ONLINE: Slavia - Basilej 2:1. První přípravný zápas, Schranz otáčí skóre

Fotbalista Ivan Schranz.
Fotbalista Ivan Schranz.Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Muhammed Cham v dresu Slavie
Tomáš Holeš během jarní přípravy Slavie
Fotbalisté Slavie zahájili ve španělské Marbelle jarní přípravu
Daiki Hašioka během jarní přípravy Slavie
Jindřich Trpišovský se Zdeňkem Houšteckým během přípravy Slavie v Marbelle
Talentovaný Nor Abel Cedergen přestupuje do Slavie
7
Fotogalerie
Vstoupit do diskuse (1)

Slavia otevírá rok 2026 přípravným zápasem proti Basileji, týmu bojujícím o postup do play off Evropské ligy. Pražané směřují přípravu na zápas Ligy mistrů s Barcelonou, kterou přivítají v Edenu 21. ledna. O své místo bojují (staro)nové tváře – Samuel Isife, Sahmkou Camara, Divine Teah či Alexandr Bužek. Další posila Hamidou Kante debutuje v základní sestavě, zahraje si i Muhammed Cham. Jak si proti Švýcarům povedou? ONLINE z utkání sledujte od 15.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
21

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

