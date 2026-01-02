Přípravy na ligu ONLINE: Teplice startují, poletí do tepla a dotahují posilu ze Slavie B

Předplatné

Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů.

AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 2. ledna 2026

Baník Ostrava
2. ledna 2026 · 10:54

Příspěvek kondičního trenéra Baníku na sociální síti X z novoročního večera.

FK Teplice
2. ledna 2026 · 10:51

Tepličtí fotbalisté v ranních hodinách začali přípravu na jarní část sezony. Jak potvrdil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, tým je před podpisem levonohého obránce, dle dřívějších informací Sportu jde o Emmanuela Fullyho ze Slavie B. Chce posílit i střed zálohy a post útočníka, kde dlouhodobě stojí o Tomáše Zlatohlávka z Baníku. 15. ledna vyrazí po dlouhé době tým do tepla, čeká ho soustředění v Turecku, do té doby se bude připravovat ve Špindlerově Mlýně.

FK Teplice
2. ledna 2026 · 10:33

Program zimní přípravy fotbalistů FK Teplice:

  • Dnes: začátek přípravy,
  • 10. ledna: Teplice - Dukla Praha (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
  • 14. ledna: Teplice - Žižkov (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
  • 18. ledna: Teplice - Železničar Pančevo (Turecko),
  • 23. ledna: Teplice - Austria Vídeň (Turecko).
Důležitý moment
2. ledna 2026 · 09:00

Kdy budou ligové kluby zahajovat přípravu?

  • 2. ledna: Baník Ostrava, Teplice
  • 3. ledna: Slavia Praha, Plzeň, Slovácko
  • 4. ledna: Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians, Pardubice, Dukla Praha
  • 5. ledna: Sparta Praha, Zlín, Liberec, Hradec Králové 
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

