Červ o proměně Plzně: Je to velký zásah do mužstva, ale asi to bylo třeba
Start zimní přípravy přináší obměnu plzeňského kádru. Lukáš Červ (24) se ve své třetí sezoně na západě Čech dostává do role jednoho z klíčových lídrů. Zvlášť po konci Lukáše Hejdy, Jana Kopice, Martina Jedličky a zanedlouho také Milana Havla bude patřit k nejzkušenějším hráčům v týmu. „Jsou to velké změny,“ přiznává reprezentační záložník před plzeňským pondělním odjezdem na soustředění do španělského Benidormu.
Kádr týmu se oproti podzimu proměnil, jak změny vstřebáváte?
„Nějaká změny proběhly, věřím, že mužstvo je stejně hladové, ne-li víc, zvlášť noví kluci mají veliký hlad. Ten musí mít každý v mužstvu, abychom byli co nejlepší v zápasech, které nás čekají.“
V mužstvu už nebude Martin Jedlička, kádr opouští také další zkušení hráči – Lukáš Hejda, Jan Kopic a Milan Havel. Jde o citelný zásah?
„Jak jsem říkal, jsou to velké změny. Ale tak to ve fotbale chodí, klub se rozhodl, není to na nás hráčích, abychom tohle ovlivňovali. Jde o velký zásah do mužstva, teď je na nás ostatních, abychom to po klucích vzali, zvlášť my starší. Hejdis, Havlis, Kopi - jsou to tři, společně s Jedlou (Martinem Jedličkou) čtyři hráči, co tady byli dlouho. Kopi s Hejdisem tady zažili prakticky úplně všechno. Jde o velké oslabení, co se týká zkušeností, ale to je fotbalový život.“
Budete o to větší lídr týmu?
„Že bych se nějak měnil, když tady ti tři nebudou, to ne. Chci být a asi jsem lídr. Ale spíš je to o celém týmu, já se snažím být pořád stejný. Je smutné, že tady kluci nebudou, ale jak jsem říkal - je to na nás ostatních.“
Mužstvo se hodně mění, souhlasíte?
„Za dva roky od chvíle, co jsem přišel, tady vydrželo málo stejných hráčů, když si vzpomenu na tým, který jsme tady měli. Je to změna, ale asi to bylo potřeba. Klub je tak nastavený a snad to bude k dobrému.“
Odpočinul jste si o svátcích?
„Bylo to krásné volno, moc jsem si ho užil. Hlavně doma s celou rodinou, trávili jsme to hodně pospolu. Přišlo mi to docela dlouhé, už jsem se těšil na hřiště.“
Potkali jste se s Pavlem Šulcem, co jste stihli probrat?
„Voláme si hodně často, fotbal řešíme skoro pořád. Viděli jsme se v Praze i se ženami, užili si hezký čas. Oni pak pokračovali do Plzně a my zůstávali v Praze.“
Jaké máte sportovní cíle na jaro?
„Šance na nejvyšší příčky je vždycky, musíme v to věřit, chci to mít v sobě. Dokud hrajeme ligu, jít zápas od zápasu a pokusit se získat co nejvíc bodů. Hodně jsme jich na podzim ztratili, často i zbytečně, ale pořád jsme v tabulce nahoře a můžeme to dotáhnout. Chceme získávat co nejvíc bodů, další soutěže (Evropská liga, MOL Cup) jsou pro nás také důležité, musíme být dobří a hrát nahoře. Takhle jsme tady všichni nastavení.“