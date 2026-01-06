Jak dopadly nejdražší přestupy české ligy: trefy, ale i sága, z níž se stal propadák
Hranice sto milionů korun v základní částce bez bonusů je magickou sumou na přestupovém trhu v rámci přestupů směrem do Chance Ligy, stejně tak i mezi jednotlivými českými kluby. Deník Sport a web iSport po přestupu Matyáše Vojty do Sparty zhodnotil pět dosavadních nejdražších transferů na základě poměru ceny a výkonu. Na maximální úroveň se dostali dva slávistické obchody, jeden je naopak v kategorii propadák.
Erik Prekop
Baník - Slavia (2025)
95 milionů
Šlo o největší letní ságu. Přání trenéra Trpišovského nakonec bylo vyslyšeno. Do Ostravy putovali mladí Kričfaluši, Planka a Šancl, opačným směrem slovenský ofenzivní válečník. „Cena je velmi vysoko nad uváděnou hráčovou hodnotou. Součástí přestupu jsou další tři fotbalisté, takže se celý obchod blíží rekordu české ligy,“ vysvětlil pro slovenská média hráčův agent Ľubomír Pavuk. Zatím však jde o propadák. Prekop ve Slavii odehrál jen 251 ligových minut. Je útočným číslem tři za Chorým a Chytilem.
Poměr cena/výkon: 5 procent
Tomáš Chorý
Plzeň - Slavia (2024)
100 milionů
Přestupem z Plzně vyvolal masivní emoce. Nejen na straně fanoušků Viktorie, ale také u vysokého počtu zarytých podporovatelů Slavie. Musel se hodně smekat, aby valnou většinu přesvědčil o smysluplnosti transferu. Povedlo se mu to náramně. Byl to on, kdo v minulé sezoně pomohl vystřílet Slavii mistrovskou trofej a po třech letech ji vrátit do Edenu. Góly sypal i na podzim, má jich celkem devět, na jaře zaútočí na nejlepší rok kariéry.
Poměr cena/výkon: 100 procent
Albion Rrahmani
Rapid Bukurešť - Sparta (2024)
100 milionů
Nejlepší placírka v lize. A to o parník. Jenže využívá ji jen občas. Sparta určitě čekala lepší vytěžení kosovského bombarďáka. V první sezoně nastřílel jen pět branek, pevné místo v sestavě neměl. Dolehly na něj i interpersonální problémy. Čekalo se, že po příchodu Briana Priskeho se stane střeleckou mašinou. Zlepšil se, během podzimu trefil sedmkrát terč, jenže to stále není ono. Pokud Sparta obdrží na Rrahmaniho lukrativní nabídku, nebude mít problém ukončit s ním kontrakt.
Poměr cena/výkon: 40 procent
David Zima
FC Turín - Slavia (2024)
100 milionů
Přesně před dvěma lety se vrátil za obří sumu z FC Turín. Od začátku se mluvilo o přemrštěné částce, na stoperovi to zanechalo viditelnou stopu. Na jaře nezářil, na začátku další sezony neměl jisté místo v základní sestavě. Někdy na podzim začala forma nenápadně růst, Zima výrazně zlepšenými výkony pomohl k mistrovskému titulu. Při sérii zranění v defenzivě Slavie sehrál důležitou roli i během aktuální první poloviny sezony.
Poměr cena/výkon: 70 procent
Nicolae Stanciu
Al Ahlí - Slavia (2019)
100 milionů
Na rumunského mrňouse se ve Slavii se slzou v oku vzpomíná doteď. Za tvořivého záložníka s geniálním viděním hry vysypali v Edenu saúdskoarabskému Al Ahlí rovnou stovku milionů. Stanciu se odvděčil dvěma tituly a ziskem domácího poháru. V ročníku 2020/21 pomohl k mistrovskému hattricku osmnácti body. Ze Slavie odešel jako král.
Poměr cena/výkon: 100 procent