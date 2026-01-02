Zadražil o nabídce z Itálie i ze Sparty: Fabregas? Možná si myslí, že jsem trouba
V létě po něm pokukovali mocní pánové z velkých adres, které – abychom to trochu zamotali – spojuje jedna ještě větší. Adam Zadražil, brankář Hradce Králové, člen širšího kádru reprezentace, byl na radaru Sparty a o přestupu intenzivně jednal s Comem, celkem ze Serie A. Tyhle kluby mají víc společného, než se na první pohled zdá. Propojují je dva dávní souputníci z londýnského Arsenalu, skvělí záložníci Tomáš Rosický a Cesc Fabregas. První je sportovním ředitelem Letenských, druhý trenérem italského celku.
Ne, není to rozhodně obvyklé, aby si Italové „přišli“ pro posilu do Hradce Králové. Como se však ohlásilo, Adam Zadražil jim vyšel perfektně v datové analýze. On sám přitom čísla tolik neřeší…
Nepotřebujete tuhle zpětnou vazbu?
„Přiznám se, že na to moc nekoukám, občas jen při porovnání s dalšími kluky z ligy. Řešilo se vybíhání na centry, to se mi dařilo, měl jsem snad být podle čísel ve vápně jedním z nejlepších v Evropě. Ale pak tam byl ten strašák.“
Úspěšnost přihrávek?
„Ano, jednu dobu jsem měl snad padesát nebo padesát čtyři procent, což je oproti ostatním o dost níž. Ale já bych jim přál zkusit vykopávat na Adama Vlkanovu s Vaškem Pilařem, kteří mají dohromady asi sto pět centimetrů. (směje se) Přitom se úspěšnost počítá i podle toho, jestli pak máme míč v držení. Ale teď už hrajeme jinak.“
Myslíte konstruktivně?
„Je to tak. Proto se tomu snažím hodně věnovat. Nechci, abych měl na čele nálepku, že neumím přihrát balon na tři metry. Takže tohle je jediná statistika, kterou jsem sledoval, protože mi nepřijde, že bych byl úplný dřevák.“
Tak Como si vás vybralo podle datové analýzy…
„Šlo o spolupráci mého agenta s jedním z Polska, který ho právě na základě dat kontaktoval, že má nějaké kluby z Evropy, které hledají gólmana, a on to pro ně analyzuje. Je to Polák, zná se s Tomášem Petráškem. Pak už jsem mluvil se sportovním ředitelem Coma, který mi říkal, že jsem se dostal do užšího výběru.“
Později se ozval sám slavný Cesc Fabregas, že?