Ligová NEJ za podzim: učitel, driblér s čelenkou i zábavná Karviná a jasný flop
Ligový podzim je už dávno minulostí. Kdo letos nejvíc oslňoval v jednotlivých kategoriích? Od nečekaných objevů až po jasné volby, redaktoři iSportu vybírali vítěze hned v deseti kategoriích. V našem přehledu se dozvíte, kdo si odnáší titul nejlepšího hráče, trenéra, objevu nebo kdo je držitelem anticeny za největší flop podzímní části Chance Ligy. Některé výsledky byly pořádně těsné, jinde zase o vítězích nebylo pochyb...
Nejzábavnější tým
Vítěz: Karviná
Liberec je z Podještědí vymete šesti góly, průšvih. O týden později ale nadělí čtyři góly Hradci a jsou zpátky. To samé zvládla Karviná i v Boleslavi, na závěr podzimu vyprášila Bohemku třemi kusy v Ďolíčku. Úspěchy nejsou náhodné – od nástupu Martina Hyského se tým plný zajímavých hráčů učí hrát na riziko, těží z vědomé, aktivní součinnosti. Vstřelit víc gólů než soupeř, na tohle motto navazuje i současný kouč Marek Jarolím. Občas je klubu vpáleno, že těží z podpory slávistické líhně. „To se jim to hraje,“ zoufali si v nedalekém Baníku. Trenér Jarolím vtipkoval, že si hráče Karviné vezme k sobě domů a sebere jim telefony, aby zamezil volání manažerů jiných klubů. Citelnému výprodeji se ale stejně nevyhne. Jde o bolavou daň za to, že jeho mužstvo napříč ligou zkrátka baví…
Objev podzimu
Vítěz: Michal Cupák (Zlín)
Premiérový podzim v lize s bilancí 6+3? Klobouček… Zlínský učitel tělocviku z kroměřížské základky vtrhl mezi ligovou elitu v pozdějším věku, za to s větší vervou. Do profesionálního kolotoče naskočil z třetí ligy v Kroměříži. Místo toho, aby si užíval s kolegy letní prázdniny, zamířil na soustředění se Zlínem. Sám tomu dopředu možná nevěřil, ale obří skok zvládl. Na hřišti si počíná bez nervů, lehce, jako kdyby mezi českou elitu patřil dlouhé roky. Premiérové letní starty v Chance Lize proměnil v góly v Teplicích a proti Slovácku. Zůstává skromný, původního zaměstnání v pedagogickém sboru se vzdát nechce. Úžasný příběh, jaký rezonuje nejen mezi fanoušky ligového nováčka.
Nejlepší brankář
Vítěz: Jan Koutný (Sigma Olomouc)
Ve své druhé ligové sezoně se vyšvihl mezi elitní gólmany soutěže. Hovoří za něj čísla: sedm vychytaných nul, 4. nejvyšší úspěšnost zákroků, před závěrečným výplachem ve Zlíně (0:5) dokonce chytal v týmu s nejmenším počtem inkasovaných gólů v lize. Téměř dvoumetrový gólman obsadil také pozici prvního brankáře v reprezentační jednadvacítce pod Michalem Bílkem. Pro Sigmu jde o borce s mimořádnou perspektivou. A s nadsázkou musíme zmínit ještě jedno vtipné plus: otec je fanouškem Ligy naruby, nechyběl na natáčení v Olomouci: Děkujeme!
Nejlepší exekutor standardek
Vítěz: Tomáš Ladra (Plzeň)
Když má balon na noze chlapec s melírem na hlavě, gólmani vyhlašují stav nebezpečí. Třeba jako proti Slavii, když nachytal Jindřicha Staňka tvrdou pumelicí z přímého kopu. Z místa, odkud by jiní exekutoři spíš centrovali a řešili situaci úplně jinak. Ladra velmi slušně kope rohy, v plzeňských standardech přibývá signálů a nacvičených kombinací. Pod Miroslavem Koubkem se po příchodu z Mladé Boleslavi hledal, v druhé polovině podzimu už šly výkony viditelně nahoru, nakoukl i do národního týmu. S Ladrou si chcete balon ťuknout v mezihře, zvládá kombinační, celoplošný fotbal. Horší je to s agresivitou v boxu, potřeboval by se cpát do zakončení ještě častěji.
Nejlepší driblér
Vítěz: Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
Blonďaté vlasy drží úzká čelenka. To aby estonskému reprezentantovi nevadila bujná kštice v proplétání se hustým lesem. Jakmile má den, dovolí si na každého. Prudký pohyb doprava, doleva a protivník vyděšeně kouká na chlápka s posvátným hokejovým číslem devětadevadesát. V soubojích jeden na jednoho je extrémně silný. I proto, že míč má neustále přilepený u nohy. Podzim v Bohemians vyšel devětadvacetiletému hráči úžasně. Až natolik, že se na něj u Jaroslava Veselého vyptával Jindřich Trpišovský. Mnohem reálnější je však odchod do Pardubic, jenže vrcholný management Klokanů prý určil cenovku 30 milionů korun. „Pokud ho prodáme, bude to drahé,“ usmál se kouč Bohemians. Aby ne, po takovém podzimu.
Nejlepší tvůrce hry
Vítěz: Vladimír Darida (Hradec Králové)
Víc než rok lákal Hradec bývalého kapitána reprezentace. Povedlo se až v létě. Stal se z toho návrat roku, dost možná posledního desetiletí. Ani v pětatřiceti letech neztratil nic ze své výjimečné herní inteligence, z prostorového vidění, citu pro vyostření akcí. Jaksi samovolně, zcela nenuceně a přirozeně řídí hru Votroků. Má extrémní vliv na herní přednes, výtečně si rozuměl s Tomem Slončíkem, obrovsky pozvedl úroveň Samuela Dancáka. A přispěl šesti brankami a třemi asistencemi. Pokud mu to takhle bude odsýpat i na jaře, s přehledem trhne kariérní rekord v produktivitě. Doma nejvýrazněji zasvítil v sezoně 2012/13, kdy Plzni pomohl k titulu s bilancí 6+5.
Nejlepší trenér
Vítěz: Jan Trousil (Pardubice)
Dva roky trenérské školy pod Miroslavem Koubkem v Plzni okamžitě zúročuje v pozici pardubického hlavního. Podzim završil třemi výhrami, čtyřmi brankami potupil Spartu na Letné. Body od fanoušků získal i skalpem Hradce ve východočeském derby. Používá recept svého učitele z Plzně – pevnou vozbu vzadu a rychlé kontry, na což má v novém klubu vhodné hráče. Někdejší vynikající urostlý stoper s hustou hřívou se těší přirozené autoritě. Navíc hráčům dokáže mnoho cvičení stále předvést na hřišti, rád se zapojí do tréninkových her. S asistentem Tomášem Poláchem žijí v Pardubicích bez rodin a soustředí se prakticky jenom na svůj džob. Ve volných chvílích podporují kolegy z hokejového Dynama, Trousil to umí i s hokejkou na ledě.
Flop podzimu
Vítěz anticeny Flop podzimu: Baník Ostrava
Polibky na tvář majitele Václava Brabce od nového trenéra Tomáše Galáska aktuální Baník nespasí. Liga nepamatuje takový sešup klubu, který se ještě před rokem hrdě přiřadil k české elitní trojce. Naprosto právem, sezonu ostravský celek završil na bronzové pozici. Současná realita? Baník po letním výprodeji prohrál šest z posledních osmi podzimních zápasů, vrcholem zmaru byla rozlučka 1:4 s Pardubicemi. Klub hledá gólového útočníka, soulad mezi vedením, fanoušky a vizí, jakou se hodlá v následujícím období vydat. Realita je krutá, ale hrdou organizaci čeká po deseti letech pod majitelem-srdcařem nevyzpytatelný boj o holé udržení v lize.
Nejlepší cizinec
Vítěz: Amar Memič (Plzeň)
Torpédo pádící velmi rychle za hranice české ligy, podzim završil s bilancí 3+6 (2. nejlepší v lize). Upoutává nezměrnou energií a hlavně rychlostí, v obrovské intenzitě vydrží létat po pravé straně do posledních vteřin každého zápasu. Což se velmi líbí Martinu Hyskému. Kdo ho sleduje pravidelně z tribuny, vidí v něm hráče evropského formátu.
Obléká i národní dres, s Bosnou ho čeká baráž o světový šampionát. Viktoria už musí kalkulovat s tím, že na něj v létě přijdou lákavé nabídky. A ještě jedna věc – Memič se za necelé čtyři roky v Česku naučil obstojně jazyk, na západě Čech oceňují jeho píli a skromnost. Může vyrůst ještě v mnohem lepšího hráče.
Nejlepší hráč
Vítěz: Lukáš Provod (Slavia)
Ve světě Trpišovského fotbalu hraje nezastupitelnou roli. Trenér o něm rád říká, že patří mezi nesmrtelné členy kádru. Co to znamená? Má nevyčerpatelný zdroj energie. Na bojišti dovede v nastaveném čase podniknout padesátimetrový sprint, odnést balon do bezpečné zóny a dodat týmu v nejvypjatějších okamžicích klid.
Lukáš Provod je zosobněním fotbalové elegance. Jakmile natáhne krok, nejde mu odebrat míč od nohy. Má výjimečné herní myšlení, silnou střelu, ale nejlepší je produktivita a brutálně vysoká stabilita výkonnosti. Během podzimu nasbíral čtyři branky a přidal sedm asistencí, což z něj dělá vedle kumpána Tomáše Chorého nejproduktivnějšího hráče podzimu.
Nedávno představil charitativní kolekci oblečení Difference, jejíž výtěžek poputuje na konkrétní pomoc dětem, které v životě neměly tolik štěstí. Dívat se přes hranice hřiště, to je Provodův smysl života. „Nezůstat u víkendu, ale přenést se do všedního týdne. Pomoci lidem, dětem. To je to hlavní,“ vysvětloval. Ve Slavii si vybudoval tak silnou pozici, že už teď se s ním počítá do managementu klubu. Ale klid, s kariérou nekončí, na trávníku bude kouzlit dál. Vždyť je mu teprve 29 let.
