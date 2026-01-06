ONLINE: Slavia - Basilej 2:1. První přípravný zápas, Schranz otáčí skóre
Slavia otevírá rok 2026 přípravným zápasem proti Basileji, týmu bojujícím o postup do play off Evropské ligy. Pražané směřují přípravu na zápas Ligy mistrů s Barcelonou, kterou přivítají v Edenu 21. ledna. O své místo bojují (staro)nové tváře – Samuel Isife, Sahmkou Camara, Divine Teah či Alexandr Bužek. Další posila Hamidou Kante debutuje v základní sestavě, zahraje si i Muhammed Cham. Jak si proti Švýcarům povedou? ONLINE z utkání sledujte od 15.00 na iSportu.