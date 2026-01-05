Kliment: Se Slavií to bylo pořád nahoru dolů jak na houpačce... Co on a Koubek u repre?
Nejlepší ligový střelec probíhající sezony Daniel Vašulín už Olomouc opustil, nejlepší kanonýr ročníku minulého Jan Kliment je však připraven jej nahradit. Je definitivně zdravý a v kapse má novou smlouvu, ambiciózní Sigmě se i přes oťukávačky jiných klubů upsal do června 2028.
Co vás vedlo k prodloužení kontraktu?
„Se Slavií to bylo pořád nahoru dolů jak na houpačce. Nic se pořádně neřešilo, pak se to zase řešilo... Řekl bych, že to bylo pro mě vysilující. Když pak za mnou přišla Sigma i během zranění, hrálo to pro mě velkou roli. Dala mi jistotu, klub chce jít dopředu, udělalo se tady strašně moc změn. Vedení mi představilo vizi a mně to dávalo největší smysl. Proto jsem tady zůstal.“
Měl jste i jiné nabídky?
(smích) „Nevím, jestli to byly nabídky, ale s pár lidmi jsem volal. Bylo to spíš ve fázi, že mi chtěli pomoct, kdyby se dál nic nevyvrbilo. Sigma však přišla poměrně včas, takže pak už nebylo co řešit.“
Každopádně zájem musel potěšit.
„Samozřejmě, člověk čerpá i z kariéry. Volal jsem si třeba s Martinem Svědíkem, pod kterým jsem hrál, nebo s panem Veselým z Bohemky. Komunikovali jsme, ale spíš než nabídky to byl kontakt a z jejich strany pomocná ruka.“
S ostravským Michalem Frydrychem už jste si všechno ohledně zranění vyříkali?
„Nepsali jsme si. Neřekl bych, že mi to vyhovuje, ale už je to nějaký čas. Nechali jsme to uležet, je to za námi.“
Vašulín? Jsem rád, že nám pomohl
Co jste říkal na formu Daniela Vašulína, jenž si vystřílel comeback do Plzně?
„My jsme se v Plzni tehdy vyměnili a teď se měníme zase. (úsměv) Přál jsem mu, aby mu to střílelo a tým byl díky němu na předních příčkách v tabulce. Jsem velice rád, že tady byl a pomohl nám.“
Hrál jeho odchod roli v rozhodování o prodloužení vašeho kontraktu?
„Popravdě nehrál. Prodloužení se řešilo už v dobu, kdy tady Váša byl a kdy se nevědělo, jestli odejde, nebo ne. Neřešil jsem to, moje vize je zůstat tady co nejdéle a pomoct klubu, aby se rozvíjel. Potažmo být taky u nějakého vzniku nové éry, to mě nejvíc hnalo dopředu.“
Nová éra už začala, souvisí s tím i větší konkurence, v kádru je vás teď téměř čtyřicet...
„Je to hodně, značí to ambice klubu. Optimální na tréninky takový počet není, ale na začátku přípravy to tak bývá. Sejde se vždycky hodně kluků a pak se to před soustředěním krystalizuje.“
Teď je hlavním osobním cílem uzmout si zpátky pozici útočníka číslo jedna?
„Doufám! Strašně se těším, i když vím, že bude těžké naplnit očekávání lidí a fanoušků. Ale budu se ze sebe snažit dostat maximum, doufám, že to vyjde.“
Když budu potřebovat zvolnit, nebude problém
Nicméně na umělou trávu se asi tolik netěšíte...
„Je to problém, když vám je přes třicet, natož když jste po takovém zranění. Je to i o komunikaci s trenéry, myslím, že nebude problém domluvit se, kdybych potřeboval trochu zvolnit. Uvidíme, jak to bude, teď chci odtrénovat všechno.“
Musíte se hlídat?
„Asi úplně ne, i když někdy na to zapomenu a ujede mi to. Samozřejmě se snažím být opatrnější, možná mně to i dalo trošku facku.“
Jakou?
„Do některých soubojů jsem chodil neopatrně, vletěl do nich. Teď si dávám pozor, abych něco neudělal jiným klukům z týmu. Nemyslím si, že je to strach ze zranění, spíš větší opatrnost.“
Kterou naopak v sobě nemohou mít mladší kluci, že?
„Určitě ne, dokážu se do nich vžít. Je pro ně těžké přesvědčit trenéry po dvou zápasech na umělce, kde dostanete asi jen poločas. Každý se bude rvát o místo.“
A vy o mistrovství světa v dresu české reprezentace? Na druhou stranu pod trenérem Miroslavem Koubkem vám to v Plzni moc nesedlo...
„Těžká otázka... S panem Koubkem jsme se potkali v Plzni v rámci mé rehabilitace, čas to vždycky nějak odplaví. Nevím, co bych dělal, kdyby přišla nominace. Myslím, že je to každopádně hodně daleko. Nechci dělat závěry, člověk se v danou chvíli může rozhodnout tak, nebo tak. To bych řešil, až kdyby opravdu pozvánka přišla. Ale za tím je hodně práce.“
Jak by mohla vypadat jarní Sigma
Koutný
Hadaš - Sylla - Král - Sláma
Breite - Beran
Ghali - Krivak - Šturm
Kliment
Olomoucký kádr
Brankáři: Tomáš Digaňa, Matúš Hruška, Jan Koutný, Tadeáš Stoppen, Jakub Trefil.
Obránci: Jakub Elbel, Matěj Hadaš, Tomáš Huk, Jan Král, Michal Leibl, Matúš Malý, Jiří Sláma, Filip Slavíček, Abdoulaye Sylla.
Záložníci: Michal Beran, Radim Breite, Artur Dolžnikov, Ahmad Ghali, Dario Grgić, Dominik Janošek, Tihomir Kostadinov, Fabijan Krivak, Štěpán Langer, Simion Michez, Jan Navrátil, Jiří Spáčil, Jáchym Šíp, Danijel Šturm, David Tkáč, Filip Uriča, Václav Zahradníček.
Útočníci: Jan Kliment, Matěj Mikulenka, Yunusa Muritala, Antonín Růsek, Muhamed Tijani, Mohamed Yasser.