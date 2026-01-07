Přípravy na ligu ONLINE: Slovan odlétá i s Knapíkem, chybí tři hráči. Sigma začala výhrou
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE>>>
Zprávy ze dne 7. ledna 2026
Fotbalisté Olomouce vstoupili do zimní přípravy výhrou nad polským soupeřem.
Dlouze si obhajoval příchod Matyáše Vojty, ze kterého Sparta udělala nejdražší přestup v rámci českých fotbalových klubů. „Předpoklad, že se bude dostávat do více šancí a bude produktivní, je velký,“ řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický. Současně mluvil o složení útočné trojky, situaci kolem Petera Vindahla i pozici, na které Pražané chtějí ještě posílit. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Do Španělska odlétá kádr Slovanu Liberce bez tří hráčů A-týmu. Aziz Kayondo se po Africkém poháru národů připojí k týmu později, doma ale zůstávají rehabilitovat Qendrim Zyba a Šimon Gabriel. Český stoper je po zranění předního zkříženého vazu mimo až do konce sezony, kosovský záložník s podobným zraněním chybí od léta. Dlouhodobě zraněný Jan Knapík s týmem odletěl a připravuje se individuálně, na jaře se ale v kádru Slovanu na trávníku zřejmě neukáže.
Manažerem A týmu Hradce Králové se stal Tomáš Poštulka, bývalý gólman národního mužstva, který dosud u Votroků zastával funkci trenéra brankářů. Na jeho místo přišel Jiří Lindr, někdejší jednička Východočechů, jenž naposledy působil u mládeže pražské Slavie.
Zprávy ze dne 6. ledna 2026
Fotbalisté Slavie v úvodním utkání zimní přípravy prohráli na soustředění ve Španělsku s Basilejí v přestřelce 3:4. Pražané v souboji úřadujících mistrů svých zemí během úvodního dějství brankami Muhammeda Chama a Ivana Schranze otočili stav, po změně stran a prostřídání byl ale lepší švýcarský celek. V nastavení snížila svým prvním gólem v červenobílém dresu zimní posila Samuel Isife. Více čtěte ZDE>>>
Hradec Králové se připravuje s dalšími novými jmény v kádru. S prvním týmem trénuje i odchovanec Adam Binar a obránce Viktor Zentrich, jenž je u „votroků“ na testech z třetí německé ligy. O jeho případném trvalém angažmá na východě Čech se teprve jedná.
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
Sparta zveřejnila soupisku pro zimní přípravu. Na jejím startu scházeli trenérovi Priskemu vedle Magnuse Kofoda Andersena, který má dlouhodobým problém s kolenem, další dva zranění hráči. Emmanuel Uchenna pokračuje v rekonvalescenci po menším zákroku, který absolvoval v prosinci. K mužstvu se má připojit během herního soustředění ve Španělsku. Santiago Eneme se zranil na africkém šampionátu, jeho očekávaná absence podle sparťanských doktorů je aktuálně ve vyšších jednotkách týdnů.
Pražané se na hřišti objeví poprvé v úterý, o den dřív absolvovali fyzické testy. U toho byl už útočník Matyáš Vojta, který přestoupil na Letnou z Mladé Boleslavi. Zato na soupisce scházejí Nelson Okeke a Dominik Hollý, oba hráči se už přesunuli do Jablonce. Jednadvacetiletý Lukáš Penxa se po návratu se severu Čech zapojil do tréninku s pražskou Duklou, o formě hostování se zatím jedná.
Očekávanou absencí je Lukáš Sadílek. „Má svolení k vyjednávání o přestupu,“ sdělil klub. Devětadvacetiletý středopolař už měl absolvovat zdravotní prohlídku v polském Górniku Zabrze.
Brankáři: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl.
Obránci: Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec, Filip Panák, Angelo Preciado, Asger Sörensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený.
Záložníci: Magnus Kofod Andersen, Veljko Birmančevič, Santiago Eneme, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Roman Mokrovics, Matěj Ryneš, Patrik Vydra.
Útočníci: Jan Kuchta, Kevin-Prince Milla, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Matyáš Vojta.
Sparta i s novou posilou Matyášem Vojtou začala zimní přípravu fyzickými testy na FTVS, kvůli zranění ale chybí tři hráči. Emannuel Uchenna se po operačním zákroku připojí k týmu až v průběhu soustředění ve Španělsku a Magnus Kofod Andersen, jak bylo avizováno dříve, chybí do konce sezony. Nejčerstvější zpráva je ale ztráta Santiaga Enemeho, který se zranil na Africkém poháru národů a měl by dle klubu chybět v řádu vyšších jednotek týdnů. V ohrožení je tak jeho start v úvodu jarní části. Lukáš Sadílek už v týmu není, dotahuje přestup do Górniku Zabrze.
Po sváteční pauze se znovu sešli hráči Liberce na předsezonních testech a zahájili přípravu před jarní částí sezony. V týmu se v zimní pauze zatím udály jen tři změny. Zpět do Pardubic zamířil záložník Michal Hlavatý, opačným směrem se vydal křídelník Vojtěch Sychra a na pozici stopera přišel Augustin Drakpe. „Pro mě je nejzásadnější, že se podařilo udržet kádr z podzimu pohromadě. To je pro nás klíčové,“ pochvaluje si trenér Radoslav Kováč. Více čtěte ZDE>>>
Pardubice prochází velkými změnami a do Turecka odlétají s 29 hráči. Mezi nimi jsou nové tváře jako Tobias Boledovič (stoper, Slavia B, přestup), Tomáš Jelínek (záložník, Slavia B, hostování), Emannuel Godwin (levý bek, Trelleborgs, přestup) a Aleš Mandous (brankář, Slavia, hostování). V kádru je i mladý stoper Jiří Hamza, který přichází ze Slovácka. V Česku zůstávají David Šimek, Denis Darmozval či Michal Surzyn, kteří si zřejmě budou hledat angažmá jinde. V Antalye se bude tým kondičně připravovat do 11. ledna.
Plzeňské vedení ve spolupráci s trenérským štábem Martina Hyského pouští do kabiny hodně čerstvého vzduchu. V hektických dnech na startu nového roku tvoří Viktoria kádr pro jarní část sezony. Těsně před odletem na soustředění do Španělska klub oznámil nástup dvou posil – z Hradce se vrací Alexandr Sojka, k mužstvu se připojil i slovenský gólman Dominik Ťapaj. Na dobré cestě jsou jednání o příchodu zkušeného polaře Patrika Hrošovského, řeší se hráči na dvě další pozice. Více čtěte ZDE>>>
Na prvním tréninku Bohemians v zimní přípravě scházel obránce Vlasij Sinjavskij, který momentálně dotahuje přestup do Baníku. Oficiální oznámení se očekává brzy. S tím souvisí příchod Davida Lischky. Levonohý stoper opustí Baník po čtyřech a půl letech, v pondělí dopoledne se už připojil k týmu trenéra Veselého.
„Klokani“ už nemůžou počítat s Adamem Kadlecem (Plzeň), Matějem Hybšem (Mladá Boleslav) a Nelsonem Okekem (Jablonec). Po zranění se vrátil Jan Matoušek, dalším nováčkem v týmu je Milan Havel. Krajní hráč ovšem pokračuje v Plzni a k Vršovickým se připojí až po play off Evropské ligy proti Portu.
Konkurence posiluje, investuje do kádru. V Uherském Hradišti musí kouč Roman Skuhravý pracovat s tím, co měl k dispozici v závěru podzimu. Poslední tým Chance Ligy nemá plnou pokladnu na nákup hotových borců, kteří by ihned pomohli k záchraně. Navíc ještě může v zimě některá z opor, které dojíždí smlouva, odejít. „V této situaci jsem po iksté. Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoliv hráče. Ale baví mě to,“ prohlásil trenér Slovácka na startu zimní přípravy. Více čtěte ZDE>>>
Tři nové tváře dohromady za více než sto milionů korun, dva návraty, celkem téměř čtyřicítka jmen. Ale taky jeden odchod do druhé ligy, konec kariéry, pět zraněných a především ztráta nejlepšího střelce Daniela Vašulína. Taková je Sigma na začátku roku 2026. Změn však čekejte ještě víc! „Řešíme posily do každé řady kromě brankáře,“ přiznal kouč Tomáš Janotka. Více čtěte ZDE>>>
Jak to vypadá se zraněnými hráči Sigmy?
Do letadla směr Malaga se v sobotu poskládalo hned 29 hráčů. Někteří vyletěli na soustředění se Slavií s cílem bojovat o základní sestavu, jiní o místo v kádru a někteří se letí jen ukázat naživo trenérům, než se přesunou jinam. Skoro do všech kategorií spadají i (staro)nové tváře – Samuel Isife, Sahmkou Camara, Hamidou Kanté, Divine Teah či Alexandr Bužek. Kdo má nejsilnější výchozí pozici? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 4. ledna 2026
V neděli se naplno rozeběhla slávistická příprava v Marbelle. Byť ven se hráči zatím nepodívali, na jihu Španělska prší, a tak tým strávil den v posilovně. Na trávník se vydá brzy – od doby, co do ledna zasahují zápasy evropských pohárů se „sešívaným“ zkrátily kondiční tréninky a hra s míčem přijde na řadu dříve. Nezúčastní se ale Ondřej Zmrzlý a Lukáš Vorlický, kteří klub opouští. „Lukáš je pan fotbalista, ale tady není možné mu dát tolik prostoru,“ říká asistent Zdeněk Houštecký. Více čtěte ZDE>>>
Václav Brabec, majitel Baníku Ostrava, se do toho na začátku roku opřel, kritická situace si to žádá. Jeho klub oproti létu přivádí opravdu kvalitní fotbalisty, u nichž existuje vysoký předpoklad brzké pomoci. Více čtěte v blogu Michala Kvasnici ZDE>>>
Fotbalisté Mladé Boleslavi bez útočníka Matyáše Vojty v neděli zahájili fyzickými testy zimní přípravu. Nejlepší střelec týmu v podzimní části sezony by měl přestoupit do pražské Sparty. Více čtěte ZDE>>>
Se Středočechy se už nepřipravuje ani brankář Aleš Mandous. Z hostování si ho stáhla pražská Slavia, odkud by měl přestoupit do Pardubic.
Přípravu zahájil s mužstvem obránce Matěj Hybš, který v sobotu oslavil 33. narozeniny. Někdejší český mládežnický reprezentant se s Mladou Boleslaví dohodl na smlouvě před Vánoci po vypršení kontraktu v Bohemians 1905. Ve vršovickém klubu mohl pokračovat, kvůli nízkému hernímu vytížení ale zvolil odchod. Po vyléčení zranění se ke Středočechům připojili Jetmir Haliti, David Kozel, Dominik Mareš a David Pech.
Svěřenci trenéra Aleše Majera začnou v pondělí ve svém domovském areálu trénovat. V plánu mají pět přípravných zápasů, z toho tři na soustředění v Turecku. Tým s nejhorší obranou v soutěži přezimuje na 13. místě. Jarní část sezony zahájí 31. ledna doma proti Bohemians.
Fotbalisté Karviné začali přípravu s razantně osekaným kádrem. Odešli Abdallah Gning, Alexandr Bužek, Sahmkou Camara či Dávid Krčík. Další tři hráči jsou zranění, Jiří Fleišman nemocný a Emannuel Ayaosi řeší do středy víza v Nigérii.
„Přijdu si jako během letní přípravy, kdy se hraje nějaký mezinárodní šampionát a čekáme, než se nám vrátí reprezentanti,. Nejvíc mě překvapil Gning, byl tu teprve půl roku“ povzdechl si kouč Marek Jarolím, kterému zatím přivedl management tři posily - Šimona Slončíka z béčka Slavie a norského křídelníka Josiase Kinga. „Potřebujeme to doplnit, minimálně o dva obránce,“ ví kouč, který ještě čeká na vývoj situace kolem smlouvy Ebrimy Singhateha. Ve čtvrtek tým zamíří na soustředění do Turecka.
Fotbalisté Dukly v neděli v Praze zahájili zimní přípravu a hned v pondělí odletí na kemp do turecké Antalye. Novými tvářemi jsou zkušený útočník Tomáš Pekhart a krajní obránce či záložník Lukáš Penxa. Mezi hráči, kteří se soustředění nezúčastní, je i záložník Štěpán Šebrle.
Pražany čekají v Turecku tři přípravné zápasy, jejich soupeři budou maďarská Kisvárda, Universitatea Kluž a ukrajinský tým Čerkasy. Generálkou na jaro pak po návratu bude duel s Lieferingem v Salcburku. Cestu za záchranou v ligové soutěži Dukla zahájí domácím utkáním se Spartou.
Dostane Denis Halinský výhledově příležitost v užší rotaci Slavie? „Trenér Trpišovský mi říkal, že budu bojovat o základní sestavu,“ naznačil stoper. Kompletní rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. ledna 2026
Přípravu zahajuje také Slovácko, to ale zatím nemá kompletní kádr.
David Heidenreich předčasně opouští královéhradecký klub. Pětadvacetiletý obránce se s „votroky“ dohodl na ukončení smlouvy, která by mu vypršela v létě. Heidenreich působil v Hradci Králové od léta 2023, angažmá ale výrazně ovlivnily jeho vleklé zdravotní problémy. V dresu „votroků“ si bývalý mládežnický český reprezentant připsal jen sedm ligových startů. V uplynulé podzimní části sezony hostoval v Prešově, za slovenský tým ale vinou zranění v soutěžním duelu ani jednou nenastoupil.
Start zimní přípravy přináší obměnu plzeňského kádru. Lukáš Červ (24) se ve své třetí sezoně na západě Čech dostává do role jednoho z klíčových lídrů. Zvlášť po konci Lukáše Hejdy, Jana Kopice, Martina Jedličky a zanedlouho také Milana Havla bude patřit k nejzkušenějším hráčům v týmu. „Jsou to velké změny,“ přiznává reprezentační záložník před plzeňským pondělním odjezdem na soustředění do španělského Benidormu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
