Přípravy na ligu ONLINE: Velké změny v kádru Plzně. Jaká je situace okolo Zmrzlého?
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE>>>
Zprávy ze dne 3. ledna 2026
V plzeňském kádru dochází na startu zimní přípravy k pohybům. Gólman Martin Jedlička řeší zahraniční angažmá, zkušení Lukáš Hejda a Jan Kopic se budou připravovat s rezervním béčkem. Nové angažmá se také řeší u nadějného křídelníka Jamese Bella.
S týmem začínají přípravu Tom Slončík a Daniel Vašulín, kteří se vrátili z hostování v Hradci a Olomouci. Přibyly i dvě oznámené zimní posily - obránci Dávid Krčík a Adam Kadlec. S týmem začne přípravu i zkušený Milan Havel, který po odehrání prvního lednového duelu Evropské ligy proti Portu zamíří na přestup do Bohemians.
KÁDR FC VIKTORIA PLZEŇ NA STARTU ZIMNÍ PŘÍPRAVY
Brankáři: Florian Wiegele, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý
Obránci: Merchas Doski, Sampson Dweh, Milan Havel, Václav Jemelka, Dávid Krčík, Svetozar Marković, Jan Paluska, Karel Spáčil, Adam Kadlec
Záložníci: Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Amar Memić, Jiří Maxim Panoš, Cheick Souaré, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljković, Tom Slončík
Útočníci: Prince Adu (připojí se ve Španělsku), Rafiu Durosinmi, Christophe Kabongo, Matěj Vydra, Daniel Vašulín
Ondřej Zmrzlý nakonec přece jen letí se Slavií na soustředění do španělské Marbelly. Podle informací iSportu ale stále jedná o odchodu z Edenu, zájem je z Chance Ligy, Polska i Německa. O jaké kluby se jedná, čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
V září se stal většinovým majitelem Viktorie Plzeň, klub hodlá dál úspěšně rozvíjet. Michal Strnad (33), jeden z nejbohatších Čechů, promluvil o svých plánech v západočeské organizaci i spokojenosti s dosavadními výsledky. Co ho vedlo ke vstupu do nejvyšších pater českého fotbalu? „Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku,“ zdůraznil majitel zbrojařského holdingu CSG v rozhovoru pro klubový web na konci uplynulého roku. Více čtěte ZDE>>>
Příspěvek kondičního trenéra Baníku na sociální síti X z novoročního večera.
Tepličtí fotbalisté v ranních hodinách začali přípravu na jarní část sezony. Jak potvrdil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, tým je před podpisem levonohého obránce, dle dřívějších informací Sportu jde o Emmanuela Fullyho ze Slavie B. Chce posílit i střed zálohy a post útočníka, kde dlouhodobě stojí o Tomáše Zlatohlávka z Baníku. 15. ledna vyrazí po dlouhé době tým do tepla, čeká ho soustředění v Turecku, do té doby se bude připravovat ve Špindlerově Mlýně.
Program zimní přípravy fotbalistů FK Teplice:
- Dnes: začátek přípravy,
- 10. ledna: Teplice - Dukla Praha (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
- 14. ledna: Teplice - Žižkov (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
- 18. ledna: Teplice - Železničar Pančevo (Turecko),
- 23. ledna: Teplice - Austria Vídeň (Turecko).
Kdy budou ligové kluby zahajovat přípravu?
- 2. ledna: Baník Ostrava, Teplice
- 3. ledna: Slavia Praha, Plzeň, Slovácko
- 4. ledna: Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians, Pardubice, Dukla Praha, Jablonec, Olomouc
- 5. ledna: Sparta Praha, Zlín, Liberec, Hradec Králové