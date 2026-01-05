Předplatné

Konec legend i jeden velký návrat do Plzně? Viktoria pracuje na Hrošovském

Viktoria Plzeň se snaží v lednu přivést Patrika Hrošovského
Viktoria Plzeň se snaží v lednu přivést Patrika HrošovskéhoZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
Fotbalová Plzeň v zimní přípravě
Kouč Plzně Martin Hyský
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Plzeň na startu zimní přípravy nepočítá s trojicí Lukáš Hejda, Jan Kopic a Milan Havel. První dvě klubové ikony se připojí k béčku, spolehlivý krajní bek se v lednu vrátí do Bohemians jako součást obchodu za Adama Kadlece. Na odchodu je také gólový útočník Rafiu Durosinmi (23), klub řeší nabídku z italské Pisy. Zatímco trojlístek zkušených plejerů na západě Čech skončí, vedení se podle informací iSportu snaží z Belgie přivést zpět jiného třicátníka - slovenského reprezentanta Patrika Hrošovského. Jde ale o složitou operaci.

Dohromady slavili s Plzní deset titulů, zažili největší úspěchy, stejně tak i krizové situace. Na jaře už ale týmu téměř jistě nepomůžou. Lukáš Hejda, Jan Kopic a Milan Havel uzavřeli jednu dlouhou a úspěšnou kapitolu v západočeském dresu.

Dlouholetý kapitán Hejda odehrál na podzim pouze osm ligových minut proti Zlínu, posledním celým zápasem byl duel v MOL Cupu proti Novým Sadům. Už v létě měl nabídku z Bohemians, ale rozhodl se zůstat v Plzni. Přijal roli náhradníka a mentora kabiny, případně pomáhal v některých zápasech béčku. Kopice vyřadily na celý podzim zdravotní problémy. Havel toho odehrál podstatně víc, nicméně také nepatřil trvale do základní sestavy a nakonec využil možnost k návratu do Bohemians.

„S Lukášem jsme se na tomto postupu domluvili dopředu a vzhledem k šířce aktuálního kádru jde o plánovaný krok. Stejně tak u Honzy Kopice, který na podzim podstoupil operaci kolene a nyní se vrací do plné zátěže,“ uvedl na startu zimní přípravy sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.

Oběma hráčům končí v létě smlouvy. „Pro klub odvedli neskutečné množství práce, měli velký podíl na nezapomenutelných úspěších, které jsme společně slavili. Během jarní části sezony jim určitě nachystáme důstojnou rozlučku s fanoušky, kterou si oba hráči zaslouží,“ zdůraznil Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.

Rozlučka proti Portu

Havel v kádru ještě zůstává – absolvuje soustředění ve Španělsku a bude připravený na první zápas v Evropské lize proti Portu, který Viktorii čeká už ve čtvrtek 22. ledna. „Vzhledem k tomu, že máme pro tento duel vykartovaného Sampsona Dweha i Václava Jemelku, jde o logický krok, na kterém jsme se s Bohemkou i Milanem domluvili. Duel s Portem bude posledním ve viktoriánském dresu,“ vysvětlil Vozábal.

Do Plzně přišel jako součást transferu perspektivní krajní bek Adam Kadlec, už v sobotu nechyběl na prvním společném tréninku při zahájení zimní přípravy.

Video placeholder

Viktoria pod Martinem Hyským pracuje na obměně kádru, nepočítá ani s obvyklou jedničkou Martinem Jedličkou, který si hledá zahraniční angažmá. V neděli navíc klub vydal zprávu, že se intenzivně řeší odchod Rafia Durosinmiho (23). Nigerijský forvard má nabídku z italské Pisy a v pondělí už s týmem necestuje na soustředění do španělského Benidormu.

„S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ vysvětlil v klubovém prohlášení Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.

Omlazení týmu je výrazné – z kádru, který pod Michalem Bílkem slavil senzační titul v sezoně 2021/22, zbývá jediný hráč – náhradní gólman Marián Tvrdoň. Spolu s ním na soupisce zůstali pouze dva třicátníci – reprezentanti Václav Jemelka a kapitán Matěj Vydra.

„Jde o velký zásah do mužstva, teď je na nás ostatních, abychom to po klucích vzali. Kopi s Hejdisem tady zažili prakticky úplně všechno. Jde o velké oslabení, co se týká zkušeností,“ připustil záložník Lukáš Červ, jeden z kapitánů týmu.

Operace Hrošovský

Viktoria kádr ještě nemá hotový. „Bavíme se o pozici středního záložníka, o křídle a o brankáři, také o hrotovém útočníkovi,“ připustil trenér Hyský. 

