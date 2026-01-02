Přípravy na ligu ONLINE: Po svátcích hned startují první dva kluby
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů.
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
Kdy budou ligové kluby zahajovat přípravu?
- 2. ledna: Baník Ostrava, Teplice
- 3. ledna: Slavia Praha, Plzeň, Slovácko
- 4. ledna: Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians, Pardubice, Dukla Praha
- 5. ledna: Sparta Praha, Zlín, Liberec, Hradec Králové