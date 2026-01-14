Přípravy na ligu ONLINE: Teplice přejely Žižkov, do akce se chystají Zlín či Baník
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
Teplice ideálně vstoupily do Tipsport ligy, když přehrály druholigovou Viktorii Žižkov 3:0. Pro oba celky šlo o první zápas v novém roce poté, co sobotní duel Teplic s Duklou byl pro nepřízeň počasí odložen. Severočeši nyní nastoupili převážně v kombinované sestavě a dali příležitost mnoha hráčům z B týmu. I tak to stačilo na přesvědčivé vítězství. První start si připsal host ze Slavie Emmanuel Fully, o góly se postarali Radosta a dvakrát Nyarko.
Olomouc odletěla na soustředění do španělské Marbelly. Ve výpravě je také polský záložník Jakub Jezierski, který dostal od Slasku Vratislav povolení připojit se k týmu. Jeho transfer na Hanou se finalizuje.
Redaktor iSportu Jonáš Bartoš dál sleduje přípravu Plzně ve španělském Benidormu.
Sestava Teplic pro zápas se Žižkovem
Zlín zveřejnil kádr pro soustředění v Turecku, kde sehraje tři přípravná utkání.
Přípravné zápasy během středy absolvují čtyři týmy Chance Ligy. Teplice hrají v rámci Tipsport ligy se Žižkovem (10.30), Zlín vyzve Skalicu (13.00). Baník na soustředění v Turecku čeká srbský FK Javor (14.00), Jablonec se v Antalyi utká s polskými Katovicemi (15.00).
Hotelová sestava Jablonce na soustředění v Turecku:
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
David Jurásek absolvoval první trénink s pražskou Slavií. Ta se na jarní část sezony chystá ve španělské Marbelle. Pětadvacetiletý útočník se mezi „sešívané“ vrátil po dvou a půl letech>>>
Na tréninku Slovanu Liberec ve španělské Marbelle se objevila nová tvář. Stoper Haris Berbič na sever Čech přestoupil z bosenského klubu Borac Banja Luka.
Plzeň se na jarní sezonu už více jak týden chystá ve španělském Benidormu. „Vynikající podmínky," pochvaluje si Martin Hyský, který jako hlavní kouč Viktorie zažívá podmínky turistického letoviska poprvé.
Mladá Boleslav, za kterou chytal Vojtěch Vorel ze Sparty, v přípravě po otočce porazila druholigové Táborsko 4:3.
Mladá Boleslav - Táborsko 4:3 (0:3)
Branky: 48. a 58. Buryán, 82. Langhamer, 84. Matoušek - 32. a 37. Polyák, 44. Voleský.
Sestava M. Boleslavi: Vorel - Donát, Matoušek (46. Zouhar), Zachoval - Mareš (46. Kolářík), Macek (46. Langhamer), Lehký (23. Ševčík), Hora - Penner (46. Buryán), John - Krulich. Trenér: Majer
Fotbalisté Bohemians měli v dopoledních hodinách odcestovat na přípravný kemp v Turecku. Z důvodu nepříznivých podmínek se jejich let ale opozdil, tým čeká na letišti.
Plán přípravy Bohemians v Antalyi
- 16. ledna: PFC Zire - Bohemians
- 17. ledna: Wisła Płock - Bohemians
- 22. ledna: NK Veres Rivne - Bohemians
Karviná na soustředění, které absolvuje v Turecku, remizovala 2:2 s polským Lubinem.
Karviná - Lubin 2:2 (1:1)
Branky: 26. Labík, 77. Condé - 44. Ligocki, 50. Kosidis
Zprávy ze dne 12. ledna 2026
Baník Ostrava vyrazil na soustředění v Turecku bez brankáře Dominika Holce, který si může hledat nové angažmá. Jak uvedli Ostravané v prohlášení na webu, na základě dlouhotrvajících soukromých důvodů požádal o krátkodobé uvolnění z tréninkového procesu A-týmu a po dohodě s klubem řeší svou další budoucnost.
Jablonec nechal fanoušky nahlédnout do posilovny na soustředění v Turecku.
Zlín v rámci Tipsport ligy vyhrál na hřišti druholigového Prostějova 2:0.
Prostějov - Zlín 0:2 (0:0)
Branky: 60. Koubek, 77. Petruta.
Sestava Zlína:
I. poločas: Knobloch - Fukala, Jugas, Kalabiška, Lekan - Koubek, Cupák, Štefan, Bartošák - Dorňák - Kanu (28. Bránecký).
II. poločas: Bachůrek - Grygera, Nombil, Křapka, Machalík - Koubek, Hellebrand, Penkevics, Petruta - Ulbrich - Bránecký. Trenér: Červenka.
Sparta zveřejnila kádr, se kterým dnes odlétá na soustředění do španělské Marbelly. Chybí zranění Magnus Kofod Andersen a Santiago Eneme i nemocný Elias Cobbaut. Brian Priske kromě stálých členů áčka vzal sedm mladých hráčů z B-týmu a akademie: Lewise Azaku, Romana Horáka, Lukáše Moudrého, Ondřeje Penxu, Ferdinanda Říhu, Huga Sochůrka a Sebastiana Zajace.
V pondělí hraje přípravný zápas jediný celek ze Chance Ligy, Zlín se v rámci Tipsport ligy představí na hřišti druholigového Prostějova. Původně se mělo hrát už v sobotu, duel byl ale kvůli počasí odložen.
Zprávy ze dne 11. ledna 2026
Dukla Praha v druhém utkání na soustředění v Turecku remizovala s Universitateou Kluž 0:0. Svěřenci trenéra Davida Holoubka neinkasovali stejně jako při čtvrteční výhře 1:0 nad Kisvárdou. Kouč Dukly do obou poločasů dnešního utkání nasadil odlišné jedenáctky, žádná z nich se ale neprosadila. Šanci si nevytvořil ani sedmý tým rumunské ligy.
Dukla Praha - Universitatea Kluž 0:0
Sestava Dukly:
I. poločas: Matrevics - Kozma, Hunal, Traoré - Unušič, Velasquez, Černák, Žitný, Penxa - Pekhart, Milla.
II. poločas: Vácha - Hašek, Svozil, Purzitidis - Šehovič, Peterka, Čermák, Diallo, Kreiker - Gaszczyk, Kroupa. Trenér: Holoubek
Obránce Slavie Jan Bořil v neděli slaví pětatřicáté narozeniny a pražský klub se mu rozhodl nezvyklým způsobem popřát. „Honza Bořil není jen kapitánem na hřišti, ale především tátou. A právě tato role je pro něj tou nejdůležitější,“ zaznívá ve videu, jež Slavia zveřejnila a je věnované Bořilově dceři Nelince, která bojuje s autoimunitním onemocněním ledvin. „Sešívaní“ jí ve spolupráci s partnery připravili tři symbolické zážitky – „tři oříšky pro Nelinku“.
Jablonec dnes cestuje na soustředění do Turecka, na soupisce figurují také dvě posily Nelson Okeke a Dominik Hollý.
Bohemians jsou stále v Česku a včera absolvovali trénink otevřený pro fanoušky. Tým trenéra Veselého odlétá do Turecka v úterý.
Peterka s Kozmou, Hašek s Čermákem nebo Pekhart s Emekou. Dukla ukázala, kdo s kým bydlí na pokoji během soustředění v Turecku.
Zprávy ze dne 10. ledna 2026
Dřívější informace se potvrdily. Fotbalisty Sparty před jarní částí sezony posiluje peruánský křídelník Joao Grimaldo z Partizanu Bělehrad. Pro Pražany jde po příchodu Matyáše Vojty o druhou zimní posilu. Dvaadvacetiletý rodák z Limy v minulém roce hostoval v lotyšském Riga FC, kde se pod slovenským koučem Adriánem Guľou v létě střetl se sparťany v rámci play off o Konferenční ligu.
Touha fanoušků po kupě gólů, které má Spartě dodat Matyáš Vojta, stomilionová posila z Mladé Boleslavi, by podle jeho prvního vystoupení v letenských barvách nemusela být bláhová. Jedenadvacetiletý forvard se prosadil v úvodní přípravě proti druholigovému Ústí nad Labem, nad kterým Pražané vyhráli 3:0. Jak se poprvé prezentoval mladý útočník?