Přípravy na ligu ONLINE: Po svátcích hned startují první dva kluby

Sledujte přípravy na start jarní části Chance Ligy
Sledujte přípravy na start jarní části Chance Ligy
iSport.cz
Chance Liga
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů.

AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 2. ledna 2026

Důležitý moment
2. ledna 2026 · 09:00

Kdy budou ligové kluby zahajovat přípravu?

  • 2. ledna: Baník Ostrava, Teplice
  • 3. ledna: Slavia Praha, Plzeň, Slovácko
  • 4. ledna: Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians, Pardubice, Dukla Praha
  • 5. ledna: Sparta Praha, Zlín, Liberec, Hradec Králové 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

