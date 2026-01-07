Možné přestupové hity zimy: střelec z Letné, válečník pro Sigmu i trejd Baníku
Se vstupem bohatých vlastníků do českého fotbalového prostředí se dramaticky mění i chování jednotlivých klubů na přestupovém trhu. Proto není divu, že v zimním okně je v tuzemsku pořádně živo. V prvních lednových dnech došlo k potvrzení mnoha obchodů, na spadnutí jsou další. Deník Sport a web iSport.cz popisují aktuální stav věcí a nastiňují, k jakým hráčským přesunům by mohlo v příštích dnech, či týdnech dojít. Není toho málo…
David Jurásek (25)
- Aktuální klub: Benfica
- Kam by mohl odejít: Slavia
V zimním okně je návrat Juráska pro Slavii absolutní prioritou. Trenérský štáb chce mít na pozici levého obránce či wingbeka sílu, vytrvalost, kreativitu a především extrémní kvalitu při centrech do šestnáctky. Jednoduše to, co během pouti za posledním titulem nabízel Malick Diouf. Jednání jsou však komplikovaná. Jde o formu přesunu a logicky o cenu.
„Sešívaní“ zahájili rozhovory s Benfikou a Besiktasem, kde je hráč na hostování. Ve hře je časově limitovaný půlroční transfer, s opcí i bez, ale také možnost trvalého přestupu. Jurásek odešel do Benfiky před dvěma a půl lety ze Slavie za čtrnáct milionů eur (zhruba za 350 milionů korun). V portugalském klubu má stále platnou smlouvu do roku 2028. Věc se řeší už několik týdnů, dosud údajně nemělo dojít k dramatickému posunu ve vyjednávání.
Jedno je ale jisté, reprezentant je nakloněný návratu do Edenu. I proto, že chce mít šanci být členem základní sestavy v březnové baráži o postup na mistrovství světa a také poprvé v kariéře získat mistrovský titul. Po podzimu vede Slavia ligu se sedmibodovým náskokem.
Jan Kuchta (28)
- Aktuální klub: Sparta
- Kam by mohl odejít: Pardubice, zahraničí
V Pardubicích vyrůstal, ve městě na Labi žije jeho táta, on sám tady investoval do nemovitostí. Navíc je klub v rozpuku, výrazně roztáčí přestupový kolotoč. Jde – pochopitelně – o spekulaci, ale právě přesun do východních Čech by mohl být nejlogičtějším tuzemským řešením současné situace reprezentačního útočníka.
Ze zákulisí Sparty jdou totiž jasné hlasy, že v případě slušné nabídky nebude klub bránit Janu Kuchtovi v odchodu. Ve druhé části podzimu, do kterého vstoupil brilantně herně i produktivitou, totiž výrazně zapadl. Jde o to, zda se pro něj najde důstojná adresa. Pardubice by jí byly. Možností je také Liberec, klubový ředitel Jan Nezmar to s Kuchtou vždy uměl. Jenže Sparta bude chtít odstupné, odhad je 1,5 milionu eur. Slovan jde trochu jinou cestou. Varianta je i zahraničí, ale ta je na vodě.
Václav Sejk (23)
- Aktuální klub: Heerenveen
- Kam by mohl odejít: Olomouc
Příchod reprezentačního forvarda do Olomouce má být už jen formalitou, byla totiž splněna podmínka ze strany Heerenveenu, kde Sejk hostuje ze Sparty. Podle informací deníku Sport zněla tak, že nizozemský klub si může dovolit Čecha pustit jedině v případě náhrady. A tou se stává Lasse Nordas z anglického Lutonu, navíc se podařilo přivést i křídelníka Lucu Oyena z Genku.
Nyní se tedy předpokládá, že Heerenveen uplatní na Sejka opci, ze Sparty ho vykoupí a obratem prodá do Sigmy, která o něj už druhým rokem jeví velký zájem. Nic by na tom neměla změnit ani nedávno prodělaná operace slepého střeva, dopadla úspěšně. Stejně tak zdravotní prohlídka, hráč se na přestup na Andrův stadion těší. Chce někomu patřit delší dobu a s rodinou zakotvit.
Sejk se o pozici útočné jedničky popere s vyléčeným Janem Klimentem, v některých zápasech či jeho fázích mohou hrát oba i spolu. Trenér Tomáš Janotka má na hrot k dispozici ještě Muhameda Tijaniho, Jásira Núra, Antonína Růska, případně Matěje Mikulenku. Uzdravuje se Yunusa Muritala. Podle redakčních zdrojů Sejk vyjde Hanáky na cca 45 milionů korun plus případné bonusy.
Kevin-Prince Milla (22)
- Aktuální klub: Sparta
- Kam by mohl odejít: Dukla
Na konci minulého týdne se už zdálo, že se Kamerunec vrátí ze Sparty na hostování do Dukly, odkud na Letnou v létě dorazil jako klon a náhrada za Victora Olatunjiho. Během podzimu se však vůbec neprosadil, góly vstřelil pouze v poháru třetiligovým Karlovým Varům. V lize odehrál jen 107 minut v pěti utkáních. Sparta ho však drží, přestože dokončila transfer Matyáše Vojty. V jednání jsou totiž odchody Jana Kuchty či Albiona Rrahmaniho.
Ebrima Singhateh (22)
- Aktuální klub: Karviná
- Kam by mohl odejít: Jablonec
Krvácející Karviná přijde o další klenot. Do hry o urostlého dribléra totiž vlétl Jablonec, který tuní kádr pro jarní udržení vrcholných příček v tabulce. Podle informací Sportu je přestup prakticky hotový, Severočeši využili toho, že dvaadvacetiletému Gambijci končí po sezoně smlouva, může tudíž podepsat nové angažmá už v zimě. Nyní se licituje, jedná, Jablonec by rád využil posilu už nyní, Karviná si ho chce ponechat pro jaro.
Daniel Trubač (28)
- Aktuální klub: Teplice
- Kam by mohl odejít: Hradec Králové
Na trase Teplice–Hradec bylo živo už v létě. V jednu chvíli to vypadalo, že by se zkušený záložník mohl po necelých devíti letech vrátit do mateřského klubu. Obchod ale neklapl. Kluby se k jednání vrátily v zimním okně. Severočeši totiž mají zálusk na Petra Kodeše. Pozitivní lídr s bohatou ligovou praxí by kouči Frťalovi do kabiny pasoval. Mohlo by tak dojít na prostou výměnu. Trubač už v Teplicích přesluhuje, všichni to cítí a Hradec má veliký zájem.
Daniel Fila (23)
- Aktuální klub: Benátky
- Kam by mohl odejít: Plzeň
Kariéra talentovaného útočníka se nevyvíjí dobře. Dvakrát se neprosadil ve Slavii, tak před rokem odešel za čtyři miliony eur do italských Benátek, aby pomohl góly k záchraně. Nevyšlo to. Fila skóroval jen dvakrát, stejně jako na podzim v Serii B. Místo v základní sestavě si nevybojoval… Spekuluje se o interesu Plzně. Po odchodu Durosinmiho se rozhlíží do všech stran. Fila má v Itálii kontrakt do roku 2029. Italové prý žádají částku, kterou Plzeň není ochotná akceptovat – má se dál jednat.
Louis Lurvink (23)
- Aktuální klub: Pardubice
- Kam by mohl odejít: Olomouc, Baník
Švýcarského obránce zkoušela už v létě získat Ostrava, nepovedlo se to, ale její zájem trvá dál. Do Pardubic již měl Baník poslat nabídku, stejně tak to zkouší Olomouc. Na obou adresách se hledá perspektivní pravonohý stoper, takže interes dává smysl. Podle informací deníku Sport by Lurvink přestoupil rád, opačného názoru je však vedení Pardubic. To o jeho odchodu ke konkurenci nechce ani slyšet, podobný postoj je také u Ryana Mahuty. Když už, tak prý transfer jedině do zahraničí.
Filip Prebsl (22)
- Aktuální klub: Mladá Boleslav (hostuje ze Slavie)
- Kam by mohl odejít: Liberec, ???
Na hostování v Mladé Boleslavi patří k pilířům základní sestavy, ale že by zažil povedený podzim, se nedá říct z týmového ani individuálního hlediska. Jednačtyřicet inkasovaných gólů je nejhorším počinem v lize. To však nic nemění na tom, že je o defenzivního univerzála zájem napříč republikou. Rádi by jej viděli nejen v Liberci, kde už působil. Nicméně domluvit obchod se Slavií je (a asi ještě nějakou dobu bude) pro Slovan složité, proto paralelně řeší také posilu z Balkánu.
Lukáš Hůlka (30)
- Aktuální klub: Bohemians
- Kam by mohl odejít: Liberec
Kapitánovi Bohemians v červnu končí smlouva a podle několika zdrojů se rozhodl po sedmi letech změnit prostředí. Informace deníku Sport hovoří o tom, že novým klubem by se měl stát Liberec, kterému by se hodila defenzivní šestka i univerzální obránce schopný zahrát v trojkové i čtyřkové řadě. Teď jde o to, jestli inteligentní plejer zamíří pod Ještěd až v létě, nebo se Slovan domluví s Pražany na modelu hráčské kompenzace, aby byly co nejrychleji spokojené všechny strany.
Ladislav Almási (26)
- Aktuální klub: Baník
- Kam by mohl odejít: Bohemians
Takřka dvoumetrovou devítku si na Bazalech vyhlédl kouč Bohemians Jaroslav Veselý, jenž stejně jako u stopera Davida Lischky věří, že u něj Almási pookřeje. Slovák se sice v úvodu sezony v lize za Baník třikrát trefil, ale poté naštval sportovního ředitele Luďka Mikloška tím, že nehlásil bolest v oblasti třísel, z čehož se nakonec vyklubala sportovní kýla. Musel na operaci a i vzhledem k novým útočníkům a končící smlouvě je pravděpodobné, že brzy Ostravu opustí. Záležet bude na zdravotním stavu.
Júsuf Hilál (32)
- Aktuální klub: Bohemians
- Kam by mohl odejít: Baník
Podobný případ jako Almási, byť Bahrajnec od Bohemians dostal nabídku nového kontraktu a nikdo se ho v Ďolíčku zbavovat nechce. Útočníka lákají v Ostravě, vyloženě se proto nabízí klasická výměna. Baník si však musí zvážit, zda příchody Júsufa, Václava Jurečky a Abdallaha Gninga nezavřou úplně dveře talentovanému Jakubu Pirovi či uzdravujícímu se Filipu Kubalovi.
Petr Juliš (22)
- Aktuální klub: Liberec
- Kam by mohl odejít: Bohemians, Pardubice, Teplice, Zbrojovka, Artis
Ofenzivní univerzál se po letním přestupu z Hradce Králové v Liberci neprosadil podle představ, zastínili ho Mahmic, Soliu a postupem času i Dulay. Juliš se v hierarchii propadl a ještě složitější to bude mít nyní po příchodu klasického křídelníka Vojtěcha Sychry. Pokud se Slovan domluví s Bohemians na okamžitém příchodu Hůlky, zřejmě do Ďolíčku pošle jako kompenzaci právě Juliše. Trenér Veselý ho zná dokonale z Chrudimi, kde ho vytáhl do profi fotbalu. Zájemců je ale víc.