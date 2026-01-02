Přípravy na ligu ONLINE: Teplice startují, poletí do tepla a dotahují posilu ze Slavie B
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů.
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
Příspěvek kondičního trenéra Baníku na sociální síti X z novoročního večera.
Tepličtí fotbalisté v ranních hodinách začali přípravu na jarní část sezony. Jak potvrdil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, tým je před podpisem levonohého obránce, dle dřívějších informací Sportu jde o Emmanuela Fullyho ze Slavie B. Chce posílit i střed zálohy a post útočníka, kde dlouhodobě stojí o Tomáše Zlatohlávka z Baníku. 15. ledna vyrazí po dlouhé době tým do tepla, čeká ho soustředění v Turecku, do té doby se bude připravovat ve Špindlerově Mlýně.
Program zimní přípravy fotbalistů FK Teplice:
- Dnes: začátek přípravy,
- 10. ledna: Teplice - Dukla Praha (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
- 14. ledna: Teplice - Žižkov (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
- 18. ledna: Teplice - Železničar Pančevo (Turecko),
- 23. ledna: Teplice - Austria Vídeň (Turecko).
Kdy budou ligové kluby zahajovat přípravu?
- 2. ledna: Baník Ostrava, Teplice
- 3. ledna: Slavia Praha, Plzeň, Slovácko
- 4. ledna: Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians, Pardubice, Dukla Praha
- 5. ledna: Sparta Praha, Zlín, Liberec, Hradec Králové