Předplatné

Přípravy na ligu ONLINE: Vorel v brance Mladé Boleslavi, Karviná remizovala s Lubinem

Brankář Vojtěch Vorel v přípravě chytá v brance Mladé Boleslavi
Brankář Vojtěch Vorel v přípravě chytá v brance Mladé BoleslaviZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brankář Dominik Holec si po dohodě s Baníkem smí hledat nové angažmá
Šestnáctiletý sparťan Lewis Azaka při odletu na soustředění do Marbelly
Jan Bořil s dcerou Nelou
Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu v přípravě proti polskému Piastu
Přípravný zápas Olomouce sleduje i útočník Václav Sejk, který by měl do Sigmy zamířit
Plzeň na úvod přípravy porazila Lugano
Patrik Hrošovský je novou posilou Plzně
35
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (12)

Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>

Online přenos - Přípravy na jarní část ligy
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 13. ledna 2026

Důležitý moment
Mladá Boleslav
13. ledna 2026 · 11:47

Mladá Boleslav hraje v přípravě s druholigovým Táborskem. V brance Středočechů chytá Vojtěch Vorel ze Sparty. ONLINE přenos z utkání sledujte ZDE >>>

MFK Karviná
13. ledna 2026 · 11:35

Karviná na soustředění, které absolvuje v Turecku, remizovala 2:2 s polským Lubinem.


Karviná - Lubin 2:2 (1:1)
Branky: 26. Labík, 77. Condé - 44. Ligocki, 50. Kosidis

Zprávy ze dne 12. ledna 2026

Důležitý moment
Baník Ostrava
12. ledna 2026 · 18:08

Baník Ostrava vyrazil na soustředění v Turecku bez brankáře Dominika Holce, který si může hledat nové angažmá. Jak uvedli Ostravané v prohlášení na webu, na základě dlouhotrvajících soukromých důvodů požádal o krátkodobé uvolnění z tréninkového procesu A-týmu a po dohodě s klubem řeší svou další budoucnost.

FK Jablonec
12. ledna 2026 · 13:27

Jablonec nechal fanoušky nahlédnout do posilovny na soustředění v Turecku.

FC Zlín
12. ledna 2026 · 13:16

Zlín v rámci Tipsport ligy vyhrál na hřišti druholigového Prostějova 2:0.

 

Prostějov - Zlín 0:2 (0:0)
Branky: 60. Koubek, 77. Petruta.
Sestava Zlína:
I. poločas: Knobloch - Fukala, Jugas, Kalabiška, Lekan - Koubek, Cupák, Štefan, Bartošák - Dorňák - Kanu (28. Bránecký).
II. poločas: Bachůrek - Grygera, Nombil, Křapka, Machalík - Koubek, Hellebrand, Penkevics, Petruta - Ulbrich - Bránecký. Trenér: Červenka.

Důležitý moment
AC Sparta Praha
12. ledna 2026 · 09:48

Sparta zveřejnila kádr, se kterým dnes odlétá na soustředění do španělské Marbelly. Chybí zranění Magnus Kofod Andersen a Santiago Eneme i nemocný Elias Cobbaut. Brian Priske kromě stálých členů áčka vzal sedm mladých hráčů z B-týmu a akademie: Lewise Azaku, Romana Horáka, Lukáše Moudrého, Ondřeje Penxu, Ferdinanda Říhu, Huga Sochůrka a Sebastiana Zajace.

FC Zlín
12. ledna 2026 · 09:44

V pondělí hraje přípravný zápas jediný celek ze Chance Ligy, Zlín se v rámci Tipsport ligy představí na hřišti druholigového Prostějova. Původně se mělo hrát už v sobotu, duel byl ale kvůli počasí odložen. ONLINE přenos sledujte od 11.00 ZDE>>> 

Zprávy ze dne 11. ledna 2026

Dukla Praha
11. ledna 2026 · 16:25

Dukla Praha v druhém utkání na soustředění v Turecku remizovala s Universitateou Kluž 0:0. Svěřenci trenéra Davida Holoubka neinkasovali stejně jako při čtvrteční výhře 1:0 nad Kisvárdou. Kouč Dukly do obou poločasů dnešního utkání nasadil odlišné jedenáctky, žádná z nich se ale neprosadila. Šanci si nevytvořil ani sedmý tým rumunské ligy.

 

Dukla Praha - Universitatea Kluž 0:0
Sestava Dukly:
I. poločas: Matrevics - Kozma, Hunal, Traoré - Unušič, Velasquez, Černák, Žitný, Penxa - Pekhart, Milla.
II. poločas: Vácha - Hašek, Svozil, Purzitidis - Šehovič, Peterka, Čermák, Diallo, Kreiker - Gaszczyk, Kroupa. Trenér: Holoubek

SK Slavia Praha
11. ledna 2026 · 14:16

Obránce Slavie Jan Bořil v neděli slaví pětatřicáté narozeniny a pražský klub se mu rozhodl nezvyklým způsobem popřát. „Honza Bořil není jen kapitánem na hřišti, ale především tátou. A právě tato role je pro něj tou nejdůležitější,“ zaznívá ve videu, jež Slavia zveřejnila a je věnované Bořilově dceři Nelince, která bojuje s autoimunitním onemocněním ledvin. „Sešívaní“ jí ve spolupráci s partnery připravili tři symbolické zážitky – „tři oříšky pro Nelinku“.

FK Jablonec
11. ledna 2026 · 10:12

Jablonec dnes cestuje na soustředění do Turecka, na soupisce figurují také dvě posily Nelson Okeke a Dominik Hollý.

Bohemians Praha 1905
11. ledna 2026 · 09:56

Bohemians jsou stále v Česku a včera absolvovali trénink otevřený pro fanoušky. Tým trenéra Veselého odlétá do Turecka v úterý.

Dukla Praha
11. ledna 2026 · 09:42

Peterka s Kozmou, Hašek s Čermákem nebo Pekhart s Emekou. Dukla ukázala, kdo s kým bydlí na pokoji během soustředění v Turecku. 

Zprávy ze dne 10. ledna 2026

Důležitý moment
AC Sparta Praha
10. ledna 2026 · 19:18

Dřívější informace se potvrdily. Fotbalisty Sparty před jarní částí sezony posiluje peruánský křídelník Joao Grimaldo z Partizanu Bělehrad. Pro Pražany jde po příchodu Matyáše Vojty o druhou zimní posilu. Dvaadvacetiletý rodák z Limy v minulém roce hostoval v lotyšském Riga FC, kde se pod slovenským koučem Adriánem Guľou v létě střetl se sparťany v rámci play off o Konferenční ligu. Více čtěte ZDE >>>

Peruánský reprezentant Joao Grimaldo posiluje Spartu
Peruánský reprezentant Joao Grimaldo posiluje Spartu
AC Sparta Praha
10. ledna 2026 · 17:43

Touha fanoušků po kupě gólů, které má Spartě dodat Matyáš Vojta, stomilionová posila z Mladé Boleslavi, by podle jeho prvního vystoupení v letenských barvách nemusela být bláhová. Jedenadvacetiletý forvard se prosadil v úvodní přípravě proti druholigovému Ústí nad Labem, nad kterým Pražané vyhráli 3:0. Jak se poprvé prezentoval mladý útočník? VÍCE čtěte ZDE>>>

Matyáš Vojta ve svém prvním zápase za Spartu natáhl na ruku kapitánskou pásku
Matyáš Vojta ve svém prvním zápase za Spartu natáhl na ruku kapitánskou pásku
SK Slavia Praha
10. ledna 2026 · 17:39

Fotbalisté Slavie remizovali na soustředění ve Španělsku s druholigovým německým Karlsruhe 1:1 a po úvodní porážce s Basilejí ani v druhém utkání zimní přípravy nedokázali zvítězit. Český mistr a lídr nejvyšší soutěže po poločase prohrával, krátce po změně stran svým prvním gólem v dresu Pražanů srovnal útočník Erik Prekop. Více čtěte ZDE>>>

 

Slavia Praha - Karlsruhe 1:1 (0:1)
Branky: 51. Prekop - 10. Ben Farhat.
Sestava Slavie:
I. poločas: Markovič - Holeš, Vlček, Bořil - Douděra, Moses, Cham, Kante - Chytil, Provod - Chorý.
II. poločas: Markovič - Hašioka, Zima, Mbodji - Isife, Chaloupek, Sadílek, Sanyang - Schranz, Kušej - Prekop. Trenér: Trpišovský.

MFK Karviná
10. ledna 2026 · 16:34

Karviná si na soustředění v Turecku připsala drtivou výhru.

 

MFK Karviná - Nyíregyháza (Maď.) 5:1 (2:0)
Branky: 1. Ezeh, 15. Singhateh, 70. Condé, 89. Vinícius, 90. Furaha - 56. Katona.
Sestava Karviné:
I. poločas: Neuman - Chytrý, Traoré, Slončík, Milič - Štorman, Labík - Singhateh, Samko, Šigut - Ezeh.
II. poločas: Schovanec - Lawali, Vavřík, Kone, Kožík - Kačor, Valošek - Condé, Ayaosi, Furaha - Vinícius. Trenér: Jarolím.

Slovan Liberec
10. ledna 2026 · 16:18

Liberec zaznamenal porážku.

 

Slovan Liberec - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0)
Branky: 58. Mahmič - 80. Daland, 87. Anharí, 89. Affo.
Sestava Liberce:
I. poločas: Pešl - Mikula, Plechatý, Drakpe, Hodouš - Sychra, Stránský, Lexa, Rus - L. Mašek, Letenay.
II. poločas: Musil - Koželuh, N'Guessan, Rýzek, D. Mašek - Juliš, Mahmic, Icha, Masopust, Špatenka - Krollis. Trenér: Kováč.

Sigma Olomouc
10. ledna 2026 · 16:15

Výsledky fotbalistů Olomouce po nepříjemné sérii pěti soutěžních porážek v řadě na konci podzimu už zase začínají svítit zeleně. K výhře 2:0 nad polským Piastem Gliwice pomohla i posila v podobě Danijela Šturma. Jak na hřišti vypadal? A jaké změny v kádru Hanáků se dají ještě očekávat? O záložníka Matěje Mikulenku se zájímá KarvináVÍCE čtěte ZDE>>>

Slovinský křídelník Danijel Šturm už se ukazuje v olomouckém dresu
Slovinský křídelník Danijel Šturm už se ukazuje v olomouckém dresu
AC Sparta Praha
10. ledna 2026 · 15:50

Lepší start první posily si nemohli přát. Fotbalisté Sparty vstoupili do přípravy na jarní část sezony výhrou 3:0 nad Ústím nad Labem, ke které gólem hned při své premiéře pomohl útočník Matyáš Vojta. Nejdražší hráč, který přestoupil v rámci českých klubů, nastoupil za Pražany v zasněženém strahovském areálu od druhého poločasu. Utkání rozhodla v první půli trefa Martina Suchomela. Mezi střelce se mohl zapsat také Albion Rrahmani, pokutový kop ale neproměnil. Více čtěte ZDE>>>

Fotbalisté Sparty se radují z prvního gólu Matyáše Vojty (druhý zleva)
Fotbalisté Sparty se radují z prvního gólu Matyáše Vojty (druhý zleva)
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Matyáš Vojta oslavuje svoji první trefu v dresu Sparty
Matyáš Vojta oslavuje svoji první trefu v dresu Sparty
Sigma Olomouc
10. ledna 2026 · 15:31

Co ukázala Olomouc při druhé výhře v přípravě na jarní část sezony?

1. FC Slovácko
10. ledna 2026 · 13:22

Slovácko podlehlo v přípravě slovenskému soupeři.

 

FC Slovácko - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 66. Bauer - 51. Černek, 90. Potočný.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Stojčevski - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút - Havlík, Marinelli - Krmenčík.
II. poločas: Urban - Sonko, Vaško, Stojčevski - Ndefe, Daníček, Trávník, Barát - Beran, Bauer - Medved. Trenér: Skuhravý.

Sigma Olomouc
10. ledna 2026 · 13:19

Fotbalisté Olomouce vyhráli i druhé přípravné utkání.

 

Sigma Olomouc - Piast Gliwice 2:0 (1:0)
Branky: 20. Langer, 73. Janošek.

Sestava Olomouce:
I. poločas: Hruška - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Breite, Spáčil - Langer, Šíp, Šturm - Tijani.
II. poločas: Koutný - Malý, Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) - Dolžnikov, Beran, Janošek, Michez - Kostadinov, Zahradníček - Tijani (66. Šíp). Trenér: Janotka.

Mladá Boleslav
10. ledna 2026 · 12:30

Mladá Boleslav si v přípravném utkání v rámci Tipsport ligy jednoznačně poradila s rezervou Hradce Králové.

 

Přípravný fotbalový turnaj Tipsport liga - skupina B:

 

FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové B 5:1 (1:1)
Branky: 51. a 56. Lehký, 8. Šubert, 53. Penner, 76. Zouhar - 25. Žalud.
Sestava M. Boleslavi: Jovanovski - Donát, Haliti, Hybš (46. Zouhar) - Hora (46. Kolářík), Langhamer, Kozel, John (46. Zachoval) - Ševčík (46. Lehký), Šubert (46. Penner) - Krulich (46. Buryán). Trenér: Majer.

Sigma Olomouc
10. ledna 2026 · 12:02

Přípravný zápas Olomouce proti polskému Piastu sleduje na tribuně také Václav Sejk. K přestupu třiadvacetiletého útočníka z Heerenveenu do Sigmy už zbývá pouze doladit detaily. V klubu už měl úspěšně podstoupit lékařskou prohlídku.

Přípravný zápas Olomouce sleduje i útočník Václav Sejk, který by měl do Sigmy zamířit
Přípravný zápas Olomouce sleduje i útočník Václav Sejk, který by měl do Sigmy zamířit

Zprávy ze dne 9. ledna 2026

Viktoria Plzeň
9. ledna 2026 · 15:44

V pátek dopoledne odehrála Plzeň úvodní přípravu roku.  Na soustředění ve španělském Benidormu zdolala švýcarské Lugano 4:2. V netradičním formátu utkání hraném na 3x45 minut se poprvé po návratu do plzeňského dresu zapojil Patrik Hrošovský, nastoupily i další nové tváře. Co příprava v rozběhnutém herním kempu ukázala? Více čtěte ZDE>>>

Plzeň v přípravě porazila Lugano
Plzeň v přípravě porazila Lugano
Vstoupit do diskuze (12)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů