Předplatné

Strnad o Plzni: Nehledal jsem projekt na jednu sezonu. Děkovačka byla silným momentem

Podnikatel a majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad
Podnikatel a majitel Viktorie Plzeň Michal StrnadZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Nový majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad byl k vidění na zápase proti Freiburgu, nechyběl ani manažer reprezentací Pavel Nedvěd
Na utkání Plzně proti Freiburgu dorazil nový majitel Viktorie Michal Strnad, manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd i předseda FAČR David Trunda
Majitel Plzně Michal Strnad
Nový majitel Plzně Michal Strnad
Firma Michala Strnada podpoří Český olympijský výbor
Podnikatel a majitel Viktorie Plzeň Michal Strnad
7
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

V září se stal většinovým majitelem Viktorie Plzeň, klub hodlá dál úspěšně rozvíjet. Michal Strnad (33), jeden z nejbohatších Čechů, promluvil o svých plánech v západočeské organizaci i spokojenosti s dosavadními výsledky. Co ho vedlo ke vstupu do nejvyšších pater českého fotbalu? „Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku,“ zdůraznil majitel zbrojařského holdingu CSG v rozhovoru pro klubový web na konci uplynulého roku.

O vstupu do českého fotbalu

„Osobně mám nejblíž ke sportu. Proto jsme začali v rámci mojí skupiny CSG podporovat Český olympijský výbor, a proto jsem se rozhodl, že pomůžu úspěšnému českému fotbalovému klubu s bohatou tradicí. Tak, aby byl na špici české ligy, tak, aby byl viditelný a konkurenceschopný v Evropě, ale i tak, aby myslel na mládež a budoucnost celého českého fotbalu.“

O nákupu Viktorie Plzeň

„Viktoria Plzeň je klub s jasnou identitou, historií a silným vztahem k městu i regionu. Zároveň je to klub, který už opakovaně dokázal, že umí uspět i na evropské scéně. To je kombinace, která má smysl. Nehledal jsem projekt na jednu sezonu, ale klub s potenciálem dlouhodobého růstu a stability. Viktorka tyto předpoklady splňuje.“

O plánech v klubu

„Moje vize je jednoduchá, ale náročná na práci. Chci, aby Viktoria Plzeň byla stabilním, profesionálně řízeným klubem, který pravidelně bojuje o špičku české ligy a dokáže důstojně reprezentovat Českou republiku v Evropě. Zároveň ale musí mít pevné základy – ekonomické, organizační i lidské. Bez nich žádné ambice dlouhodobě fungovat nemohou.“

O rozvoji akademie

„Čím dál víc lidí vnímá sport nejen jako emoci, ale i jako odpovědnost a službu společnosti. Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku. Budoucnost českého fotbalu stojí na práci s dětmi a mládeží. Akademie není doplněk, ale základ. Chceme, aby mladí hráči v Plzni měli kvalitní sportovní i lidské zázemí, aby mohli růst nejen jako fotbalisté, ale i jako osobnosti.“

O podzimních výkonech Plzně

„Výsledky hodnotím pozitivně, ale s pokorou. Tým ukázal, že dokáže konkurovat i velmi silným soupeřům v Evropě, což je důležité nejen pro klub, ale i pro český fotbal. Sportovně nejvýznamnější byl zápas s AS Řím, který patří k největším evropským úspěchům Viktorie v posledních letech. Z osobního pohledu na mě ale možná ještě silnější dojem zanechal domácí duel s Freiburgem. Ne ani tak výsledkem, jako atmosférou na stadionu a tím, jak tým působil navenek. Bylo cítit sebevědomí, soudržnost a respekt soupeře.“

O děkovačce s fanoušky po zápase s Freiburgem

„Byl to silný moment. Upřímný a spontánní. Neberu to osobně, ale jako vyjádření podpory klubu a směru, kterým se ubírá. Nejsem osobně na všech zápasech, ale ke každému mám k dispozici výsledky i detailní informace o průběhu a výkonu týmu. Když jsem na stadionu, prožívám zápas intenzivně, ale spíš vnitřně. Respektuji, že moje role není na lavičce ani na hřišti – snažím se vnímat celek, atmosféru i reakce fanoušků.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů