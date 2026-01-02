Strnad o Plzni: Nehledal jsem projekt na jednu sezonu. Děkovačka byla silným momentem
V září se stal většinovým majitelem Viktorie Plzeň, klub hodlá dál úspěšně rozvíjet. Michal Strnad (33), jeden z nejbohatších Čechů, promluvil o svých plánech v západočeské organizaci i spokojenosti s dosavadními výsledky. Co ho vedlo ke vstupu do nejvyšších pater českého fotbalu? „Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku,“ zdůraznil majitel zbrojařského holdingu CSG v rozhovoru pro klubový web na konci uplynulého roku.
O vstupu do českého fotbalu
„Osobně mám nejblíž ke sportu. Proto jsme začali v rámci mojí skupiny CSG podporovat Český olympijský výbor, a proto jsem se rozhodl, že pomůžu úspěšnému českému fotbalovému klubu s bohatou tradicí. Tak, aby byl na špici české ligy, tak, aby byl viditelný a konkurenceschopný v Evropě, ale i tak, aby myslel na mládež a budoucnost celého českého fotbalu.“
O nákupu Viktorie Plzeň
„Viktoria Plzeň je klub s jasnou identitou, historií a silným vztahem k městu i regionu. Zároveň je to klub, který už opakovaně dokázal, že umí uspět i na evropské scéně. To je kombinace, která má smysl. Nehledal jsem projekt na jednu sezonu, ale klub s potenciálem dlouhodobého růstu a stability. Viktorka tyto předpoklady splňuje.“
O plánech v klubu
„Moje vize je jednoduchá, ale náročná na práci. Chci, aby Viktoria Plzeň byla stabilním, profesionálně řízeným klubem, který pravidelně bojuje o špičku české ligy a dokáže důstojně reprezentovat Českou republiku v Evropě. Zároveň ale musí mít pevné základy – ekonomické, organizační i lidské. Bez nich žádné ambice dlouhodobě fungovat nemohou.“
O rozvoji akademie
„Čím dál víc lidí vnímá sport nejen jako emoci, ale i jako odpovědnost a službu společnosti. Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku. Budoucnost českého fotbalu stojí na práci s dětmi a mládeží. Akademie není doplněk, ale základ. Chceme, aby mladí hráči v Plzni měli kvalitní sportovní i lidské zázemí, aby mohli růst nejen jako fotbalisté, ale i jako osobnosti.“
O podzimních výkonech Plzně
„Výsledky hodnotím pozitivně, ale s pokorou. Tým ukázal, že dokáže konkurovat i velmi silným soupeřům v Evropě, což je důležité nejen pro klub, ale i pro český fotbal. Sportovně nejvýznamnější byl zápas s AS Řím, který patří k největším evropským úspěchům Viktorie v posledních letech. Z osobního pohledu na mě ale možná ještě silnější dojem zanechal domácí duel s Freiburgem. Ne ani tak výsledkem, jako atmosférou na stadionu a tím, jak tým působil navenek. Bylo cítit sebevědomí, soudržnost a respekt soupeře.“
O děkovačce s fanoušky po zápase s Freiburgem
„Byl to silný moment. Upřímný a spontánní. Neberu to osobně, ale jako vyjádření podpory klubu a směru, kterým se ubírá. Nejsem osobně na všech zápasech, ale ke každému mám k dispozici výsledky i detailní informace o průběhu a výkonu týmu. Když jsem na stadionu, prožívám zápas intenzivně, ale spíš vnitřně. Respektuji, že moje role není na lavičce ani na hřišti – snažím se vnímat celek, atmosféru i reakce fanoušků.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu