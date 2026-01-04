Sparta udělala první změny: dva odchody do Jablonce, o Millovi se bude jednat
Jedna z letních posil už opustila mužstvo, druhá může brzy následovat. Fotbalová Sparta poslala Dominika Hollého na půlroční hostování do Jablonce, odkud 22letý záložník přišel teprve loni na začátku června. Kromě něj na sever Čech odešel také Nelson Okeke a řešit se bude i budoucnost útočníka Kevina-Prince Milly.
Zatím nejde úplně o vydařená angažmá, a to ani v jednom případě. Dominik Hollý stačil odehrát na podzim za áčko Sparty pouhé dva soutěžní zápasy. V Chance Lize proti Pardubicím (3:1) naskočil na trávník na dvě minuty, v pohárovém duelu s Karlovými Vary (5:0) absolvoval celé utkání, v němž vstřelil dosud jediný gól během letenského působení.
To se stalo na konci září, od té doby slovenský mládežnický reprezentant vypadl zcela ze hry. Po příchodu do Prahy ho trápily zdravotní problémy, naposledy v listopadu si poranil na tréninku loket.
„Je obrovská škoda, že nebyl k dispozici zrovna teď, byl by pro nás hodně platný,“ líčil sportovní ředitel Tomáš Rosický v prosincovém rozhovoru pro fanouškovský server spartaforever.cz. „Je strašně nepříjemný pro každého soupeře, je ochotný, důrazný, napadá. Dává týmu jinou dimenzi než Birmančevič a Haraslín. Jde do všeho, umí si najít místo ve vápně a dává ošklivé góly,“ doplnil.
Trenér Brian Priske odmítl v létě variantu, že by Hollý okamžitě opustil Spartu a zamířil ještě na hostování. Nyní k ní nakonec došlo. Sparta se domluvila s Jabloncem na půlroční výpůjčce. „Dominika již dobře známe. Ve Spartě se bohužel zranil a neměl příležitost se víc ukázat. Proto jsme se dohodli na hostování, pro všechny strany jde o výhodné řešení. Víme, co od něj čekat,“ řekl pro klubový web Zdeněk Koukal, sportovní ředitel Severočechů.
Co s Millou a Penxou?
Hollý není jedinou posilou, kterou Jablonec během víkendu získal ze Sparty. Konkurenci ve středu zálohy zvýší Nelson Okeke, jenž poslední půlrok strávil na hostování v Bohemians. Tam odehrál 27 ligových zápasů s bilancí 1+2.
„Hledali jsme hráče na posílení středové řady, a to typologicky jiného, než tu máme. Několik jsme jich měli vytipovaných a jsme rádi, že jsme dotáhli právě příchod Okekeho. V Česku působí už od sedmnácti let, je tady adaptovaný. Splňuje naše požadavky na tento post, ať jde o fyzické předpoklady, tak o technickou vybavenost,“ líčil Koukal.
Změna nastala také u Lukáše Penxy. Sparta si ho předčasně stáhla z ročního hostování, protože 21letý krajní hráč naskočil pod trenérem Lubošem Kozlem jen do sedmi soutěžních utkání (v poháru proti Hlinsku dal gól). Podle informací novináře Luďka Mádla by mohl posílit pražskou Duklu.
S ní Letenští mohou údajně jednat i o dalším hráči. Kevin-Prince Milla se stejně jako Hollý neprosadil po příchodu do Sparty v Priskeho týmu. Kamerunský útočník přišel z Dukly na začátku srpna a dostal postupně šanci ve dvanácti zápasech. Za téměř 430 minut na hřišti dal dva góly, ale třeba proti Slavii Karlovy Vary nebo Rakówu Čenstochová (0:0) zahodil obrovské šance.
Možnost Millova zimního odchodu potvrzují také redakční zdroje. Nabízí se návrat do Dukly, ovšem v tuto chvíli není dohoda rozhodně uzavřená, bude se ještě vyjednávat.
Zato letenský útok by měl posílit Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi, o čemž deník Sport a web iSport informoval už dřív. Sparta zahájí přípravu v pondělí fyzickými testy, v úterý se tým poprvé sejde na hřišti.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu