Přípravy na ligu ONLINE: Strach o oporu Baníku a nepovedená generálka. Obavy i v Sigmě

Sledujte přípravy na start jarní části Chance Ligy
Sledujte přípravy na start jarní části Chance Ligy
Ondřej Penxa se vážně zranil
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Nová posila Olomouce Jakub Jezierski
Lukáš Červ se raduje ze vstřelené branky
Baník Ostrava porazil během turecké přípravy FC Javor 2:0
David Jurásek poprvé po návratu trénoval se Slavií

Chance Liga

Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>

Online přenos - Přípravy na jarní část ligy
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 22. ledna 2026

Sigma Olomouc
22. ledna 2026 · 13:02
Bohemians Praha 1905
22. ledna 2026 · 12:16

Bohemians 1905 zvládli vítězně generálku na jarní část sezony. Pražané s ukrajinským týmem Veres Rivne ještě v 77. minutě prohrávali 0:3, ale v závěru čtyřmi góly otočil stav. Dvakrát se trefil střídající Vojtěch Smrž. 

FK Jablonec
22. ledna 2026 · 12:08

Působivá otočka z 1:3 na 5:3, o kterou se proti Michalovcům postarali dostřídavající borci, ukončila tréninkový kemp Jablonce v Turecku. Ve druhém poločase se spustil prudký déšť, promrzlí hráči byli rádi, když po generálce na jarní ligový start zapadli do autobusu. „Ještě máme zájem o některé hráče do ofenzivy, ale zatím jsou ve svých klubech,“ nastínil trenér Luboš Kozel. Více čtěte ZDE>>>

Jablonec v generálce otočil duel proti Michalovcům

Baník Ostrava
22. ledna 2026 · 11:24

Baník v generálce na ligové jaro prohrál.

Baník Ostrava
22. ledna 2026 · 10:15

Zhruba týden před startem ligy komplikace pro Baník. Zimní posila z Bohemians, estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij, nedohrál generálku s polským Widzevem Lodž.

Zprávy ze dne 21. ledna 2026

Mladá Boleslav
21. ledna 2026 · 15:44

Fotbalisté Mladé Boleslavi na soustředění v Turecku remizovali 2:2 s druholigovým dánským týmem Aarhus Fremad. Ve čtvrtém přípravném utkání během zimní přestávky tak poprvé nezvítězili.

Mladá Boleslav - Aarhus Fremad 2:2 (0:1)
Branky: 56. Zíka, 84. John - 7. Kaastrup, 79. Nygaard.

Sestava Mladé Boleslavi: Vorel - Mareš, Donát, Matoušek, Zachoval - Hora (60. Buryán), Pech (74. Langhamer) - Penner (60. Kolářík), Zíka, John (84. Šubert) - Lehký. Trenér: Majer.

Zprávy ze dne 20. ledna 2026

FK Pardubice
20. ledna 2026 · 19:42

Fotbalisté Pardubic na soustředění v Marbelle remizovali bez branek se švédským soupeřem.

FK Pardubice - Hammarby 0:0

Sestava Pardubic: Mandous (46. Charatišvili) - Noslin (66. Trédl), Bammens (66. Solil), Sljubyk (46. Hamza) - Konečný (66. Godwin), Hlavatý (66. Míšek), S. Šimek (66. Jelínek), Mahuta - Tanko (66. Samuel), Patrák (46. Vecheta), Botos (46. Krobot). Trenér: Trousil.

Sigma Olomouc
20. ledna 2026 · 16:51

Olomouc na soustředění v Marbelle remizovala 1:1 s Philadelphií. O vyrovnávací trefu Sigmy se postaral makedonský záložník Tihomir Kostadinov.

Hradec Králové
20. ledna 2026 · 16:04

Fotbalisté HradceKrálové porazili na soustředění v Turecku 2:1 Lechii Gdaňsk.

 

FC Hradec Králové - Lechia Gdaňsk 2:1 (0:1)
Branky: 54. Van Buren, 71. Hodek - 42. Sezonienko.

 

Sestava Hradce:
I. poločas: Vízek - Uhrinčať, Čihák, Čech - Binar, Darida, Dancák, Horák - Kubr, Vlkanova - Regža.
II. poločas: Vágner - Uhrinčať, Petrášek, Zentrich - Čmelík, Kučera, Mihálik, Kubr - Van Buren, Hodek - Griger. Trenér: Horejš.

1. FC Slovácko
20. ledna 2026 · 16:03

Obrat ve druhém poločase se podařil Slovácku, které zdolalo Honvéd Budapešť.

 

1. FC Slovácko - Honvéd Budapešť 2:1 (0:1)
Branky: 56. Tetour, 69. Ndefe - 44. Kállai.

 

Sestava Slovácka:
I. poločas: Urban - Reinberk, Rundič, Stojčevski, Mulder - Blahút, Trávník, Daníček, Havlík, Marinelli - Juroška.
II. poločas: Urban - Ndefe, Daníček, Mulder - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút (70. Beran) - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.

Sigma Olomouc
20. ledna 2026 · 14:06

Sigma jde do přípravného duelu proti Philadephii Union s Janem Klimentem v útoku. Nechybí ani zimní posily Danijel Šturm nebo Peter Baráth

Sigma Olomouc
20. ledna 2026 · 12:32

Sigmě se zranili na soustředění dva hráči.

Zprávy ze dne 19. ledna 2026

Slovan Liberec
19. ledna 2026 · 17:50

Fotbalisté Liberce ve svém třetím utkání na soustředění ve Španělsku remizovali se švédským vicemistrem Hammarby 1:1. O jediný gól Severočechů se postaral Ermin Mahmic z penalty. Slovan má v Marbelle bilanci jedné výhry, remízy a porážky.

Slovan Liberec - Hammarby 1:1 (0:1)
Branky: 47. Mahmic z pen. - 23. Abraham z pen.

 

Sestava Liberce:
I. poločas: Krajčírik - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Diakité, Masopust, Sychra - Mahmic, Letenay.
II. poločas: Pešl - Icha (62. Kayondo), Berbič, N'Guessan, Mikula - Hodouš (69. Soliu), Lexa, Stránský, Juliš - Mahmic (70. Rus), Letenay (62. L. Mašek). Trenér: Kováč.

Zprávy ze dne 18. ledna 2026

Baník Ostrava
18. ledna 2026 · 17:36

Baník si spravil chuť po prohře s kosovským celkem v duelu s Aktobe, které porazil 3:0. V 62. a 66. minutě se dvakrát prosadil ve vápně Jurečka a v závěru přidala pojistku hlavou další čerstvá útočná posila Gning. Vydařenou premiéru za klub prožil i reprezentační brankář Jedlička, jenž vychytal čisté konto. Ostrava má na soustředění bilanci dvou výher a jedné porážky.

Baník Ostrava
18. ledna 2026 · 15:06

Fotbalisté Baníku na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu. Teplice remizovaly 2:2 se srbským týmem Železničar Pančevo.

 

Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf na soustředění proti srbskému Javoru.

 

Pobyt v Turecku zahájily zápasem se srbským soupeřem i Teplice. Severočeši inkasovali v úvodu a v závěru utkání, mezitím se trefili útočník Zlatohlávek a záložník Bílek. Zlatohlávek po přestupu z Ostravy gólově oslavil debut v dresu „Sklářů“.

Zprávy ze dne 17. ledna 2026

Viktoria Plzeň
17. ledna 2026 · 19:14

Viktoria Plzeň hlásí ztrátu v brance. Mladý gólman Viktor Baier, který trávil sezonu na hostování v Rakousku, si poranil achilovku a čeká ho v Plzni operace. „Bohužel to nejsou příjemné zprávy. Viktor se nyní přesune domů do Plzně a v nejbližších dnech podstoupí operační zákrok. My mu samozřejmě budeme po celou dobu k dispozici a maximálně nápomocni,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.

Viktor Baier chytal pravidelně za Blau-Weiss Linec

Mladá Boleslav
17. ledna 2026 · 17:09

Výhru v přípravě dnes vybojovala také Mladá Boleslav, na soustředění v Turecku porazila bulharského soupeře.

 

FK Mladá Boleslav - CSKA Sofie 2:1 (2:0)
Branky: 26. Buryán, 30. Ševčík z pen. - 90. Brahimi z pen.
Sestava M. Boleslavi: Floder - Matoušek (61. Mareš), Králik (86. Zouhar), Hybš - Penner (46. Hora), Langhamer (61. John), Macek (77. Zachoval), Šubert - Kolářík (61. Donát), Ševčík - Buryán. Trenér: Majer.

Bohemians Praha 1905
17. ledna 2026 · 16:39

Lukáš Hůlka rozhodl o vítězství Bohemians nad polskou Wislou Plock.

 

Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 1:0 (1:0)
Branka: 38. Hůlka.
Sestava Bohemians: Frühwald (60. Šiman) - Lischka (46. Vala), Vondra, Kukučka (46. Kadlec) - Kareem (46. Kovařík), Hůlka (46. Hrubý), Čermák (46. Smrž), Mirvald - Drchal, Mikuda - Hilál (46. Ramírez). Trenér: Veselý.

FK Jablonec
17. ledna 2026 · 16:37

Jablonec si zastřílel proti makedonskému Vardaru Skopje, hattrickem se blýskl Jan Chramosta.

 

FK Jablonec - Vardar Skopje 6:2 (4:0)
Branky Jablonce: 18., 47. a 58. Chramosta, 6. Suchan, 35. Pantalon, 43. Puškáč z pen.
Sestava Jablonce: Mihelak - Štěpánek (78. Okeke), Pantalon (78. Tekijaški), Obinaja (72. Souček) - Malenšek (78. Čanturišvili), Suchan (78. Zorvan), Lavrinčík (78. Sedláček), Sobol (57. Karban) - Hollý (57. Nebyla), Chramosta (78. Jawo) - Puškáč (72. Polidar). Trenér: Kozel.

1. FC Slovácko
17. ledna 2026 · 15:24

Slovácko porazilo srbské Čukarički, rozhodl Marek Havlík. Fotbalisté z Uherského Hradiště navíc čtyřikrát trefili břevno.

 

1. FC Slovácko - Čukarički Bělehrad 1:0 (1:0)
Branka: 14. Havlík.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Stojčevski, Vaško, Rundič - Reinberk, Havlík, Šviderský, Ndefe - Daníček - Barát, Marinelli.
II. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Mulder - Ndubuisi, Trávník, Tetour, Blahút - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.

FC Zlín
17. ledna 2026 · 15:20

Zlín na soustředění v Turecku hrál bez gólů s rakouským BW Linec.

 

FC Zlín - BW Linec 0:0
Sestava Zlína: Dostál (60. Knobloch) - Kopečný (70. Pišoja), Jugas (70. Křapka), Kolář (70. Kalabiška), Fukala (70. Machalík) - Nombil (70. Fojtů), Cupák (70. Hellebrand) - Petruta, Ulbrich (70. Bránecký), Bartošák (70. Koubek) - Kanu (70. Poznar). Trenér: Červenka.

Dukla Praha
17. ledna 2026 · 11:22

Fotbalisté Dukly v přípravě podlehli ukrajinskému celku Čerkasy 1:2.

Dukla Praha - Čerkasy (Ukr.) 1:2 (0:2)
Branky: 65. Černák - 39. Pasič, 44. Nonikašvili
Sestava Dukly:
I. poločas: Matrevics - Kreiker, Svozil, Hunal, Traoré, Šehovič - Velasquez, Žitný, Čermák - Pekhart, Milla
II. poločas: Jágrik - Unušič, Kozma, Svozil (60. Hunal), Purzitidis, Černák - Ali Hindi, Gaszczyk, Kadák - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek

Zprávy ze dne 16. ledna 2026

SK Slavia Praha
16. ledna 2026 · 20:35

Rozhodujícím dílem se na obratu Slavie podílem dvěma asistencemi Muhammed Cham. Téma nasazení nevyzpytatelného Rakušana proti Barceloně je na stole. „Variantou určitě je. Byl to jeho jednoznačně nejlepší zápas, co se týče práce s prostorem a aktivity,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Na utkání týmu Jindřicha Trpišovského (vlevo) se přijel podívat i Miroslav Koubek, reprezentační trenér (vpravo)

Důležitý moment
SK Slavia Praha
16. ledna 2026 · 19:45

Fotbalisté Slavie porazili v generálce na Barcelonu norský Brann Bergen 2:1 a na závěr soustředění ve Španělsku si připsali první výhru v zimní přípravě. Nepříznivý výsledek otočila až střídající „jedenáctka“ po gólech Kušeje a Mbodjiho. „Byl to jeho nejlepší zápas za Slavii,“ říká o výkonu Muhammeda Chama redaktor deníku Sport Radek Špryňar.

Důležitý moment
AC Sparta Praha
16. ledna 2026 · 19:15

Trenéra Briana Priskeho, který překvapil novou pozicí pro Siverta Mannsverka, mohla trápit ofenzivní hra a také předčasné střídání Martina Suchomela. Co všechno první test Sparty v Marbelle ukázal čtěte ZDE>>>

Co ukázala příprava Sparty s Malmö?


Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

