Sychrov, sáňky a ambice. Sychra o příchodu do Liberce, co mu poradil Hlavatý?
Po dvanácti letech poprvé mění klub. Vojtěch Sychra oblékal od dětství pardubický dres a v první lize za „perníkáře“ odkopal 99 utkání. Nyní je připravený na novou kapitolu v Liberci. „Je to skok, moje první změna prostředí a hrozně se na to těším. Vnímám velké ambice klubu a chci se srovnávat s nejlepšími,“ řekl novinářům po zahájení přípravy na jarní část sezony.
Klub váš příchod oznámil fotkou ze Sychrova. Čí to byl nápad?
„Bavili jsme se o tom nějak celkově, že by to byla sranda. Nadhodili to i lidi na sociálních sítích a my jsme se toho chytli. Byl jsem tam před dvěma lety na výletě a teď jsme tam fotili oznámení přestupu.“
Liberec je navíc hodně sychravý, tak by vám to tu mohlo sedět.
„Přesně. Je sychravo, kousek je Sychrov. Všechno nasvědčuje tomu, že to bude dobré.“ (smích)
Liberec už o vás měl zájem dřív. Jak dlouho kontakt vlastně trval?
„Myslím si, že zájem tam byl v létě a možná i dřív. Byli jsme pravidelně v kontaktu, s trenérem tam byly nějaké oťukávačky, ale dopadlo to až teď.“
Proč to neklaplo v létě?
„Těžko říct. Liberec se tehdy možná rozhodl jít jinou cestou. Měl jsem i jiné nabídky, ale tehdy nebylo jednoduché z Pardubic odejít. Počkali jsme až do zimy a jsem hrozně rád, že se to podařilo.“
Pomohlo k vašemu přestupu, že se z Pardubic už znáte s trenérem Kováčem?
„Ano, že znám realizační tým, hrálo velkou roli. Dařilo se mi pod nimi, tak doufám, že na to tady navážeme.“
Berete přestup jako další posun v kariéře a novou výzvu?
„Určitě. Je to skok. Je to moje první změna prostředí v kariéře a hrozně se na to těším. Vnímám velké ambice, vím, co se po mně bude chtít, znám styl, kterým se Liberec prezentuje, a to mi bylo blízké. Jsem hrozně rád a těším se na to.“
Hlavatý mi poradil, ať si vezmu sáňky
Jak je to těžké pro kluka, který celý život strávil v jednom týmu a teď mění prostředí?
„Sice to zažívám poprvé, ale nechci na to brát moc ohled. Musím být co nejrychleji připravený pomoct týmu a navázat na to, jak se klukům dařilo na podzim. Ale je pravda, že když jsem se v Pardubicích loučil, tak si člověk uvědomí, že těch dvanáct let od malého kluka v jednom dresu je hodně. Byl to silný moment, když jsme na to vzpomínali, ale to už je minulost.“
Aktuálně je motivace boj o poháry?
„Určitě. Srovnávat se s nejlepšími týmy v Česku a být v top šestce. To je hlavní ambice.“
Jak jste sledoval příběh Michala Hlavatého, který šel stejnou cestou před rokem a půl?
„Jeho příběh jsem sledoval a myslím si, že za rok a půl tady Míša zanechal stopu. Už v Pardubicích jsme spolu měli hrozně dobrý vztah a byli jsme v kontaktu pořád. I teď mi radil, všechno mi chválil a doporučoval, takže je škoda, že jsem ho tady nestihl a vlastně jsme se vyměnili.“
Co vám o Liberci poradil?
„Ať si vezmu sáňky (smích). Ne… říkal mi hlavně o tom stylu, o náročnosti celého klubu a o vysokých ambicích. To mi bylo hodně blízké a rozhodl jsem se do toho jít.“
A ty sáňky jste si vzal?
„Ne, ještě ne.“
Nebudete si spolu měnit byty?
„Mám od něj nabídku, abych si vzal byt po něm a on ještě něco hledá v Pardubicích, takže uvidíme. Po soustředění bych se chtěl přestěhovat.“
Máte za sebou fyzické testy. Jak to šlo po zimní pauze?
„Budu si muset zvyknout na chladnější vzduch. Ale šlo to dobře. Každý se doma připravoval individuálně, takže jsem nachystaný. A je super, že za dva dny odlétáme do tepla (na soustředění do Španělska) a můžeme to tam rozbalit.“
