Nováčci v týmu Slavie: stoper za hranou risku, další šance pro Bužka. Ohrozí Jurásek Afričany?

Fotbalisté Slavie zahájili ve španělské Marbelle jarní přípravu
Fotbalisté Slavie zahájili ve španělské Marbelle jarní přípravuZdroj: SK Slavia Praha / X
Daiki Hašioka během jarní přípravy Slavie
Fotbalisté Slavie před odletem do Marbelly
Tomáš Holeš během jarní přípravy Slavie
Jindřich Staněk před odletem do Marbelly
5
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Do letadla směr Malaga se v sobotu poskládalo hned 29 hráčů. Někteří vyletěli na soustředění se Slavií s cílem bojovat o základní sestavu, jiní o místo v kádru a někteří se letí jen ukázat naživo trenérům, než se přesunou jinam. Skoro do všech kategorií spadají i (staro)nové tváře – Samuel Isife, Sahmkou Camara, Hamidou Kanté, Divine Teah či Alexandr Bužek. Kdo má nejsilnější výchozí pozici? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

V první řadě je třeba zdůraznit, že ve Španělsku by mohlo brzy přistát i další trenérům dobře známé jméno. David Jurásek přitom teprve před Vánoci blahopřál v oficiálním videu Jindřichu Trpišovskému a jeho kolegům k prodloužení smlouvy se Slavií. „Vzpomínám jen v dobrém. Zdokonalili mé dovednosti a dali mi prostor se posunout o úroveň výš. Slavia zůstává v dobrých rukou.“ Do těch dobrých rukou se zřejmě vrátí sám také, je to na spadnutí.

Byť ještě v neděli byl hráč v Česku, po „formálním“ návratu z Besiktase do Benfiky by se měl brzy levý bek stát oficiálně opět slávistou. Otazníkem je, zda na hostování či na přestup. Druhá varianta je méně pravděpodobná, jelikož Portugalci touží především po navýšení hodnoty svého kmenového hráče, aby mohli v létě lépe prodat. Po hostování v Besiktasi jsou Juráskovy akcie nebezpečně nízko, přitom za něj před dvěma a půl roky vynaložili prostředky ve výši 330 milionů korun. Ale zpět k těm nováčkům, kteří už na soustředění v Marbelle kopou do balonu...

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

