovaly ve středu výšlap na Sněžku. Ve výpravě nechyběl ani slávista Emmanuel Fully, který sdílel na sociálních sítích záběry z cesty.
Karvinští odletěli na soustředění do Turecka. Klub zveřejnil soupisku, na které jsou nováčci obránce Nino Milič, ofenzivní hráč Josias King Furaha a také Emmanuel Ayaosi. Tomu Slezané neumožnili zimní přestup do Plzně a na startu přípravy chyběl, protože byl v Nigérii. „Byla to jedna z těžších nominací, ale dali jsme to dohromady a věřím, že třeba ještě někdo za námi do Turecka přiletí. Určitě tuto možnost nevylučuji,“ řekl pro klubový web asistent trenéra Marek Bielan.
Přesně před deseti lety svým podpisem Václav Brabec (60) stvrdil fakt, že se stal majitelem Baníku Ostrava, který tehdy nezadržitelně mířil do druhé ligy. Miliardář ho stabilizoval a po letech dostal do evropských předkol. Připomeňte si památné chvíle Brabcovy dekády ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. ledna 2026
Fotbalisté Olomouce vstoupili do zimní přípravy výhrou nad polským soupeřem.
Dlouze si obhajoval příchod Matyáše Vojty, ze kterého Sparta udělala nejdražší přestup v rámci českých fotbalových klubů. „Předpoklad, že se bude dostávat do více šancí a bude produktivní, je velký,“ řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický. Současně mluvil o složení útočné trojky, situaci kolem Petera Vindahla i pozici, na které Pražané chtějí ještě posílit. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Do Španělska odlétá kádr Slovanu Liberce bez tří hráčů A-týmu. Aziz Kayondo se po Africkém poháru národů připojí k týmu později, doma ale zůstávají rehabilitovat Qendrim Zyba a Šimon Gabriel. Český stoper je po zranění předního zkříženého vazu mimo až do konce sezony, kosovský záložník s podobným zraněním chybí od léta. Dlouhodobě zraněný Jan Knapík s týmem odletěl a připravuje se individuálně, na jaře se ale v kádru Slovanu na trávníku zřejmě neukáže.
Manažerem A týmu Hradce Králové se stal Tomáš Poštulka, bývalý gólman národního mužstva, který dosud u Votroků zastával funkci trenéra brankářů. Na jeho místo přišel Jiří Lindr, někdejší jednička Východočechů, jenž naposledy působil u mládeže pražské Slavie.
Zprávy ze dne 6. ledna 2026
Fotbalisté Slavie v úvodním utkání zimní přípravy prohráli na soustředění ve Španělsku s Basilejí v přestřelce 3:4. Pražané v souboji úřadujících mistrů svých zemí během úvodního dějství brankami Muhammeda Chama a Ivana Schranze otočili stav, po změně stran a prostřídání byl ale lepší švýcarský celek. V nastavení snížila svým prvním gólem v červenobílém dresu zimní posila Samuel Isife. Více čtěte ZDE>>>
Hradec Králové se připravuje s dalšími novými jmény v kádru. S prvním týmem trénuje i odchovanec Adam Binar a obránce Viktor Zentrich, jenž je u „votroků“ na testech z třetí německé ligy. O jeho případném trvalém angažmá na východě Čech se teprve jedná.
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
Sparta zveřejnila soupisku pro zimní přípravu. Na jejím startu scházeli trenérovi Priskemu vedle Magnuse Kofoda Andersena, který má dlouhodobým problém s kolenem, další dva zranění hráči. Emmanuel Uchenna pokračuje v rekonvalescenci po menším zákroku, který absolvoval v prosinci. K mužstvu se má připojit během herního soustředění ve Španělsku. Santiago Eneme se zranil na africkém šampionátu, jeho očekávaná absence podle sparťanských doktorů je aktuálně ve vyšších jednotkách týdnů.
Pražané se na hřišti objeví poprvé v úterý, o den dřív absolvovali fyzické testy. U toho byl už útočník Matyáš Vojta, který přestoupil na Letnou z Mladé Boleslavi. Zato na soupisce scházejí Nelson Okeke a Dominik Hollý, oba hráči se už přesunuli do Jablonce. Jednadvacetiletý Lukáš Penxa se po návratu se severu Čech zapojil do tréninku s pražskou Duklou, o formě hostování se zatím jedná.
Očekávanou absencí je Lukáš Sadílek. „Má svolení k vyjednávání o přestupu,“ sdělil klub. Devětadvacetiletý středopolař už měl absolvovat zdravotní prohlídku v polském Górniku Zabrze.
Brankáři: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl.
Obránci: Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec, Filip Panák, Angelo Preciado, Asger Sörensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený.
Záložníci: Magnus Kofod Andersen, Veljko Birmančevič, Santiago Eneme, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Roman Mokrovics, Matěj Ryneš, Patrik Vydra.
Útočníci: Jan Kuchta, Kevin-Prince Milla, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Matyáš Vojta.
Sparta i s novou posilou Matyášem Vojtou začala zimní přípravu fyzickými testy na FTVS, kvůli zranění ale chybí tři hráči. Emannuel Uchenna se po operačním zákroku připojí k týmu až v průběhu soustředění ve Španělsku a Magnus Kofod Andersen, jak bylo avizováno dříve, chybí do konce sezony. Nejčerstvější zpráva je ale ztráta Santiaga Enemeho, který se zranil na Africkém poháru národů a měl by dle klubu chybět v řádu vyšších jednotek týdnů. V ohrožení je tak jeho start v úvodu jarní části. Lukáš Sadílek už v týmu není, dotahuje přestup do Górniku Zabrze.
Po sváteční pauze se znovu sešli hráči Liberce na předsezonních testech a zahájili přípravu před jarní částí sezony. V týmu se v zimní pauze zatím udály jen tři změny. Zpět do Pardubic zamířil záložník Michal Hlavatý, opačným směrem se vydal křídelník Vojtěch Sychra a na pozici stopera přišel Augustin Drakpe. „Pro mě je nejzásadnější, že se podařilo udržet kádr z podzimu pohromadě. To je pro nás klíčové,“ pochvaluje si trenér Radoslav Kováč. Více čtěte ZDE>>>
Pardubice prochází velkými změnami a do Turecka odlétají s 29 hráči. Mezi nimi jsou nové tváře jako Tobias Boledovič (stoper, Slavia B, přestup), Tomáš Jelínek (záložník, Slavia B, hostování), Emannuel Godwin (levý bek, Trelleborgs, přestup) a Aleš Mandous (brankář, Slavia, hostování). V kádru je i mladý stoper Jiří Hamza, který přichází ze Slovácka. V Česku zůstávají David Šimek, Denis Darmozval či Michal Surzyn, kteří si zřejmě budou hledat angažmá jinde. V Antalye se bude tým kondičně připravovat do 11. ledna.
Plzeňské vedení ve spolupráci s trenérským štábem Martina Hyského pouští do kabiny hodně čerstvého vzduchu. V hektických dnech na startu nového roku tvoří Viktoria kádr pro jarní část sezony. Těsně před odletem na soustředění do Španělska klub oznámil nástup dvou posil – z Hradce se vrací Alexandr Sojka, k mužstvu se připojil i slovenský gólman Dominik Ťapaj. Na dobré cestě jsou jednání o příchodu zkušeného polaře Patrika Hrošovského, řeší se hráči na dvě další pozice. Více čtěte ZDE>>>
Na prvním tréninku Bohemians v zimní přípravě scházel obránce Vlasij Sinjavskij, který momentálně dotahuje přestup do Baníku. Oficiální oznámení se očekává brzy. S tím souvisí příchod Davida Lischky. Levonohý stoper opustí Baník po čtyřech a půl letech, v pondělí dopoledne se už připojil k týmu trenéra Veselého.
„Klokani“ už nemůžou počítat s Adamem Kadlecem (Plzeň), Matějem Hybšem (Mladá Boleslav) a Nelsonem Okekem (Jablonec). Po zranění se vrátil Jan Matoušek, dalším nováčkem v týmu je Milan Havel. Krajní hráč ovšem pokračuje v Plzni a k Vršovickým se připojí až po play off Evropské ligy proti Portu.
Konkurence posiluje, investuje do kádru. V Uherském Hradišti musí kouč Roman Skuhravý pracovat s tím, co měl k dispozici v závěru podzimu. Poslední tým Chance Ligy nemá plnou pokladnu na nákup hotových borců, kteří by ihned pomohli k záchraně. Navíc ještě může v zimě některá z opor, které dojíždí smlouva, odejít. „V této situaci jsem po iksté. Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoliv hráče. Ale baví mě to,“ prohlásil trenér Slovácka na startu zimní přípravy. Více čtěte ZDE>>>
