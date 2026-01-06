Šancl napotřetí konečně v Baníku: Jestli bych klukům doporučil Slavii? Ty kráso...
Hip, hip, hurá – napotřetí to vyšlo. Poprvé měl Filip Šancl do Baníku nakročeno před rokem, leč přetahování o tehdejší fotbalový talent Jihlavy vyhrála Slavia. Podruhé v září, kdy ho Ostrava získala v rámci přestupu Erika Prekopa, ale on ještě zůstal hostovat v Pardubicích. Až teď je dvacetiletý záložník definitivně na Bazalech. Byť za jiných okolností, než si představoval: „Šel jsem za panem Hapalem, ale beru to tak, jak to je. A taky jsem nečekal boj o záchranu, nebylo příjemné to sledovat...“
Na podzim roku 2024 byl asi nejvíce probíraným hráčem druhé ligy. Tehdy devatenáctiletý Filip Šancl definitivně přesvědčil kluby z nejvyšší soutěže, aby mu nabídly svou vizi o patro výš. Na špílmachra se stála fronta, individuálně zaujal, přestože Vysočina se pravidelně topila ve spodních patrech tabulky. Ozvaly se Slavia, Baník, Liberec...
V jednu chvíli to vypadalo na přesun do Ostravy, leč víte, jak to bývá s tím silnějším psem... „Přesně nevím, jak to bylo mezi kluby. Ale myslím, že Slavia dala vyšší nabídku, takže Jihlava chtěla, abych šel za větší peníze tam. Trošku mě do Prahy tlačili,“ popisuje Šancl s odstupem času.
Na Bazaly tak místo něj na stejné či podobné pozice dorazila jiná jména: Michal Kohút, Tomáš Zlatohlávek, David Látal nebo Dennis Owusu. A Šancl zamířil do Edenu. I když víceméně jen papírově, neboť Slavia obratem poslala teenagera do Pardubic. I tam byl však díky „sešívanému“ kouči Davidu Střihavkovi a celému realizačnímu týmu pod detailním drobnohledem SKS.
Připsal si první starty, všimli jste si ho nejen červenou kartou za facku gólmanovi Jáchymu Šerákovi, ale zejména šikovností. Střihavka brzy zjistil, že se Šanclem v základní sestavě je bodová úspěšnost týmu vyšší než bez něj. Ne nadarmo dohrál důležité záchranářské jaro coby důležitý člen mužstva. A když mu vypršel trest za ono hloupé vyloučení v baráži, vrátil se do sestavy i na začátku probíhajícího ročníku. Už pod křídly nové hráčské agentury.
„Na začátku v Pardubicích jsem si musel zvykat na velký rozdíl mezi první a druhou ligou, kterou jsem hrál s Jihlavou. Byl to skok úplně vším včetně sledovanosti, vždyť je to nejlepší soutěž v zemi. Byl jsem rád, že mi Pardubice daly šanci ji hrát. Pomohlo mi to, díky tomu se cítím líp,“ popisoval spokojeně.
Jenže pak se poměry změnily. Trenér Jindřich Trpišovský nutně potřeboval útočníka Erika Prekopa, za nějž Slavia pustila Baníku extrémně perspektivní trio, jehož součástí byl Ondřej Kričfaluši, David Planka a právě Šancl. Ten jako jediný dohrál podzim na adrese, kde již působil. Lépe řečeno ho už spíš odseděl. Když Střihavku nahradil Jan Trousil, stal se kreativní středopolař nadobro náhradníkem.
„Po přestupu bylo vidět, že hraju míň. Pořád jsem se na tréninku snažil stejně, aby na mě trenér ukázal, ale rozhodli se jinak. Pravý důvod toho, proč jsem nehrál, doteď nevím... Ale to je jejich věc, teď už se soustředím na Baník,“ podotkl, byť Slezanům paradoxně v listopadu ve vzájemném pohárovém zápase vstřelil branku a zkomplikoval mu na chvíli postup do čtvrtfinále MOL Cupu.
Šancl za Pardubice v lize
Sezony: 2 (jaro 2025, podzim 2025)
Zápasy/minuty: 23/1076
Góly+asistence: 1+0
Žluté/červené karty: 1/0
Stejně smíšené pocity měl v prosinci, kdy Pardubice vyplenily vítkovický stadion výhrou 4:1. Jednoznačnou záležitost sledoval z tribuny – ani neslavil, ani nesmutnil. „Vlastně nevím, jak se mi na to koukalo. Seděl jsem vedle kluků z Pardubic, vedle mě byl Láďa Krobot, Honza Trédl a Vojta Patrák. Padl gól a já nevěděl, jak se mám cítit,“ směje se.
To už Ostravu vedl Tomáš Galásek, čili ne Pavel Hapal, který o něj několikrát stál. Ale to je holt fotbalový život, stejně jako obří přetlak středních záložníků. „Jsem rád, že tady teď zůstal pan Galásek. Mluvili jsme spolu, počítá se mnou. Já mu to musím vrátit. Podle mě je teď konkurence všude v lize, bude mnohem náročnější se dostat do prvoligových sestav. Ale bude jen na mně, abych se ukázal trenérům a byl pro ně nejlepší volbou. Nečekal jsem boj o záchranu, bylo mi to nepříjemné sledovat, protože jsem to nemohl ovlivnit. To můžu až teď, jdu do toho naplno.“
Rovněž může Šancl nyní bilancovat uplynulý rok 2025, z jeho pohledu tuze překotný. Doporučil by ostatním mladým klukům transfer do Vršovic?
„Ty kráso, to je hodně těžká otázka... Slavia bere typologicky trošku jiné hráče, přesto jsem doufal, že se tam třeba můžu prosadit. Je mi však teď zpětně jasné, že ve dvaceti letech je to strašně těžké. Většinou tam chodí hráči, kteří už mají v lize odkopáno hodně sezon. Nicméně kdybych nešel tehdy do Slavie, třeba bych nedostal šanci v Pardubicích. Beru to tak, jak to je. Jsem moc rád za to, že jsem skončil v Ostravě,“ tvrdí přesvědčivě.
Teď ještě přesvědčit Galáska víc než Trousila.
Konkurenti ve středu pole
Šestky
Ondřej Kričfaluši
Christ Tiéhi
Osmičky
Jiří Boula
David Planka
Artur Musák
Desítky
Michal Kohút
Christian Frýdek
David Buchta
Václav Jurečka
Filip Kubala
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu