Hovor s Brabcem, byt v Ostravě a Jurečka je v Baníku. Kteří útočníci se ještě řeší?
Oddechl si celý klub, na Bazalech se díky příchodu Václava Jurečky a brzy i Abdallaha Gninga dýchá všem zase o něco lépe. Podepsat gólové útočníky byla priorita, i na slovech kouče Tomáše Galáska je znát, jak je s ofenzivními posilami spokojen. Zejména od zkušeného Jurečky, jenž nechal v Turecku miliony, očekává přínos nejen na hřišti. „Těším se na fanoušky,“ hlásí bývalý hráč Slavie či Opavy. Kteří další forvardi se ještě v Ostravě v minulých dnech řešili a stále řeší?
Zatímco na jiných adresách se s hráči, se kterými se jedná o příchodu, mnohdy nespojí ani trenér, Václavu Jurečkovi ještě před svátky volal přímo majitel Baníku Václav Brabec. Tak moc jej chtěl získat, což se i díky tomu, že chtěl jednatřicetiletý fotbalista po neúspěšné štaci v tureckém Rizesporu opět zažívat rodinnou pohodu doma, nakonec celkem rychle podařilo zrealizovat.
„Manželka je z Ostravy, moc se mnou nebyla ani v Turecku, takže i podle toho jsem se rozhodoval. Být s rodinou, blízko manželce, mít nějaké to rodinné zázemí. Když máte doma o všechno postaráno, můžete se soustředit na fotbal. Hodně to pomáhá,“ zmiňuje Jurečka klíčový faktor toho, proč si navzdory dalším nabídkám vybral tu z Moravskoslezského kraje.
Původní smlouva mu v Rizesporu končila až v červnu, ještě před koncem kalendářního roku 2025 se však s klubem dohodl na jejím předčasném rozvázání. Nechal tam balík, na který měl nárok. „Ale takhle bych to neřekl. Důležité je, aby byl člověk spokojený,“ nechce řešit finanční stránku.