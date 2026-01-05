Nováčci v týmu Slavie: stoper za hranou risku, další šance pro Bužka. Ohrozí Jurásek Afričany?
Do letadla směr Malaga se v sobotu poskládalo hned 29 hráčů. Někteří vyletěli na soustředění se Slavií s cílem bojovat o základní sestavu, jiní o místo v kádru a někteří se letí jen ukázat naživo trenérům, než se přesunou jinam. Skoro do všech kategorií spadají i (staro)nové tváře – Samuel Isife, Sahmkou Camara, Hamidou Kanté, Divine Teah či Alexandr Bužek. Kdo má nejsilnější výchozí pozici? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>
V první řadě je třeba zdůraznit, že ve Španělsku by mohlo brzy přistát i další trenérům dobře známé jméno. David Jurásek přitom teprve před Vánoci blahopřál v oficiálním videu Jindřichu Trpišovskému a jeho kolegům k prodloužení smlouvy se Slavií. „Vzpomínám jen v dobrém. Zdokonalili mé dovednosti a dali mi prostor se posunout o úroveň výš. Slavia zůstává v dobrých rukou.“ Do těch dobrých rukou se zřejmě vrátí sám také, je to na spadnutí.
Byť ještě v neděli byl hráč v Česku, po „formálním“ návratu z Besiktase do Benfiky by se měl brzy levý bek stát oficiálně opět slávistou. Otazníkem je, zda na hostování či na přestup. Druhá varianta je méně pravděpodobná, jelikož Portugalci touží především po navýšení hodnoty svého kmenového hráče, aby mohli v létě lépe prodat. Po hostování v Besiktasi jsou Juráskovy akcie nebezpečně nízko, přitom za něj před dvěma a půl roky vynaložili prostředky ve výši 330 milionů korun. Ale zpět k těm nováčkům, kteří už na soustředění v Marbelle kopou do balonu...