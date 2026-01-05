Předplatné

Přípravy na ligu ONLINE: Sparta i s posilou na testech, chybí tři zranění hráči

Fotbalisté Sparty Patrik Vydra (vlevo) a Kaan Kairinen podstupují fyzické testy v rámci přípravy na jarní část sezony
Fotbalisté Sparty Patrik Vydra (vlevo) a Kaan Kairinen podstupují fyzické testy v rámci přípravy na jarní část sezonyZdroj: x.com/@ACSparta_CZ
Začátek zimní přípravy fotbalistů Bohemians
Obránce David Lischka na tréninku Bohemians
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý se baví s útočníkem Júsufem Hilálem
Začátek zimní přípravy fotbalistů Bohemians
Danijel Šturm ze slovinského NK Celje je novou tváří olomouckého klubu
Trenér Tomáš Janotka na začátku zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE>>>

AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 5. ledna 2026

AC Sparta Praha
5. ledna 2026 · 18:40

Sparta zveřejnila soupisku pro zimní přípravu. Na jejím startu scházeli trenérovi Priskemu vedle Magnuse Kofoda Andersena, který má dlouhodobým problém s kolenem, další dva zranění hráči. Emmanuel Uchenna pokračuje v rekonvalescenci po menším zákroku, který absolvoval v prosinci. K mužstvu se má připojit během herního soustředění ve Španělsku. Santiago Eneme se zranil na africkém šampionátu, jeho očekávaná absence podle sparťanských doktorů je aktuálně ve vyšších jednotkách týdnů.

Pražané se na hřišti objeví poprvé v úterý, o den dřív absolvovali fyzické testy. U toho byl už útočník Matyáš Vojta, který přestoupil na Letnou z Mladé Boleslavi. Zato na soupisce scházejí Nelson Okeke a Dominik Hollý, oba hráči se už přesunuli do Jablonce. Jednadvacetiletý Lukáš Penxa se po návratu se severu Čech zapojil do tréninku s pražskou Duklou, o formě hostování se zatím jedná.

Očekávanou absencí je Lukáš Sadílek. „Má svolení k vyjednávání o přestupu,“ sdělil klub. Devětadvacetiletý středopolař už měl absolvovat zdravotní prohlídku v polském Górniku Zabrze.

Brankáři: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl.

Obránci: Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec, Filip Panák, Angelo Preciado, Asger Sörensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený. 

Záložníci: Magnus Kofod Andersen, Veljko Birmančevič, Santiago Eneme, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Roman Mokrovics, Matěj Ryneš, Patrik Vydra. 

Útočníci: Jan Kuchta, Kevin-Prince Milla, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Matyáš Vojta.

AC Sparta Praha
5. ledna 2026 · 18:23

Sparta i s novou posilou Matyášem Vojtou začala zimní přípravu fyzickými testy na FTVS, kvůli zranění ale chybí tři hráči. Emannuel Uchenna se po operačním zákroku připojí k týmu až v průběhu soustředění ve Španělsku a Magnus Kofod Andersen, jak bylo avizováno dříve, chybí do konce sezony. Nejčerstvější zpráva je ale ztráta Santiaga Enemeho, který se zranil na Africkém poháru národů a měl by dle klubu chybět v řádu vyšších jednotek týdnů. V ohrožení je tak jeho start v úvodu jarní části. Lukáš Sadílek už v týmu není, dotahuje přestup do Górniku Zabrze.

Slovan Liberec
5. ledna 2026 · 15:28

Po sváteční pauze se znovu sešli hráči Liberce na předsezonních testech a zahájili přípravu před jarní částí sezony. V týmu se v zimní pauze zatím udály jen tři změny. Zpět do Pardubic zamířil záložník Michal Hlavatý, opačným směrem se vydal křídelník Vojtěch Sychra a na pozici stopera přišel Augustin Drakpe. „Pro mě je nejzásadnější, že se podařilo udržet kádr z podzimu pohromadě. To je pro nás klíčové,“ pochvaluje si trenér Radoslav Kováč. Více čtěte ZDE>>>

FK Pardubice
5. ledna 2026 · 14:56

Pardubice prochází velkými změnami a do Turecka odlétají s 29 hráči. Mezi nimi jsou nové tváře jako Tobias Boledovič (stoper, Slavia B, přestup), Tomáš Jelínek (záložník, Slavia B, hostování), Emannuel Godwin (levý bek, Trelleborgs, přestup) a Aleš Mandous (brankář, Slavia, hostování). V kádru je i mladý stoper Jiří Hamza, který přichází ze Slovácka. V Česku zůstávají David Šimek, Denis Darmozval či Michal Surzyn, kteří si zřejmě budou hledat angažmá jinde. V Antalye se bude tým kondičně připravovat do 11. ledna.

Viktoria Plzeň
5. ledna 2026 · 13:58

Plzeňské vedení ve spolupráci s trenérským štábem Martina Hyského pouští do kabiny hodně čerstvého vzduchu. V hektických dnech na startu nového roku tvoří Viktoria kádr pro jarní část sezony. Těsně před odletem na soustředění do Španělska klub oznámil nástup dvou posil – z Hradce se vrací Alexandr Sojka, k mužstvu se připojil i slovenský gólman Dominik Ťapaj. Na dobré cestě jsou jednání o příchodu zkušeného polaře Patrika Hrošovského, řeší se hráči na dvě další pozice. Více čtěte ZDE>>>

Bohemians Praha 1905
5. ledna 2026 · 13:21

Na prvním tréninku Bohemians v zimní přípravě scházel obránce Vlasij Sinjavskij, který momentálně dotahuje přestup do Baníku. Oficiální oznámení se očekává brzy. S tím souvisí příchod Davida Lischky. Levonohý stoper opustí Baník po čtyřech a půl letech, v pondělí dopoledne se už připojil k týmu trenéra Veselého.

 

„Klokani“ už nemůžou počítat s Adamem Kadlecem (Plzeň), Matějem Hybšem (Mladá Boleslav) a Nelsonem Okekem (Jablonec). Po zranění se vrátil Jan Matoušek, dalším nováčkem v týmu je Milan Havel. Krajní hráč ovšem pokračuje v Plzni a k Vršovickým se připojí až po play off Evropské ligy proti Portu.

1. FC Slovácko
5. ledna 2026 · 12:41

Konkurence posiluje, investuje do kádru. V Uherském Hradišti musí kouč Roman Skuhravý pracovat s tím, co měl k dispozici v závěru podzimu. Poslední tým Chance Ligy nemá plnou pokladnu na nákup hotových borců, kteří by ihned pomohli k záchraně. Navíc ještě může v zimě některá z opor, které dojíždí smlouva, odejít. „V této situaci jsem po iksté. Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoliv hráče. Ale baví mě to,“ prohlásil trenér Slovácka na startu zimní přípravy. Více čtěte ZDE>>>

Sigma Olomouc
5. ledna 2026 · 12:04

Tři nové tváře dohromady za více než sto milionů korun, dva návraty, celkem téměř čtyřicítka jmen. Ale taky jeden odchod do druhé ligy, konec kariéry, pět zraněných a především ztráta nejlepšího střelce Daniela Vašulína. Taková je Sigma na začátku roku 2026. Změn však čekejte ještě víc! „Řešíme posily do každé řady kromě brankáře,“ přiznal kouč Tomáš Janotka. Více čtěte ZDE>>>

Sigma Olomouc
5. ledna 2026 · 11:01

Jak to vypadá se zraněnými hráči Sigmy?

SK Slavia Praha
5. ledna 2026 · 10:00

Do letadla směr Malaga se v sobotu poskládalo hned 29 hráčů. Někteří vyletěli na soustředění se Slavií s cílem bojovat o základní sestavu, jiní o místo v kádru a někteří se letí jen ukázat naživo trenérům, než se přesunou jinam. Skoro do všech kategorií spadají i (staro)nové tváře – Samuel Isife, Sahmkou Camara, Hamidou Kanté, Divine Teah či Alexandr Bužek. Kdo má nejsilnější výchozí pozici? Více čtěte ZDE>>>

Fotbalisté Slavie zahájili ve španělské Marbelle jarní přípravu
Fotbalisté Slavie zahájili ve španělské Marbelle jarní přípravu

Zprávy ze dne 4. ledna 2026

SK Slavia Praha
4. ledna 2026 · 20:41

V neděli se naplno rozeběhla slávistická příprava v Marbelle. Byť ven se hráči zatím nepodívali, na jihu Španělska prší, a tak tým strávil den v posilovně. Na trávník se vydá brzy – od doby, co do ledna zasahují zápasy evropských pohárů se „sešívaným“ zkrátily kondiční tréninky a hra s míčem přijde na řadu dříve. Nezúčastní se ale Ondřej Zmrzlý a Lukáš Vorlický, kteří klub opouští. „Lukáš je pan fotbalista, ale tady není možné mu dát tolik prostoru,“ říká asistent Zdeněk Houštecký. Více čtěte ZDE>>>

Baník Ostrava
4. ledna 2026 · 18:53

Václav Brabec, majitel Baníku Ostrava, se do toho na začátku roku opřel, kritická situace si to žádá. Jeho klub oproti létu přivádí opravdu kvalitní fotbalisty, u nichž existuje vysoký předpoklad brzké pomoci. Více čtěte v blogu Michala Kvasnici ZDE>>>

Mladá Boleslav
4. ledna 2026 · 18:11

Fotbalisté Mladé Boleslavi bez útočníka Matyáše Vojty v neděli zahájili fyzickými testy zimní přípravu. Nejlepší střelec týmu v podzimní části sezony by měl přestoupit do pražské Sparty. Více čtěte ZDE>>>

 

Se Středočechy se už nepřipravuje ani brankář Aleš Mandous. Z hostování si ho stáhla pražská Slavia, odkud by měl přestoupit do Pardubic.

 

Přípravu zahájil s mužstvem obránce Matěj Hybš, který v sobotu oslavil 33. narozeniny. Někdejší český mládežnický reprezentant se s Mladou Boleslaví dohodl na smlouvě před Vánoci po vypršení kontraktu v Bohemians 1905. Ve vršovickém klubu mohl pokračovat, kvůli nízkému hernímu vytížení ale zvolil odchod. Po vyléčení zranění se ke Středočechům připojili Jetmir Haliti, David Kozel, Dominik Mareš a David Pech.

 

Svěřenci trenéra Aleše Majera začnou v pondělí ve svém domovském areálu trénovat. V plánu mají pět přípravných zápasů, z toho tři na soustředění v Turecku. Tým s nejhorší obranou v soutěži přezimuje na 13. místě. Jarní část sezony zahájí 31. ledna doma proti Bohemians.

MFK Karviná
4. ledna 2026 · 17:27

Fotbalisté Karviné začali přípravu s razantně osekaným kádrem. Odešli Abdallah Gning, Alexandr Bužek, Sahmkou Camara či Dávid Krčík. Další tři hráči jsou zranění, Jiří Fleišman nemocný a Emannuel Ayaosi řeší do středy víza v Nigérii.

 

„Přijdu si jako během letní přípravy, kdy se hraje nějaký mezinárodní šampionát a čekáme, než se nám vrátí reprezentanti,. Nejvíc mě překvapil Gning, byl tu teprve půl roku“ povzdechl si kouč Marek Jarolím, kterému zatím přivedl management tři posily - Šimona Slončíka z béčka Slavie a norského křídelníka Josiase Kinga. „Potřebujeme to doplnit, minimálně o dva obránce,“ ví kouč, který ještě čeká na vývoj situace kolem smlouvy Ebrimy Singhateha. Ve čtvrtek tým zamíří na soustředění do Turecka.

Dukla Praha
4. ledna 2026 · 16:45

Fotbalisté Dukly v neděli v Praze zahájili zimní přípravu a hned v pondělí odletí na kemp do turecké Antalye. Novými tvářemi jsou zkušený útočník Tomáš Pekhart a krajní obránce či záložník Lukáš Penxa. Mezi hráči, kteří se soustředění nezúčastní, je i záložník Štěpán Šebrle.

 

Pražany čekají v Turecku tři přípravné zápasy, jejich soupeři budou maďarská Kisvárda, Universitatea Kluž a ukrajinský tým Čerkasy. Generálkou na jaro pak po návratu bude duel s Lieferingem v Salcburku. Cestu za záchranou v ligové soutěži Dukla zahájí domácím utkáním se Spartou.

SK Slavia Praha
4. ledna 2026 · 10:40

Dostane Denis Halinský výhledově příležitost v užší rotaci Slavie? „Trenér Trpišovský mi říkal, že budu bojovat o základní sestavu,“ naznačil stoper. Kompletní rozhovor čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 3. ledna 2026

1. FC Slovácko
3. ledna 2026 · 18:38

Přípravu zahajuje také Slovácko, to ale zatím nemá kompletní kádr.

Hradec Králové
3. ledna 2026 · 16:49

David Heidenreich předčasně opouští královéhradecký klub. Pětadvacetiletý obránce se s „votroky“ dohodl na ukončení smlouvy, která by mu vypršela v létě. Heidenreich působil v Hradci Králové od léta 2023, angažmá ale výrazně ovlivnily jeho vleklé zdravotní problémy. V dresu „votroků“ si bývalý mládežnický český reprezentant připsal jen sedm ligových startů. V uplynulé podzimní části sezony hostoval v Prešově, za slovenský tým ale vinou zranění v soutěžním duelu ani jednou nenastoupil.

Viktoria Plzeň
3. ledna 2026 · 16:48

Start zimní přípravy přináší obměnu plzeňského kádru. Lukáš Červ (24) se ve své třetí sezoně na západě Čech dostává do role jednoho z klíčových lídrů. Zvlášť po konci Lukáše Hejdy, Jana Kopice, Martina Jedličky a zanedlouho také Milana Havla bude patřit k nejzkušenějším hráčům v týmu. „Jsou to velké změny,“ přiznává reprezentační záložník před plzeňským pondělním odjezdem na soustředění do španělského Benidormu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Důležitý moment
SK Slavia Praha
3. ledna 2026 · 15:04

Fotbalisté Slavie odcestovali na kemp do Španělska bez záložníka Lukáše Vorlickéhoa levého beka Ondřeje Zmrzlého. Na srazu mužstva před zimní přípravou naopak nechyběly dosavadní dvě posily - afričtí obránci Hamidou Kante a Samuel Isife

 

Vedle nejnovějších posil do Španělska odcestovali i navrátilci z hostování záložníci Divine Teah s Alexandrem Bužkem a obránce Samhkou Camara. Podle spekulací médií Slavia usiluje o návrat levého beka Davida Juráska, který patří Benfice Lisabon a aktuálně hostuje v Besiktasi Istanbul. Pětadvacetiletý český reprezentant ale v kádru Pražanů pro kemp zatím nefiguruje.

 

Do Španělska naopak odcestoval slovenský levý bek či záložník Dominik Javorček, jenž se vrací do zátěže po vážném zranění. Schází Igoh Ogbu, obránce startuje s Nigérií na africkém šampionátu. Pražané odehrají na soustředění tři přípravné zápasy. Postupně změří síly s Basilejí, Karlsruhe a Brannem Bergen.

Důležitý moment
Baník Ostrava
3. ledna 2026 · 14:37

V pátek večer dorazil na Bazaly, v sobotu dopoledne už vedl první trénink Baníku v novém roce 2026. Pořád coby jeho hlavní kouč. „Ale byl jsem v hodně velké nejistotě,“ popisoval Tomáš Galásek období posledních týdnů, kdy se nevědělo, zda bude v Ostravě působit i na jaře. Více ZDE>>>

Důležitý moment
Viktoria Plzeň
3. ledna 2026 · 12:30

V plzeňském kádru dochází na startu zimní přípravy k pohybům. Gólman Martin Jedlička řeší zahraniční angažmá, zkušení Lukáš Hejda a Jan Kopic se budou připravovat s rezervním béčkem. Nové angažmá se také řeší u nadějného křídelníka Jamese Bella.

 

S týmem začínají přípravu Tom Slončík a Daniel Vašulín, kteří se vrátili z hostování v Hradci a Olomouci. Přibyly i dvě oznámené zimní posily - obránci Dávid Krčík a Adam Kadlec. S týmem začne přípravu i zkušený Milan Havel, který po odehrání prvního lednového duelu Evropské ligy proti Portu zamíří na přestup do Bohemians. Komentář trenéra Martina Hyského ke kádru Viktorie čtěte ZDE>>>

 

KÁDR FC VIKTORIA PLZEŇ NA STARTU ZIMNÍ PŘÍPRAVY

Brankáři: Florian Wiegele, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý

Obránci: Merchas Doski, Sampson Dweh, Milan Havel, Václav Jemelka, Dávid Krčík, Svetozar Marković, Jan Paluska, Karel Spáčil, Adam Kadlec

Záložníci: Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Amar Memić, Jiří Maxim Panoš, Cheick Souaré, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljković, Tom Slončík

Útočníci: Prince Adu (připojí se ve Španělsku), Rafiu Durosinmi, Christophe Kabongo, Matěj Vydra, Daniel Vašulín

Důležitý moment
SK Slavia Praha
3. ledna 2026 · 12:29

Ondřej Zmrzlý nakonec skutečně neletí se Slavií na soustředění do španělské Marbelly. Podle informací iSportu stále jedná o odchodu z Edenu, zájem je z Chance Ligy, Polska i Německa. O jaké kluby se jedná, čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 2. ledna 2026

Viktoria Plzeň
2. ledna 2026 · 12:07

V září se stal většinovým majitelem Viktorie Plzeň, klub hodlá dál úspěšně rozvíjet. Michal Strnad (33), jeden z nejbohatších Čechů, promluvil o svých plánech v západočeské organizaci i spokojenosti s dosavadními výsledky. Co ho vedlo ke vstupu do nejvyšších pater českého fotbalu? „Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku,“ zdůraznil majitel zbrojařského holdingu CSG v rozhovoru pro klubový web na konci uplynulého roku. Více čtěte ZDE>>>

Baník Ostrava
2. ledna 2026 · 10:54

Příspěvek kondičního trenéra Baníku na sociální síti X z novoročního večera.

