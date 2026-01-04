Houštecký o Chamovi i odchodech: Vorlický musí nabrat kondici. Zmrzlý má potenciál, ale…
V neděli se naplno rozeběhla slávistická příprava v Marbelle. Byť ven se hráči zatím nepodívali, na jihu Španělska prší, a tak tým strávil den v posilovně. Na trávník se vydá brzy – od doby, co do ledna zasahují zápasy evropských pohárů se „sešívaným“ zkrátily kondiční tréninky a hra s míčem přijde na řadu dříve. Nezúčastní se ale Ondřej Zmrzlý a Lukáš Vorlický, kteří klub opouští. „Lukáš je pan fotbalista, ale tady není možné mu dát tolik prostoru,“ říká asistent Zdeněk Houštecký.
Náročné jednotky běhání si hráči splnili o Vánocích. V Marbelle na klasické maratony nebude čas, vždyť už 21. ledna se slávisté utkají v mistráku s Barcelonou, a už v úterý odpoledne vyzvou v přípravě švýcarského mistra z Basileje. Tam těžké nohy realizační tým možná ještě odpustí, ale následující mače s Karlshure a Brannem už musí vypadat blízko ideálu. „Hráči nás znají a nedovolí si přijít nepřipravení,“ hlásí jasně asistent Zdeněk Houštecký.
Pro klubový web se rozpovídal i o těch, kteří do Španělska neodjeli. Právě kondice a běžecký fond, pro slávisty tak důležité aspekty, chybí Lukáši Vorlickému, který kromě pár momentů geniality během podzimu naprosto vypadl ze základní sestavy.
„Miluju tyhle ofenzivní hráče, kteří když vidí situaci, umí ji přenést do praxe a ještě to dělat v rychlosti. Ale od Jindry jsem se naučil vnímat defenzivu. Je potřeba aby Vorlický hrál, byl strašně dlouho mimo. Musí nabrat kondici a tady není možné mu tolik prostoru dát. Měl by na jaře působit v Brně a uvidíme. Je to pan fotbalista,“ popisuje Houštecký.
Jiný případ je Ondřej Zmrzlý, který po dvou letech Slavii opustí definitivně. Až do poslední chvíle nebylo jasno, zda na letadlo směr Malaga nasedne, byť bylo celkem zřejmé, že na jaro v klubu nebude. Ozvaly se kluby z Polska i Česka, podle všeho ale vyhrál německý Kiel, kde ještě před rokem působil Dominik Javorček. Zmrzlý má možnost ukázat se v druhé bundeslize, postup o patro výš už je ale na hony vzdálený.
Je těžké se dostat do sestavy, uznává asistent
„Ondra má velký potenciál, ale bohužel to tak někdy je, že ho nedokázal přenést do zápasů. Předpoklady skvělé, výkony bohužel více kolísavé, než bylo potřeba. Ale měl to těžké. Byl tady Malick a pak nedostáváte tolik prostoru. Ondra sám projevil zájem o větší herní vytížení. Obecně je pro kluky hrozně těžké se do sestavy dostat, protože je tým konsolidovaný a má skvělé hráče na všech postech,“ popsal Houštecký.
Jeho i celý realizační tým čeká v příštích měsících jedna velká výzva – probudit Muhammeda Chama. Rakouský ofenzivní hračička podobně jako Vorlický ukázal pár brilantních momentů, ale stejně jako jeho mladší kolega se postupně ze sestavy vytratil. Na rozdíl od Vorlického ale hráč hostující z Trabzonsporu zůstává.
„Je to polař a my dnes hrajeme na hrotu ve trojici. V Clermontu hrál více z křídla a stahoval se dovnitř. Něco jako Lukáš Provod, ale to je tahoun týmu v neskutečné formě. Kdyby se tvořil nový tým a Muhammed Cham by přišel v situaci, kdyby se více obměňoval kádr, tak dostane i více možností. Ale jsou tady hráči, kteří každý zápas potvrzují, že jsou lídři toho týmu. Choras, Provi, Holi, dneska se do toho zařadil Michal Sadílek. Nebo kluci v obraně. Když hraješ ve dvou v prostředku pole, tak musíš v české lize umět soubojovat, bránit, dobře napadat,“ řekl Houštecký a zároveň popřel, že by se Cham nesnažil a nebojoval.
„Uvidíme, jak zvládne přípravu. Už ví, jak se hraje v Čechách. Ale není moc času. Musíme jako trenéři vycítit, jestli má pro tým větší přínos než hráč, který je před ním v základu. Prostě bude hrát ten, který bude užitečnější pro tým,“ uzavřel.
