Zákulisí Vojtova přestupu: obchod za 117 milionů. Proč vyhrála Sparta před Plzní?

Jiří Fejgl, Ondřej Škvor
Chance Liga
Nebyl to sprint, spíše maraton. Analýzy, debaty, otázky, samé otázky. Tak to má Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty rád. Žádná hurá akce, bylo nutné vše precizně připravit. Přesně tak se (z)rodil finančně nejvýraznější přestup mezi českými kluby v historii. Jedenadvacetiletý útočník Matyáš Vojta přichází z Mladé Boleslavi do Sparty, obchod byl definitivně dotvořen v pondělí. Letenští nejprve pošlou do středočeského klubu 4 miliony eur, tedy zhruba 100 milionů korun. Na dalších – poměrně snadno dosažitelných – bonusech by si Středočeši měli přijít během jednoho roku na 17 milionů korun. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Když Sparta v úterních 16 hodin oficiálně oznámila, že se do rudého dresu oblékne Matyáš Vojta, tuzemský reprezentant do jedenadvaceti let, byla dovršena dlouhodobá story.

Její výsledek je jasný. Kouč Brian Priske má další mocnou (předpoklady tak naznačují) zbraň do útoku.

„Matyáš je při svém mladém věku sebevědomý a produktivní útočník s dobrým výběrem místa ve vápně. Je platný v presinku a dokáže velmi rychle reagovat při ztrátách míče. Věříme, že díky typologii a atributům má potenciál vyrůst v komplexního středního útočníka,“ ohodnotil posilu sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Evidovali jsme zájem od více klubů, ovšem konkrétní a nejvýraznější finanční nabídka přišla od Sparty. Přesnou částku nebudeme zveřejňovat, ale myslím si, že momentálně je přestup Vojty nejdražší v rámci české ligy týkající se domácího hráče,“ doplnil kolegu boleslavský sportovní ředitel Josef Jinoch.

Vojta ohromuje především čísly (nejen těmi finančními).

