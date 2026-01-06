Veselý o situaci Bohemians: Rozumím, že se staví stadion... Ve hře ještě tři posily
Ještě před Vánocemi se pustil do diskuze s vedením Boheminas. Trenér Jaroslav Veselý chtěl, aby funkcionáři byli v tomto přestupovém období víc důrazní. Vršovičtí totiž čelí na startu zimní přípravy možné ztrátě opor včetně Vlasije Sinjavského, který odchází do Baníku. „Samozřejmě rozumím tomu, že se staví stadion a těžko můžu požadovat, aby hráči zůstali, když na ně přijde dobrá nabídka,“ uvedl 48letý kouč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Pozorně sledoval pondělní trénink na startu zimní přípravy a najednou přerušil hráče při cvičení. „Doufám, že to byl špatný vtip,“ zakřičel Jaroslav Veselý, kouč Bohemians. „Tohle je málo, chci víc intenzity a kvality. Začněte znovu,“ vyslal jasný vzkaz týmu, s nímž bude na jaře usilovat o únik ze skupiny o záchranu Chance Ligy.
Byl jste přísný, že?
„Není důvod být jiný.“
Stojí za tím závěr podzimu, po kterém jste se propadli na dvanácté místo tabulky?
„Přemýšlel jsem o tom, stejně tak všichni v klubu a realizačním týmu. Co se týče herních parametrů, podzim nebyl špatný. Bohužel všechno zastínila neúspěšná série a poslední zápas (Karviná 0:3). Pokud skončíte takovým výsledkem a výkonem, každý to chce hodnotit touto optikou. My jsme to zase takhle vidět nechtěli.“
K čemu jste dospěl?
„Určitě ne všechno bylo špatně, měli jsme i určitou míru smůly. Pokud ale trvá tak dlouho, jde spíš o otázku kvality. Největší problém byla samozřejmě produktivita, a že jsme neuhráli body v zápasech, ve kterých jsme na ně měli. Potom tým sklouzne do krize. Není to situace, se kterou jsme spokojení, ale musíme hledat cestu, jak z ní ven.“
Po Karviné jste na tiskové konferenci připustil i vlastní odchod z klubu. Byl jste v ohrožení?
„Neměl jsem ultimátum, ale chtěl jsem i sám za sebe vyvodit důsledky. Jako trenér jsem v první řadě zodpovědný za výsledky. Hned po utkání jsem mluvil s představenstvem, dal mu svou funkci k dispozici a čas na rozhodnutí, aby nejednali v emocích. Chtěl jsem, aby začali od mé pozice.“
Čekal jste dlouho?
„Odjel jsem na dovolenou a se sportovním ředitelem (Miroslavem Držmíškem) jsme se potkali ráno pětadvacátého prosince. Nechali jsme si týden, abychom o všem přemýšleli s čistou hlavou. Po zápase to mohlo být třeba trochu agresivnější.“
Pochyboval jste během dovolené, zda máte u týmu vůbec pokračovat?
„Moje povaha je, že bojuju. S mužstvem jsem zvládl už různé pozice. Ohrožení baráží jsme byli akorát ve chvíli, kdy jsem nastupoval. To byla jediná situace a zachránili jsme se. Nemám důvod nevěřit sobě nebo realizačnímu týmu. Nechci situaci bagatelizovat, vím, že jsme ohrožení sestupem. Je potřeba si to přiznat. Zároveň ale vnímám, že mám pořád sílu bojovat.“
Kromě výsledků nastal možná problém i v kádru, na podzim se v něm objevila řada nejistot. Pustil jste se s ředitelem Držmíškem rovnou do jednání o změnách?
„Tohle je věc, kterou jsem vedení vytýkal, a na které jsme se neshodli. Řekl jsem jim, že pokud mi věří, chci, aby tohle přestupové okno byli důraznější, víc do toho šlápli a dořešili to, o čem se neustále mluvilo. Samozřejmě rozumím tomu, že se staví stadion a těžko můžu požadovat, aby zůstali hráči, když na ně přijde dobrá nabídka.“
Zažil to dřív Arsenal
Investice do modernizace Ďolíčku podle vás ovlivňuje stavbu mužstva?
„Nikdo mi to takhle neřekl, ale vnímám to. Jestli se majitel rozhodne investovat velké peníze do stavby stadionu, je i pro mě těžké na něj tlačit, aby koupil hráče za x milionů. Určitě jde o jeden z aspektů. Zažil to dřív Arsenal a další, dívám se na týmy v zahraničí, které s tím musely bojovat. Je pro mě motivace pomoct klubu zvládnout tohle přechodné období.“
Práce na přestupovém trhu je zřejmě ještě hodně. V jaké fázi se na startu přípravy nacházíte?
„Jsem hlavně rád, že přišel Lischka (z Baníku). Pomůže nám, byl naše priorita. Chtěli jsme ho bez ohledu na transfer se Sinjavskim.“
Ten odejde opačným směrem do Ostravy. Dal jste nakonec svolení?
„Podmínka byla, abychom vyřešili pozici halvbeka. To se nám podařilo rolí Milana Havla (přišel z Plzně). Je to správná typologie. Samozřejmě někdo může říct, že je starší hráč (31 let), ale pořád se cítí ve formě. Ještě nedávno jsem ho viděl v nároďáku a vím, jak na tom je. Může ještě hrát tři čtyři roky v Bohemce. Nemá problém s fyzičkou, je takový naturální hráč. Myslím, že jsme v něm a Lischkovi získali dva hotové hráče.“
Jak hodnotíte Sinjavského rozhodnutí? V létě jste ho přivedl do Bohemians, kde vydržel pouhý půlrok.
„Je to několikátý hráč, kterého jsem si vytipoval, vybral, pomohl mu a pak o něj přišel. To je moje teze, o které mluvím. Když se vám zadaří na přestupovém trhu a trefíte správného hráče, tak o něj pravděpodobně brzy zase přijdete. Stalo se mi to s Prekopem, Květem, Sinjavskim nebo Okekem. Potěší vás, že jste udělal dobrou práci, ale zároveň přijde i smutek.“
To je pochopitelné.
„Těžko se mu dá bránit, když dostal v devětadvaceti letech kontrakt, jaký chtěl po finanční stránce. Je to zahraniční hráč, samozřejmě mu jde i o peníze. A my mu je nabídnout nemůžeme. Je to jako Sophiina volba. Máte s ním dobrý vztah, přejete mu, ale na druhou stranu jste smutný, že odejde hráč, který vám pomohl.“
Mluvil jste s ním, než se definitivně rozloučil?
„Musím říct, že celou dobu byl korektní. To oceňuji. Volal mi, že má tu nabídku. Nechtěl jít proti klubu, čekal, jestli to bude zajímavé i pro nás. Nechtěl pálit mosty. Na to, že tady byl půl roku, zachoval se líp než jiní hráči, kteří byli v Bohemians delší dobu. Ještě v neděli si byl zaběhat fyzické testy, přijede se ještě rozloučit. To ukázalo jeho velikost a respekt.“
Ale posílili jste konkurenci, že?
„Záleží na úhlu pohledu. Baník zase posílil nás Lischkou. Myslím, že tam byl jedním z nejlepších stoperů. V případě Sinjavského jsem tlačil hlavně na to, abychom měli další variantu. Havel je schopný ho nahradit, proto jsme o tom mohli uvažovat. Každopádně je to těžké, kdyby záleželo na mně, tak nepustím nikoho.“
Ani nadějného obránce Adama Kadlece, který zamířil do Plzně?
„Měl jsem signály už od září, že on i jeho agent byli nastavení, že půjdou jinam. Odmítli jednat o prodloužení smlouvy a bylo mi jasné, že jsou někde už dohodnutí. Nebo že se tak stane v zimě. Je to těžká situace, ale myslím, že ve finále jde pro klub o výhru, že ho nějakým způsobem ještě zobchodoval.“
Budu muset asi vybrat spořicí účet
Máte vytipované další hráče typu Květ, Prekop, Sinjavskij nebo Okeke?
„Nějaké hráče mám, ale ten trh je… Budu muset asi vybrat spořicí účet, nebo něco prodat.“
Situace je složitější?
„Je to větší výzva. Holt se musí jednat o hráče, v nichž vidíte potenciál a ostatní ne. Liga se totiž rozděluje. Je v ní hodně majetných klubů a pak takových, které jsou v podobné situaci jako my. Budeme se možná muset zaměřit víc na práci s mládeží nebo najít strategického spojence. Je to na delší analýzu.“
Co v tomto ohledu konkrétně trápí Bohemians?
„Dobře nám funguje v béčku trenér Dalibor Slezák, který odvádí u týmu velký kus práce. Dokázal vyprodukovat hráče jako Zeman a Vala.“
Ale v čem je problém?
„Pomohlo by nám, kdyby naše mládež hrála dorosteneckou ligu. To je možná důvod, že odchovanci nám dozrají pro áčko až ve třiadvaceti letech. Musíme je nejprve poslat na hostování do druhé ligy a trochu je ohrát. Mládež a infrastruktura jsou věci, na které je potřeba se do budoucna zaměřit. Teď cítím, že priorita je stadion, bez kterého se taky těžko něco pohne. Musíme tuhle situaci brát jako výzvu. Pořád si myslím, že zajímaví hráči se dají vybrat, ale je to o trpělivosti, dobrém skautingu, informacích a práci s jednotlivci.“
Kolik posil budete ještě v zimě hledat?
„Ještě se bavíme asi o třech hráčích. Zároveň nevylučuju ani odchody z klubu, protože někteří hráči nemají dořešené kontrakty. Může se to ještě vyvíjet.“
Jde o Júsufa Hilála a Lukáše Hůlku, kteří mají platnou smlouvu do konce června. Bavil jste se s nimi o jejich budoucnosti?
„Mluvil jsem o tom s Júsufem. Má nějaké představy a musí si vše vyřešit s vedením.“
A Hůlka?
„Probíhají jednání, je to mezi ním a vedením. Já budu rád, když se to vyjasní do odletu do Turecka. Říkal jsem v kabině, že očekávám, že budou v týmu hráči, kteří jsou ochotni za Bohemku bojovat a padnout, protože nás nečeká nic jednoduchého.“
Dokážete si představit, že Hůlka s Júsufem zůstanou v týmu, i když odejdou v létě?
„Určitě ano. Bohemka je klub, který už tohle v minulosti zvládl. Na druhou stranu říkám na rovinu, že tomu budu víc příhlížet než v minulosti. Nebudu tak tolerantní, jak jsem byl. Třeba s Puškáčem (podepsal v Jablonci) byl konec složitý. Vždy se rozhodnu pro hráče, u kterého uvidím, že chce tady hrát. To je legitimní.“
Veselého ligová bilance
- Počet sezon: 5
- Zápasy: 132
- Získané body/úspěšnost: 161/41 %
- Výhry: 41
- Remízy: 38
- Prohry: 53
- Vstřelené góly/na zápas: 155/1,17
- Obdržené góly/na zápas: 185/1,4
Poznámka: vše za Bohemians
Potvrzené změny v kádru Bohemians
Příchody
- David Lischka (28), obránce - Baník/přestup
- Milan Havel (31), obránce - Plzeň/přestup
Odchody
- Nelson Okeke (23), záložník - Sparta/návrat z hostování
- Matěj Hybš (33), obránce - Mladá Boleslav/konec smlouvy
- Adam Kadlec (22), obránce - Plzeň/přestup
- Vlasij Sinjavskij (29), obránce - Baník/přestup
Přípravná utkání Bohemians
- 16. ledna: PFC Zire (Ázerbajdžán)
- 17. ledna: Wisla Plock (Polsko)
- 22. ledna: NK Veres Rivne (Ukrajina)
*všechna tři utkání se odehrají na soustředění v Turecku
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu