Slovácko (zatím) bez posil. Skuhravý: V této situaci jsem po iksté, ale baví mě to
Konkurence posiluje, investuje do kádru. V Uherském Hradišti musí kouč Roman Skuhravý pracovat s tím, co měl k dispozici v závěru podzimu. Poslední tým Chance Ligy nemá plnou pokladnu na nákup hotových borců, kteří by ihned pomohli k záchraně. Navíc ještě může v zimě některá z opor, které dojíždí smlouva, odejít. „V této situaci jsem po iksté. Vím, že si nemůžu ukázat na jakéhokoliv hráče. Ale baví mě to,“ prohlásil trenér Slovácka na startu zimní přípravy. Jeho novým asistentem je navrátilec Václav Stráník.
V jakém stavu jste našel po pauze mužstvo?
„Do odjezdu na soustředění to beru tak, že je kádr otevřený. Sleduju, jak chlapci navnímávají systémové věci, ve kterých se potřebujeme zlepšit. Jsem hrozně rád, že je v týmu pozitivní atmosféra a že jsou hráči zdraví. Makají tak, jak se patří na profíky. Ať to dopadne s kádrem jakkoliv, jsem na to zvyklý. Pracujeme s tím, co máme. Klíčové je, abychom táhli jako klub za jeden provaz. To je alfa a omega. Jsem hrozně rád, že už to začalo. Jsem natěšený. Měsíc přípravy nám MUSÍ stačit. Uděláme všechno pro to, abychom měli nějakou tvář a dobrou mentalitu, sílu hlavy. To rozhodne.“
Proč se nedaří získat nové kvalitní hráče?
„Absolvoval jsem hodiny jednání, kafí, telefonátů… Ne všechno se samozřejmě povede. Většinou si ti kluci vybrali jiné možnosti, což plně respektuju. Věřím, že tento týden přijdou minimálně dva hráči. Primární pozice máme jasně určené. Jde o stopera a pravého nebo levého wingbeka. Velká posila pro nás bude uzdravený Juroška, který vypadá hodně zajímavě. Uvidíme, co se nám povede. Máme rozjednaných spoustu hráčů. Nechceme udělat chybu. Já nechci kusy. To nemá smysl. Pokud má někdo přijít, musí nám reálně pomoct anebo mít výhledově velký talent. A někdo taky musí odejít. Vnímám, jaká je naše pozice a jsem s tím absolutně O.K. Věřím hráčům, kteří tady jsou.“
Klub sice oznámil prodloužení smluv s brankářem Hečou a záložníkem Trávníkem, ale pořád je v týmu hodně těch, kterým v létě končí kontrakt. Tohle už jste ale podle vašich dřívějších slov nechtěl zažít. Co s tím?
„Je to stav, který zapadá do toho, jaké máme v této chvíli možnosti. Se všemi hráči jsme jednali a ne se všemi chceme kontrakty prodloužit. Druhá věc je, že v dnešní době je to tvrdý byznys. Rozhodně nejsem trenér, který bude někoho trestat za to, že nechce prodloužit smlouvu. Ale musí to být nastavené tak, že je to něco za něco. Věřím, že máme profíky, dennodenně se s nimi bavím. Takový Havlík je pro Slovácko a region důležitý hráč, ať tu bude jakýkoliv trenér. Ale nejsem manažer a nemám v těchto věcech poslední slovo. Dělám vše pro to, abych kluky ovlivnil a získal na svou stranu. Vím, že vedení dělá maximum.“
Zůstane v kádru slovinský útočník Žan Medved, který v klubu hostuje?
„Žan měl po zranění individuální plán, který každý den konzultoval s kondičáky. Už je zdravý a v pondělí jde do plného tréninku. Jelikož je na hostování, nemáme to plně ve svých rukách. Žana znám, trénoval jsem ho. Musí ukázat víc. Bylo to snaživé, pracovité, ale vím, že dokáže být daleko nebezpečnější. To chci vidět. Zatím ale nemá smysl řešit jména. Všichni kluci, kteří jsou v přípravě, tady mají platnou smlouvu. Nikoho vyhazovat nemůžeme. Záleží na každém, jak se s tím popere. Když mě někdo přesvědčí, že tu má být, tak tu bude. Pak je otázka vytížení. Každý hráč chce hrát, má svou představu. Pokud nedojde k souznění s tím, jak to vidíme my, vyjdeme mu vstříc.“
Co další hroťáci Marko Kvasina a Michael Krmenčík?
„Trénují, a velice dobře. Jsou ve skupině hráčů, o kterých se bavíme. Pokud zůstanou, přesvědčili nás o tom, že tu mají být. Kdyby chtěli větší herní vytížení, budeme se snažit jim pomoct.“
Vyřeší váš problém v útoku Pavel Juroška, typologicky spíš křídlo?
„Daleko víc jsem přemýšlel o změně systému než o tom, že mi přijde Lewandowski.“
Proč odešel do druholigového Artisu nadějný brankář Jiří Borek?
„Přišla na něj nabídka a my jsme ji akceptovali. Držím mu palce, aby to byl správný krok v jeho kariéře. Uvidíme, jestli budeme tuto pozici ještě řešit. Moc možností není a nemáme moc času na této pozici experimentovat.“
Nechtěli jste z Artisu levonohého stáhnout Daniela Koska?
„Měl jsem s ním telefonát. Na to, kolik mu je let, to byla skvělá debata. Strašně jsem ho chtěl, ale staly se tu nějaké věci, které tomu chlapci nepomohly. Rozhodl se zůstat v Brně, kde mu v těžké situaci pomohli. Plně to respektuju. V našem systému by nicméně měl opodstatnění. Vrací se z hostování Štěpán Beran. Počítáme s ním, akorát se teď trošku pere se systémem. Přišel skvěle připravený, má fantastické skills dovednosti. Uvidíme, jakou roli v týmu si vybojuje. Tento týden padne rozhodnutí ohledně Kima. Velkým způsobem do toho vstupuje vojna, kterou musí ve své zemi absolvovat. Uděláme to tak, aby to bylo výhodné pro obě strany.“