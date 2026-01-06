Předplatné

Jak dopadly nejdražší přestupy české ligy: trefy, ale i sága, z níž se stal propadák

Jak se povedly dosavadní nejdražší přestupy české ligy? Web iSport je zhodnotil na základě poměru ceny/výkon
Jak se povedly dosavadní nejdražší přestupy české ligy? Web iSport je zhodnotil na základě poměru ceny/výkonZdroj: koláž iSport.cz
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance v duelu proti Pardubicím
Radost slávistického záložníka Nicolaeho Stancia v zápase Evropské ligy proti Beer Ševě
Erik Prekop se zatím v dresu Slavie příliš neprosadil
Gesto Tomáše Chorého po druhém gólu v Plzni
Erik Prekop v utkání proti Zlínu
Albion Rrahmani vstřelil v prvním poločase dva góly, platil ale pouze jeden
Tomáš Chorý slaví gól proti Slovácku
20
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Hranice sto milionů korun v základní částce bez bonusů je magickou sumou na přestupovém trhu v rámci přestupů směrem do Chance Ligy, stejně tak i mezi jednotlivými českými kluby. Deník Sport a web iSport po přestupu Matyáše Vojty do Sparty zhodnotil pět dosavadních nejdražších transferů na základě poměru ceny a výkonu. Na maximální úroveň se dostali dva slávistické obchody, jeden je naopak v kategorii propadák.

Erik Prekop

Baník - Slavia (2025)

95 milionů

Šlo o největší letní ságu. Přání trenéra Trpišovského nakonec bylo vyslyšeno. Do Ostravy putovali mladí Kričfaluši, Planka a Šancl, opačným směrem slovenský ofenzivní válečník. „Cena je velmi vysoko nad uváděnou hráčovou hodnotou. Součástí přestupu jsou další tři fotbalisté, takže se celý obchod blíží rekordu české ligy,“ vysvětlil pro slovenská média hráčův agent Ľubomír Pavuk. Zatím však jde o propadák. Prekop ve Slavii odehrál jen 251 ligových minut. Je útočným číslem tři za Chorým a Chytilem.

Poměr cena/výkon: 5 procent

Tomáš Chorý

Plzeň - Slavia (2024)

100 milionů

Přestupem z Plzně vyvolal masivní emoce. Nejen na straně fanoušků Viktorie, ale také u vysokého počtu zarytých podporovatelů Slavie. Musel se hodně smekat, aby valnou většinu přesvědčil o smysluplnosti transferu. Povedlo se mu to náramně. Byl to on, kdo v minulé sezoně pomohl vystřílet Slavii mistrovskou trofej a po třech letech ji vrátit do Edenu. Góly sypal i na podzim, má jich celkem devět, na jaře zaútočí na nejlepší rok kariéry.

Poměr cena/výkon: 100 procent

Albion Rrahmani

Rapid Bukurešť - Sparta (2024)

100 milionů

Nejlepší placírka v lize. A to o parník. Jenže využívá ji jen občas. Sparta určitě čekala lepší vytěžení kosovského bombarďáka. V první sezoně nastřílel jen pět branek, pevné místo v sestavě neměl. Dolehly na něj i interpersonální problémy. Čekalo se, že po příchodu Briana Priskeho se stane střeleckou mašinou. Zlepšil se, během podzimu trefil sedmkrát terč, jenže to stále není ono. Pokud Sparta obdrží na Rrahmaniho lukrativní nabídku, nebude mít problém ukončit s ním kontrakt.

Poměr cena/výkon: 40 procent

David Zima

FC Turín - Slavia (2024)

100 milionů

Přesně před dvěma lety se vrátil za obří sumu z FC Turín. Od začátku se mluvilo o přemrštěné částce, na stoperovi to zanechalo viditelnou stopu. Na jaře nezářil, na začátku další sezony neměl jisté místo v základní sestavě. Někdy na podzim začala forma nenápadně růst, Zima výrazně zlepšenými výkony pomohl k mistrovskému titulu. Při sérii zranění v defenzivě Slavie sehrál důležitou roli i během aktuální první poloviny sezony.

Poměr cena/výkon: 70 procent

Nicolae Stanciu

Al Ahlí - Slavia (2019)

100 milionů

Na rumunského mrňouse se ve Slavii se slzou v oku vzpomíná doteď. Za tvořivého záložníka s geniálním viděním hry vysypali v Edenu saúdskoarabskému Al Ahlí rovnou stovku milionů. Stanciu se odvděčil dvěma tituly a ziskem domácího poháru. V ročníku 2020/21 pomohl k mistrovskému hattricku osmnácti body. Ze Slavie odešel jako král.

Poměr cena/výkon: 100 procent

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů