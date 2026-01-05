Předplatné

Hovor s Brabcem, byt v Ostravě a Jurečka je v Baníku. Kteří útočníci se ještě řeší?

Václav Jurečka na prvním tréninku zimní přípravy Baníku
Václav Jurečka na prvním tréninku zimní přípravy BaníkuZdroj: Baník Ostrava / www.fcb.cz
Václav Jurečka je novou posilou Baníku
Trenér Baníku Tomáš Galásek
Václav Jurečka je novou posilou Baníku
Václav Jurečka je novou posilou Baníku
Trenér Baníku Tomáš Galásek
Václav Jurečka na prvním tréninku zimní přípravy Baníku
Hráči Baníku Ostrava a Dukly Praha po konci zápasu
Michal Kvasnica
Chance Liga
Oddechl si celý klub, na Bazalech se díky příchodu Václava Jurečky a brzy i Abdallaha Gninga dýchá všem zase o něco lépe. Podepsat gólové útočníky byla priorita, i na slovech kouče Tomáše Galáska je znát, jak je s ofenzivními posilami spokojen. Zejména od zkušeného Jurečky, jenž nechal v Turecku miliony, očekává přínos nejen na hřišti. „Těším se na fanoušky,“ hlásí bývalý hráč Slavie či Opavy. Kteří další forvardi se ještě v Ostravě v minulých dnech řešili a stále řeší?

Zatímco na jiných adresách se s hráči, se kterými se jedná o příchodu, mnohdy nespojí ani trenér, Václavu Jurečkovi ještě před svátky volal přímo majitel Baníku Václav Brabec. Tak moc jej chtěl získat, což se i díky tomu, že chtěl jednatřicetiletý fotbalista po neúspěšné štaci v tureckém Rizesporu opět zažívat rodinnou pohodu doma, nakonec celkem rychle podařilo zrealizovat.

„Manželka je z Ostravy, moc se mnou nebyla ani v Turecku, takže i podle toho jsem se rozhodoval. Být s rodinou, blízko manželce, mít nějaké to rodinné zázemí. Když máte doma o všechno postaráno, můžete se soustředit na fotbal. Hodně to pomáhá,“ zmiňuje Jurečka klíčový faktor toho, proč si navzdory dalším nabídkám vybral tu z Moravskoslezského kraje.

Původní smlouva mu v Rizesporu končila až v červnu, ještě před koncem kalendářního roku 2025 se však s klubem dohodl na jejím předčasném rozvázání. Nechal tam balík, na který měl nárok. „Ale takhle bych to neřekl. Důležité je, aby byl člověk spokojený,“ nechce řešit finanční stránku.

