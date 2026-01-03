Hyský o změnách: Jedlička nebyl spokojený. Plzeň hledá hráče na čtyři pozice
V sobotu dopoledne odstartovala zimní přípravu Viktoria Plzeň. Dobře naladění hráči přišli do značně pozměněné kabiny – schází zkušení lídři Lukáš Hejda a Jan Kopic, brzy se s týmem rozloučí i Milan Havel. Svolení k odchodu dostal gólman Martin Jedlička, jehož pozici jedničky na konci podzimu převzal rakouský obr Florian Wiegele. „Pracujeme na příchodu ještě jednoho brankáře,“ přiznal úvodní den přípravy v novém roce západočeský kouč Martin Hyský.
Proč uvolňujete Martina Jedličku?
„Rozhodnutí to bylo složité, velmi těžké. Martin byl pro Plzeň velmi důležitý hráč, odchytal spousty skvělých zápasů. V momentě, kdy ztratil svou pozici, s ní nebyl spokojený. Dohodli jsme se s vedením i hráčem, že mu nebudeme bránit, aby si našel novou cestu v podobě zahraničního angažmá.“
Spoléháte o to víc na Floriana Wiegeleho?
„Věříme Florianu i ostatním brankářům – Mariánu Tvrdoňovi a Matyáši Šilhavém. Pracujeme na příchodu ještě jednoho brankáře, abychom byli na sezonu dobře připraveni. Florian v závěru podzimu prokázal, že má obrovský potenciál. Chytal ve výborné formě, věřím, že máme kvalitního gólmana, který nám pomůže k požadovanému výsledku.“
Usiloval jste o návraty z hostování v případě Toma Slončíka a Daniela Vašulína?
„Stál jsem o ně hodně. Vím, jací jsou to hráči, jaké schopnosti mají, oba to prokazovali v klubech, kde hostovali na podzim. Oběma může vyhovovat styl fotbalu, který chci, aby v Plzni byl. Beru je jako nové hráče, i když vím, že se vrací po hostování a mají plzeňskou minulost. Pro mě jsou to velmi kvalitní posily. Mají velkou šanci porvat se o to, aby byli důležitou součástí týmu.“
Plánujete ještě další odchody?
„Kádr není uzavřený dovnitř ani ven. Dneska začínáme, za chvíli uvidím hráče poprvé na hřišti při společném tréninku. Jsou to otevřené věci, asi takhle.“
Jaké posty chcete ještě posílit?
„Bavíme se o pozici středního záložníka, o křídle a o brankáři, to už jsem říkal. Samozřejmě také o hrotovém útočníkovi.“
Co očekáváte od Adama Kadlece, který přichází z Bohemians?
„Jsem v první řadě rád, že to dopadlo takhle rychle a Adam se mohl připojit k týmu. Má typologii, která se nám určitě bude v Plzni hodit. Je na tom velmi dobře běžecky, k tomu skvělá postava. V Bohemce dokázal, že je to hráč s obrovským potenciálem. Jsem rád, že to dopadlo takhle a máme ho tady. Mluvil jsem s ním, je připravený a natěšený, to je přesně to, co potřebujeme. Hráči, co přichází, sem musí jít s tím, že jdou za Plzeň v uvozovkách umřít. Je to pro něj životní šance. Je skvěle nastavený, těším se na něj, věřím, že i on nám zkvalitní kádr. Potřebujeme kvalitu i v šířce, přesně takové typy jsou pro nás důležité. Stejně jako v případě Dávida Krčíka si přeji, aby v týmu našli svou pozici a byli platnými hráči.“
Druhou zimní posilou je zmiňovaný Dávid Krčík z Karviné – proč jste si vybrali jeho?
„Dávid v posledních dvou sezonách v Karviné ukazoval, jaký typ stopera je. Velmi konstruktivní ve hře s míčem, pod mým vedením se hodně zlepšil i z pohledu defenzivy. Má schopnost zakládat útoky, podporovat ofenzivu a zároveň být přesný ve výstavbě hry. Hlavně ve fázi, kdy budeme na soupeřově polovině. Jeho fotbalovost nám přinese hodně pozitivního. Věřím, že bude schopný se prosazovat ze standardek, bral na sebe odpovědnost při penaltách. Tohle od něj očekávám. Přišel do Plzně se sebevědomím, má mít proč. V posledním období patřil v Karviné k nejlepším hráčům.“
Kdy chcete mít jasno o kádru na jarní část sezony?
„Přestupové období končí 12. února, do té doby jsou možnosti otevřené. Budeme reagovat v průběhu času.“
Cílíte na hráče z ligy, nebo koukáte i do zahraničí?
„Sledujeme celý fotbalový trh, nemůžu říct, že primárně zahraničí, nebo primárně naši ligu. Dneska při možnostech, co jsou ohledně sledování hráčů, datových věci plus finance, jsme schopni přivést hráče, co mají kvalitu a jsou hladoví za Viktorku položit život.“
KÁDR FC VIKTORIA PLZEŇ NA STARTU ZIMNÍ PŘÍPRAVY
Brankáři: Florian Wiegele, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý
Obránci: Merchas Doski, Sampson Dweh, Milan Havel, Václav Jemelka, Dávid Krčík, Svetozar Marković, Jan Paluska, Karel Spáčil, Adam Kadlec
Záložníci: Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Amar Memić, Jiří Maxim Panoš, Cheick Souaré, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljković, Tom Slončík
Útočníci: Prince Adu (připojí se ve Španělsku), Rafiu Durosinmi, Christophe Kabongo, Matěj Vydra, Daniel Vašulín