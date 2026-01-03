Byl jsem v hodně velké nejistotě, přiznal Galásek. Gning je snajpr, přijde v pondělí
V pátek večer dorazil na Bazaly, v sobotu dopoledne už vedl první trénink Baníku v novém roce 2026. Pořád coby jeho hlavní kouč. „Ale byl jsem v hodně velké nejistotě,“ popisoval Tomáš Galásek období posledních týdnů, kdy se nevědělo, zda bude v Ostravě působit i na jaře.
Jak jste to prožíval?
„Hodně nejistě... Ale nejsem první den ve fotbale, vím, že se řeší různé věci. Jsem rád za šanci, že další měsíc teď budu moct pracovat s týmem, který už jsem dva měsíce poznával. Uvědomuju si, že výsledky nebyly. Jak se někde analyzuje trenér, tak i trenér analyzuje mužstvo. Budu chtít postavit co nejlepší. Je úplně pochopitelné, že se vůči mé osobě objevily různé spekulace. Ale jede se dál a jdeme makat.“
Dokázal jste vypnout, nebo jste nad celou situací hodně přemýšlel?
„Když nejistotu vyvrátilo vedení, tak jsem už vypnul a měl příjemné Vánoce.“
Takže jste se už před svátky dozvěděl o vašem setrvání?
„To nebudu komentovat, já jsem cítil důvěru. A jestli proběhla nějaká jiná jednání? Jak jsem říkal, je to pochopitelné.“
Výkonný ředitel Michal Bělák vám v oficiálním klubovém rozhovoru vyjádřil důvěru. Co to pro vás znamená?
„To, že chci důvěru vrátit tím, že mužstvo bude šlapat a bude mít výsledky.“
A vy sám jste chtěl pokračovat?
„Nikdy bych to sám nevzdal. Mám vztah k Baníku i tomuto regionu. Nemohl bych to vzdát.“
Ale mohli jste udělat nějakou změnu. Přemýšleli jste třeba o posílení realizačního týmu o zkušený prvek?
„Zatím ne. Dva mladí kluci asistenti jsou zapojení do tréninkových jednotek, pomáhají, jak můžou. Máme rozdělené role, neměníme, co fungovalo. Uvidíme, co bude v létě. Třeba si až za půl roku vyhodnotíme, že je třeba někde posílit nebo dělat věci jinak, ale teď jsou podle mě změny zbytečné.“
Co vám z analýzy podzimu tedy vyšlo?
„Nebyli jsme bez chyby, to si upřímně řekneme. Ale teď asi vyhrají pozitiva nad negativitou, protože se musíme povzbudit, být na jedné lodi a makat jeden za druhého. Chyběla nám třeba soubojovost, ta musí přijít, abychom se co nejrychleji dostali pryč z míst v tabulce, kde se nacházíme. Přizpůsobíme tomu tréninky, hned napoprvé jsme třeba zařadili prvky jeden na jednoho, protože tam se soubojovosti nevyhnete.“
Co se naopak ve druhé polovině podzimu povedlo?
„Herní stránka nebyla špatná, bohužel nám zápasy nepřinášely body. V Plzni i na Slavii jsme předvedli dobrý výkon, s Jabloncem doma jsme taky určitě neměli prohrát. To byl herně jeden z nejlepších zápasů, nicméně máte skoro osm vyložených šancí a nedáte ani gól. Herní dojem byl pozitivní.“
A teď máte z mužstva jaký dojem?
„Po období, kdy hráči dostali individuální plán, je vidět, že jsou hodně dobře fyzicky připravení. Ale samozřejmě teď ještě budeme týden honit kondici, protože je to důležité. Musí nám to pomoct v druhé polovině sezony, ve které budeme makat.“
Co posily?
„Jsem určitě spokojený. Gning, Jurečka i Šancl umí. Laine bude potřebovat trošku více času, ale hned šlo vidět, že na míči a v nábězích je silný. Bude záležet na tom, jaké typy hráčů budeme využívat. To se rozhodne až během přípravy.“
Koho byste ještě rádi přivedli?
„Ještě se zajímáme o hráče na levou stranu. Jsme rádi, že se nám tam vrací Daniel Holzer, který bude hodně důležitým hráčem, ale ještě bychom tam chtěli někoho na zdvojení, abychom nemuseli měnit herní systém a chodit do trojky. Chtěli bychom udržet čtyřku, ale určitě budeme připravení i na jiné varianty.“
Hledáte i stopera?
„Koukáme, co bude možné. Nebyli bychom proti, kdyby se povedlo něco navíc.“
Jste typ kouče, který dá hodně na data při výběru posil, nebo věříte spíš svému oku?
„Radši to vidím sám. Myslím, že jsem člověk, který to dokáže rozpoznat. Třeba u Beweneho jsem od prvního tréninku viděl, že to v sobě má. Takže já mám radši praxi, abych mohl hodnotit jednotlivce.“
Kádr prochází docela velkou obměnou, neobáváte se, že aklimatizace si zase vyžádá čas?
„Musíme si s tím poradit, tyhle hráče jsme chtěli. Jsme rádi, že jsou tady. Určitě budou posilami.“
Kdo odejde?
„Oficiálního zatím nic není, všechno dovnitř i ven je proměnlivé a otevřené. Bude se to řešit, zatím má pouze David Lischka svolení jednat s jiným klubem.“
Co očekáváte od Václava Jurečky?
„Velkou zkušenost a umění dávat góly. Nemusíme se bavit o tom, že je to hráč, který zná český fotbal nazpaměť. Pomůže i poctivým přístupem, charakterově je na vysoké úrovni.“
Hraje teď roli při výběru posil i mentální odolnost?
„Určitě, ale někdy je to o organizaci. Někam jsme špatně vyletěli a byli roztažení třeba. I v tomhle může Venca pomoct, vepředu si to pohlídá, abychom se zbytečně nenechali přehrávat obranou soupeře. Očekávám od něho strašně moc, fakt jsem za něj rád. Potkali jsme se už v pátek večer, kdy jsem přijel na Bazaly. Je natěšený, udělá maximum pro Baník.“
Gning je taky dost specifický útočník, že?
„Je to snajpr, věřím, že u nás prodlouží střeleckou formu, kterou měl v Karviné. Stoprocentně ho taky využijeme, abychom z něj těžili. Podle posledních zpráv by se měl připojit v pondělí, ale máme čas. Jsme trpěliví, víme, že nám pomůže a rádi na něj počkáme.“
Jak to tam vpředu poskládáte?
„Na to jsem právě odpovídat nechtěl, do médií to neřeknu... (úsměv) Necháme hráče co nejdéle na špičkách, aby nevěděli, jak to chceme poskládat. Až v Turecku se budeme rozhodovat a konsolidovat sestavu, určíme i jádro hráčů, které pro nás bude prioritní. Zatím nám chybí Zlatohlávek, Frýdek a Owusu, kteří se omluvili z důvodu zdravotních problémů. Nedorazil ani Tiéhi, je doma. Telefonicky se omluvil fyzioterapeutovi, že přijede až za týden, protože není zdravotně připravený.“
Osmnáctiletý Jakub Pira bude mít najednou obrovskou konkurenci, budete s ním muset pracovat, i co se týče psychiky?
„Pro něj je to zase velká škola, měl by to přijmout, makat a učit se v tréninku od zkušených. Všichni chceme, aby se zase posunul dál.“
Do Turecka chcete zúžit kádr jak?
„Na čtyřiadvacet hráčů a tři gólmany. A z nich vytvoříme tým, kterému budeme věřit, že bude v novém roce 2026 úspěšný. To si všichni přejeme.“