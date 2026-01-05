Sejk by nás zajímal, o Vašulína budeme usilovat, řekl Janotka. Co Ewerton a Sigma?
Tři nové tváře dohromady za více než sto milionů korun, dva návraty, celkem téměř čtyřicítka jmen. Ale taky jeden odchod do druhé ligy, konec kariéry, pět zraněných a především ztráta nejlepšího střelce Daniela Vašulína. Taková je Sigma na začátku roku 2026. Změn však čekejte ještě víc! „Řešíme posily do každé řady kromě brankáře,“ přiznal kouč Tomáš Janotka. Jak je to se spekulací příchodu Ewertona do Olomouce? Podle informací iSportu sice Brazilcovo jméno na Andrově stadionu padlo, nicméně na transferu se nepracuje. Přednost před Brazilcem dostal Danijel Šturm.
Sledoval jste o Vánocích víc pohádky, nebo Crystal Palace?
„Crystal Palace jsem viděl jen jednou, ale jinak musím říct, že jsem sledoval hodně fotbalů a hodně hráčů.“ (úsměv)
To už jste měl jistotu, že zůstanete trenérem Sigmy. Jak jste však prožíval období na konci podzimu po sérii pěti soutěžních proher?
„Prožíval jsem to jako fotbal. Je pravda, že závěr podzimu si na nás vybral svou daň, výsledky nebyly podle představ. Pro mě je zásadní, že i přes různé spekulace jsem v průběhu prosince pořád cítil od vedení důvěru. Teď je pro nás prioritou připravit se na jarní část sezony.“
Co vám z analýzy konce podzimu vyšlo?
„Spíš bych mluvil o tom, že jsme měli víc povedených věcí než negativních. Prosincové nezdary nás netěšily, ale důležité je, že jsme pořád reálně ve hře o úspěch v lize i Konferenční lize.“
Tím úspěchem, respektive cílem a ambicemi, je konkrétně co?
„Chance Ligu máme pořád nadějně rozjetou, tabulka je nesmírně vyrovnaná a my jsme pořád na dosah topky. Cílem je určitě zabojovat o nejvyšší pozice. V play off Konferenční ligy se chceme poprat o postup. Rádi bychom pokračovali v dobré defenzivě, taky bychom chtěli být nebezpečnější v ofenzivě a mít atraktivnější herní projev. Je to jeden z úkolů. Co se týče individuálních ambic, chceme dál rozvíjet mladé hráče a co nejdřív zadaptovat nové posily.“
Ty jste přivedli ze zemí bývalé Jugoslávie, je to náhoda, nebo nový klíč?
„Spíš to vzniklo z toho, kam zaměřujeme pozornost. To znamená na Balkán a na severské země, protože tyhle oblasti jsou české lize nejbližší. Že to vyšlo zrovna takhle, je shoda okolností. Běžecky i kondičně jsou na tom velice dobře, ale každému dáme jinačí čas a prostor, zadaptovat se na českou ligu není sranda. Řeknu to na rovinu: Šturm je posila přímo do základní sestavy, takhle jsme cílili. Krivak s Grgičem mají obrovský potenciál, nechci od nich okamžitě čekat zázraky. Své kvality však mají, bude to na nich.“
Budete muset korigovat kabinu, aby nevznikly skupinky a zachovali jste si olomouckou DNA?
„Samozřejmě. Když to vzniklo tak, že kluci přicházejí z různých částí Balkánu, určitě nechceme, aby to vyvolalo nějaké konflikty. (úsměv) Přemýšlíme nad tím, ale spíš než o původu je to o charakterech a osobnostech. To ukáže až čas.“
Je pravda, že Marko Soldo z Dinama Záhřeb k vám nechce, jak píší chorvatská média?
„Víte, jak to je... Tak jak si Chorvati něco napíšou, vy si taky něco napíšete. To neovlivním.“ (smích)
Které posty byste chtěl ještě posílit?
„Všechno je v jednání, ale řešíme hráče do každé řady. S výjimkou brankářského postu.“
Jak nahradíte nejlepšího ligového střelce Daniela Vašulína?
„Jinými hráči. Dan je pro nás obrovskou ztrátou, protože jeho branky znamenaly body. Tohle se těžko nahrazuje, proto musíme najít další konkrétní hráče, kteří budou schopni se prosazovat. Jestli se nepletu, on měl devět gólů, zatímco druhý náš nejlepší střelec jen dva. A to je limit pro tým i postavení v tabulce.“
Možnost, že by se Vašulín vrátil, již definitivně padla?
„Teď to není v našich rukách, nejsme na tahu, ale určitě budeme usilovat o Danův návrat. Sedlo si to tady skvěle.“
Před rokem jsem se vás ptal na Václava Sejka, je teď jeho příchod blíž než loni?
„Veškeré posily jsou v jednání, konkretizovat každého hráče se nehodí. Není jednoduché v dnešní době přitáhnout kohokoli, je to otázka na vedení, které odvádí skvělou práci. Nikdo jsme se nezastavili, je to náročné. Sejk je určitě hráč, který by nás zajímal, ale víc konkretizovat bych nechtěl. Záměr je jasný: chceme buď okamžitou posilu, nebo hráče mladších ročníků s potenciálem. Nechceme kádr rozšiřovat, ale zkvalitňovat.
Zajímal by vás i Ondřej Zmrzlý či Ewerton?
„Odpovím úplně stejně, nechci konkretizovat. Jmen proletělo éterem hodně, ale hodně je jich i spekulativních. Vyjadřovat se k nim nemá význam.“
S jakým plánem jste si předčasně stáhli Antonína Růska z Jablonce a Jakuba Elbela z Hradce Králové?
„Podíváme se, v jakém stavu a kvalitě se nám vrátili. Hostování přinesla to, co jsme očekávali. Oba měli herní vytížení. Tonda už u nás dostával dvaceti nebo třicetiminutovky, v Jablonci na to navázal. Kuba to samé. Pořád je to hráč ročníku 2000, má potenciál. Chtěli jsme, aby hrával a nebyl tady třetí stoper, takže to mělo přínos. V Hradci Králové odváděl velice dobré výkony. Aktuálně s oběma počítáme.“
Je na tom Růsek fyzicky lépe než před rokem, kdy se vracel po zranění zad?
„Mírný progres tam je, ale že by to někam úplně ustřelilo, to ne.“
Kdo odejde?
„Víme, že aktuální počet hráčů je obrovský (33+5), ale není ještě jasné, kdo odejde. Řeší se akorát hostování Adama Dohnálka v Prostějově, protože chceme, aby měl zápasové zatížení ve vyšší soutěži, než je třetí liga. A Lukáš Vraštil se zapojí do managementu klubu.“
Kde konkrétně?
„Už jsme si jeho zapojení nastavili a vyzkoušeli v závěru roku, je krásnou spojkou mezi kabinou a managementem. Dává nám skvělé podněty, bude řešit servis pro hráče a snažit se zlepšovat zázemí.“
Takže Vraštil už nemusí běhat?
„Nemusí, ale v neděli hned zvedal činky, tak jsem mu říkal, ať neblázní, protože bude vypadat lépe než někteří hráči.“ (smích)
Hostování Andrese Dumitresca jste taky ukončili předčasně, proč?
„Nakonec jsme si to vyhodnotili tak, že záměr zdvojení pozice a konkurence pro Jirku Slámu se nám v první fázi jednoznačně povedlo. Jirka měl úvod podzimu skvělý, nadstandardní. Ale v momentě, kdy měl podzim nějaký vývoj, se nám tam velice dobře adaptoval Filip Slavíček. Proto jsme si řekli, že není třeba vztah s Andym dál udržovat. Musím ho ale ocenit, měl fakt skvělý profesionální přístup. Nebyl vůbec kyselý, skvěle trénoval a byl připravený. Z tohoto pohledu jsme mu chtěli vyjít vstříc a zbytečně ho nepředržovat, když jsme si dokázali pomoct vlastními hráči.“
JAK BY MOHLA VYPADAT JARNÍ SIGMA
Koutný – Hadaš, Sylla, Král, Sláma – Breite, Beran – Ghali, Krivak, Šturm – Kliment