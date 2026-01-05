Bohemians bez Sinjavského. Byl korektní, říká Veselý. Lischka jako priorita
Vlasatého blonďáka byste na hřišti těžko přehlédli. Proto bylo jasné, že Vlasij Sinjavskij se odpojil od týmu Bohemians. Byť se v neděli ještě dostavil do Prahy na fyzické testy, na pondělním tréninku v Uhříněvsi už chyběl. Estonský obránce pravděpodobně posílí Baník. „Kdyby záleželo na mně, nikoho nepustím,“ prohodil trenér Jaroslav Veselý, jenž komentoval také další pohyby v kádru.
Kolem poledne se ředitel Bohemians Darek Jakubowicz, který sledoval první trénink mužstva přímo od postranní čáry, podíval do mobilního telefonu a přečetl si podle všeho očekávanou zprávu. Dohoda mezi vršovickým klubem a Baníkem by měla být administrativně dokončena.
Týkala se Vlasije Sinjavského. Na oficiální oznámení se stále čeká. „Je to několikátý hráč, kterého jsem si vytipoval, pomohl mu a pak o něj přišel. Stalo se mi to s Květem, Prekopem, Sinjavským nebo Okekem,“ vykládal trenér Jaroslav Veselý.
Ten hrál v letním příchodu estonského reprezentanta do Bohemians klíčovou roli. S hráčem se opakovaně bavil a slíbil mu oblíbenou pozici levého obránce. I díky tomu Vršovičtí vyhráli nad ostatními konkurenty. Všechno si sedlo, Sinjavskij se stal na podzim nejlepším hráčem na podzim a zapsal bilanci 0+4. V posledních týdnech o něj projevily zájem Pardubice a Baník.
Nakonec se do pokročilé fáze dostala druhá varianta. „Musím říct, že jednání ze Sinjovy strany bylo po celou dobu korektní. Volal mi, nechtěl jít proti klubu, čekal, jestli bude nabídka zajímavá i pro nás, nechtěl pálit mosty,“ prozradil Veselý. „Na to, že strávil v klubu pouze půl roku, se zachoval líp než jiní, kteří tady byli delší dobu. Bylo těžké mu bránit v odchodu, když v devětadvaceti letech dostal kontrakt, který po finanční stránce chtěl,“ pokračoval kouč.
Součástí obchodu s Baníkem je stoper David Lischka, jehož příchod do Bohemians naznačil Veselý už po konci podzimní části sezony. Dopadlo to, osmadvacetiletý hráč už byl přítomen na prvním tréninku v Uhříněvsi.
Osmadvacetiletý levák se pohyboval při hře vedle Ondřeje Kukučky, hosta z pražské Sparty. Na druhé straně působili Lukáš Hůlka a Jan Vondra, který už prodloužil smlouvu. „Jsem rád, že jsme Lischku dotáhli. Pomůže nám, byl naše priorita a chtěli jsme ho i bez ohledu na jiný transfer,“ poznamenal Veselý.
Lischka strávil v Baníku pět a půl roku. V této sezoně, po níž by mu vypršel v Ostravě platný kontrakt, naskočil do dvanácti zápasů napříč všemi soutěžemi. Naposledy hrál na začátku listopadu v poháru proti Pardubicím (4:3 v prodloužení). „Lischka byl jeden z nejlepších stoperů Baníku,“ podotkl Veselý. Nyní bude v kariéře pokračovat v Bohemians.
Tím změny v defenzivě „klokanů“ nekončí. Klub už dřív informoval o odchodech Matěje Hybše do Mladé Boleslavi, Nelsona Okekeho do Jablonce a Adama Kadlece do Plzně. Ze západu Čech pak zamířil do Prahy obránce Milan Havel, jenž by měl nahradit na levé straně Sinjavského.
Jednatřicetiletý hráč, který v Bohemians v minulosti působil, se k týmu připojí až na konci ledna. „Někdo může říct, že jde o staršího hráče, ale pořád se cítí ve formě. Měl jsem ho ještě před několika měsíci v nároďáku, viděl jsem ho, jak na tom je. Myslím si, že může odehrát ještě dobré tři čtyři roky v Bohemce. Je to takový naturální hráč, s fyzičkou určitě nemá problém,“ líčil Veselý.
Ten přiznal, že se s vedením klubu dívá ještě po dalších třech jménech, ale konkrétní nebyl. Zároveň nejistá situace zůstává kolem kapitána týmu Lukáše Hůlky, jenž podle zdrojů deníku Sport a webu iSport neplánuje podepsat nový kontrakt. Stejně tak otazník visí nad útočníkem Júsufem Hilálem, jenž se v pondělí nezapojil do tréninku kvůli mírnému nachlazení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu