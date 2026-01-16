Předplatné

Přípravy na ligu ONLINE: Šest ligových týmů v akci, Sigma s novou posilou proti Legii

Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Začátek zimní přípravy fotbalistů OlomouceZdroj: ČTK
Nová posila Olomouce Jakub Jezierski
Lukáš Červ se raduje ze vstřelené branky
Baník Ostrava porazil během turecké přípravy FC Javor 2:0
David Jurásek poprvé po návratu trénoval se Slavií
David Jurásek poprvé po návratu trénoval se Slavií
Brankář Vojtěch Vorel v přípravě chytá v brance Mladé Boleslavi
Brankář Dominik Holec si po dohodě s Baníkem smí hledat nové angažmá
Chance Liga

Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>

Online přenos - Přípravy na jarní část ligy
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 16. ledna 2026

16. ledna 2026 · 10:35

Šest ligových týmů dnes sehraje přípravné zápasy. Jako první se představí Olomouc, která v Marbelle vyzve Legii Varšava. Polský celek narozdíl od Sigmy nepostoupil do vyřazovacích bojů Konferenční ligy. Představí se i nová posila Jakub Jezierski.

 

Dnešní program

11:30 Olomouc - Varšava

13:00 Szeged 2011 - Artis Brno

15:00 Nyíregyháza - Hradec Králové

15:00 Novi Pazar - Karviná

15:00 Zirä FK - Bohemians

15:00 Malmö - Sparta

16:00 Slavia - Brann

Zprávy ze dne 15. ledna 2026

Slovan Liberec
15. ledna 2026 · 17:59

Liberec na soustředění v Marbelle porazil Puskás Akademii 1:0.

Branka: 34. L. Mašek
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Stránský, Masopust, Rus - Mahmic, L. Mašek
II. poločas: Krajčírik - Mikula, N'Guessan, Drakpe, Koželuh - Sychra, Lexa, Diakité, Juliš - L. Mašek, Letenay. Trenér: Kováč

Důležitý moment
Viktoria Plzeň
15. ledna 2026 · 16:57

Fotbalisté Plzně v generálce porazili Sonderjyske 3:1. Jak zápas vypadal, čtěte ZDE >>>

Viktoria Plzeň
15. ledna 2026 · 15:50

Po první půli vede Plzeň o dvě branky.

Viktoria Plzeň
15. ledna 2026 · 15:00

Fotbalisté Plzně nastupují do generálky proti SønderjyskE v této sestavě. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

FK Pardubice
15. ledna 2026 · 13:51

Fotbalisté Pardubic v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigovou Jihlavu2:0 a v součtu se závěrem podzimní části nejvyšší soutěže si připsali čtvrtou výhru po sobě. Za východočeského favorita se prosadili Jason Noslin a Ladislav Krobot.

 

Pardubický trenér Jan Trousil rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky. Každý z hráčů odehrál poločas s výjimkou zkušeného Vacka, který kvůli zranění už po 25 minutách střídal. Zhruba o šest minut později přízemní střelou zpoza vápna otevřel skóre Noslin a po necelé hodině hry přidal zblízka pojistku po centru z pravé strany Krobot.

 

FK Pardubice - Jihlava 2:0 (1:0)
Branky: 31. Noslin, 57. Krobot.

 

Sestava Pardubic:
I. poločas: Mandous - Noslin, Konečný, Hamza, Mahuta - Vacek (25. Jelínek), Solil - Zarate, Botos, Boledovič - Patrák.
II. poločas: Stejskal - Saarma, Jelínek, Bammens, Trédl - Řezníček, Míšek - Tanko, Samuel, Godwin - Krobot. Trenér. Trousil.

1. FC Slovácko
15. ledna 2026 · 10:28

Tým 1. FC Slovácko míří na přípravný kemp do Turecka. Na soupisce nechybí čerstvá posila Adonija Bryan Ouanda. Dvacetiletý Kanaďan bude v Uherském Hradišti přes jaro hostovat z pražské Slavie.

Zprávy ze dne 14. ledna 2026

SK Slavia Praha
14. ledna 2026 · 18:51

PŘÍMO Z MARBELLY | Podřízení se musí kontrolovat. Ne že by to slávisté nutně potřebovali, ale přísnost prostě musí být. Proto je Jaroslav Tvrdík pravidelným návštěvníkem zimních i letních soustředění. Přiletěl i do španělské Marbelly, ve středu dopoledne sledoval v bezprostřední blízkosti celou tréninkovou jednotku. A po ní se zapojil do speciální hry. Více čtěte ZDE>>>

Jaroslav Tvrdík dorazil na soustředění Slavie ve Španělsku
Důležitý moment
Viktoria Plzeň
14. ledna 2026 · 17:36

PŘÍMO Z BENIDORMU | Středeční odpolední trénink Plzně na soustředění v Benidormu hráčům zpestřila speciální návštěva. Kolem půl čtvrté se u hracích ploch objevila velící trojice českého národního týmu. Trenér Miroslav Koubek zdravil své někdejší svěřence a spolupracovníky, před březnovou baráží o postup na světový šampionát dorazili i asistent Jan Suchopárek a reprezentační manažer Pavel Nedvěd. V dalších dnech se ve Španělsku chystají navštívit i Spartu a Slavii. Více čtěte ZDE>>>

FK Jablonec
14. ledna 2026 · 17:23

Jablonec zaznamenal v přípravě jasnou výhru.

 

FK Jablonec - Katovice 3:0 (1:0)
Branky: 21. Novák, 56. Pantalon, 60. Hollý

 

Sestava Jablonce:
I. poločas: Mihelak - Štěpánek, Tekijaški, Novák - Malenšek, Sedláček, Lavrinčík, Polidar - Suchan - Alégué, Puškáč.
II. poločas: Hanuš - Souček, Pantalon, Obinaja, Čanturišvili - Nykrín (75. Karban), Okeke, Zorvan, Hollý - Jawo, Chramosta. Trenér: Kozel.

FK Teplice
14. ledna 2026 · 16:51

Rozhodně se nebude přetvařovat, že všechno bylo oukej. Útočník Tomáš Zlatohlávek se za poslední rok neprosadil v ostravském Baníku. Paběrkoval, strádal, byl psychicky dole. „Cítil jsem, že potřebuju změnu,“ řekl 25letý hráč pro deník Sport a web iSport. Ve středu naskočil do prvního utkání za Teplice, které posílil na začátku ledna. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Tomáš Zlatohlávek přestupuje z Baníku Ostrava do Teplic
Důležitý moment
SK Slavia Praha
14. ledna 2026 · 16:50

REPORTÁŽ PŘÍMO Z MARBELLY | Vyhlášené letovisko na pobřeží Středozemního moře ročně navštíví skoro patnáct milionů turistů. Slaviase však na jihu Španělska už poněkolikáté chystá na jarní hon za titulem. A v těchto dnech i na slavnou Barcelonu. „No, spíš na Pardubice,“ rozesměje se Stanislav Tecl. V modré teplákové soupravě sleduje bývalé spoluhráče. V Marbella Football Centre právě začíná trénink úřadujícího šampiona. Je intenzivní, tvrdý, nesmlouvavý a nejvíc je slyšet holohlavý Maradona.Více čtěte ZDE>>>

Baník Ostrava
14. ledna 2026 · 14:06

Baník v rámci přípravy v Turecku porazil srbský FK Javor.

 

Baník Ostrava - Javor Ivanjica 2:0 (1:0)
Branky: 23. Kohút, 46. Buchta.

 

Sestava Ostravy:
I. poločas: Hrubý - Bewene, Kričfaluši, Pojezný, Sinjavskij - Boula, Planka - Kohút, Jurečka, Havran - Gning.
II. poločas: Hrubý - Rusnák, Frydrych, Chaluš, Sirotek - Frýdl, Musák (72. Laine) - Buchta, Jaroň, Plavšič - Pira. Trenér: Galásek.

FK Pardubice
14. ledna 2026 · 13:47

Redaktor iSportu Michal Kvasnica dnes navštívil trénink Pardubic.

FK Teplice
14. ledna 2026 · 12:19

Teplice ideálně vstoupily do Tipsport ligy, když přehrály druholigovou Viktorii Žižkov 3:0. Pro oba celky šlo o první zápas v novém roce poté, co sobotní duel Teplic s Duklou byl pro nepřízeň počasí odložen. Severočeši nyní nastoupili převážně v kombinované sestavě a dali příležitost mnoha hráčům z B týmu. I tak to stačilo na přesvědčivé vítězství. První start si připsal host ze Slavie Emmanuel Fully, o góly se postarali Radosta, Vachoušek a Nyarko. 

Sigma Olomouc
14. ledna 2026 · 11:46

Olomouc odletěla na soustředění do španělské Marbelly. Ve výpravě je také polský záložník Jakub Jezierski, který dostal od Slasku Vratislav povolení připojit se k týmu. Jeho transfer na Hanou se finalizuje.

Viktoria Plzeň
14. ledna 2026 · 11:05

Redaktor iSportu Jonáš Bartoš dál sleduje přípravu Plzně ve španělském Benidormu.

FK Teplice
14. ledna 2026 · 10:30

Sestava Teplic pro zápas se Žižkovem, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

FC Zlín
14. ledna 2026 · 10:15

Zlín zveřejnil kádr pro soustředění v Turecku, kde sehraje tři přípravná utkání.

14. ledna 2026 · 09:50

Přípravné zápasy během středy absolvují čtyři týmy Chance Ligy. Teplice hrají v rámci Tipsport ligy se Žižkovem (10.30), Zlín vyzve Skalicu (13.00). Baník na soustředění v Turecku čeká srbský FK Javor (14.00), Jablonec se v Antalyi utká s polskými Katovicemi (15.00).

FK Jablonec
14. ledna 2026 · 08:33

Hotelová sestava Jablonce na soustředění v Turecku:

Zprávy ze dne 13. ledna 2026

SK Slavia Praha
13. ledna 2026 · 15:16

David Jurásek absolvoval první trénink s pražskou Slavií. Ta se na jarní část sezony chystá ve španělské Marbelle. Pětadvacetiletý útočník se mezi „sešívané“ vrátil po dvou a půl letech>>>

Slovan Liberec
13. ledna 2026 · 15:09

Na tréninku Slovanu Liberec ve španělské Marbelle se objevila nová tvář. Stoper Haris Berbič na sever Čech přestoupil z bosenského klubu Borac Banja Luka.

Viktoria Plzeň
13. ledna 2026 · 14:50

Plzeň se na jarní sezonu už více jak týden chystá ve španělském Benidormu. „Vynikající podmínky,“ pochvaluje si Martin Hyský, který jako hlavní kouč Viktorie zažívá podmínky turistického letoviska poprvé. Více čtěte ZDE>>>

Mladá Boleslav
13. ledna 2026 · 12:54

Mladá Boleslav, za kterou chytal Vojtěch Vorel ze Sparty, v přípravě po otočce porazila druholigové Táborsko 4:3.

 

Mladá Boleslav - Táborsko 4:3 (0:3)
Branky: 48. a 58. Buryán, 82. Langhamer, 84. Matoušek - 32. a 37. Polyák, 44. Voleský.
Sestava M. Boleslavi: Vorel - Donát, Matoušek (46. Zouhar), Zachoval - Mareš (46. Kolářík), Macek (46. Langhamer), Lehký (23. Ševčík), Hora - Penner (46. Buryán), John - Krulich. Trenér: Majer

