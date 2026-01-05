Předplatné

Král Šulcík I., správná reakce Baníku a Rosického Vojta. Vrátí se Slavii „starý“ Jurásek?

Král Šulcík I., správná reakce Baníku a Rosického Vojta. Vrátí se Slavii „starý" Jurásek?
„Je to magnet na míče,“ říká obdivně o Pavlu Šulcovi kouč Lyonu Paulo Fonseca. Aktuální báječná produktivita českého ofenzivního fotbalisty v dresu francouzského klubu je jedním z témat nového dílu podcastu Liga naruby, velký prostor ale samozřejmě dostanou i novinky z české ligové scény. „Baník správně reaguje na svůj zpackaný podzim,“ chválí například zimní ostravské posily redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík.

Co také zazní:

  • V čem přesně nese příchod Matyáše Vojty do Sparty rukopis Tomáše Rosického?

  • Co slávistická jména „na hraně“ a možný návrat Davida Juráska?

  • Jak se v Plzni projevuje nová vláda Martina Hyského?

  • Co novinky z Olomouce, Hradce Králové a Bohemians?

První pondělí roku 2026 je tady! Sledujte ho celý na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

