Slavia proti Basileji: Zafeirisův dědic, pokus s Camarou nevyšel. Možný recept pro Plzeň?
Nevypadalo to špatně… Slavia si hned pár dní po startu přípravy střihla přípravný zápas se švýcarským mistrem z Basileje a v zábavném utkání nakonec padla 3:4. Byť ze sebe hráči teprve oklepávají náročné jednotky z posilovny, úvodní (hodně ostrá) zkouška na soustředění v Marbelle ukázala zajímavé věci. Už nyní je jasné, že hlavním příběhem přípravy bude pokus o probuzení Mohammeda Chama. A první poločas naznačil, že to není nereálná mise. Co vše bylo k vidění?
S desítkou a prvním gólem
Namluvilo a napsalo se o něm dost. Ale Mohammed Cham nevypadá po nevydařeném podzimu jako hráč, který by chtěl něco vzdávat. Na trénincích je vysmátý, do kabiny zapadl. „Trénuje naplno, přístup má stoprocentní a profesionální,“ tvrdí Zdeněk Houštecký. Teď to prodat na hřišti… V první půli proti Basileji, kde Cham nastoupil, se zdálo, že chytil příležitost za dobrý konec. Po odcházejícím Christosi Zafeirisovi zdědil prestižní číslo 10 na dresu a byl sesunut i na Řekovu starou pozici středního záložníka po boku Davida Mosese.
Hned v úvodní čtvrthodině vyzkoušel brankáře tvrdou ranou z pravé strany, o chvíli později ukázal přenesení míče přes šíři hřiště à la Stanciu. Pro realizační tým ale to nejdůležitější: příkladně pracoval bez balonu, presoval jeden na jednoho, vracel se. Odměnil se gólem na 1:1, kdy mohl před vápnem posouvat na Ivana Schranze, ale zvolil těžší variantu - kop kraje vápna levačkou do rohu brány. Jeho první gól v dresu Slavie, po dlouhých pěti měsících.
Boj o levou stranu
Pokud (možná spíš až) přijde David Jurásek, bude to nejspíš mezi Youssouphou Mbodjim a Hamidouem Kantém, kdo zůstane v kádru na jaro. Nyní jsou ale oba leváci parťáci a proti Basileji dokonce naskočili oba najednou – Mbodji na levém wingbeku, posila z Artisu na levém křídle. Že si je chce realizační tým pořádně prohlédnout, ukazuje porce minut, které dostali – jako jediní nestřídali o půli. Kanté vydržel 77 minut, jeho kolega celý zápas.
První ostrý start se více povedl exjihlavskému borci. Od trochu rozlítaných začátků působí jako nový, mnohem vyspělejší hráč. Několikrát vybruslil z těžké situace, stíhal dozadu. Zisk míče před Chamovým gólem zajistil on, v závěru navíc centrem na debutanta Samuela Isifeho připsal asistenci. Momentálně v boji o levou stranu vypadá právě Mbodji jako favorit. Kanté kromě několika zajímavých momentů nebyl výrazný, utkání možná dohrával v bolestech po ošetřování z první půle.
Recept pro Plzeň?
Slavia si často vybírala do přípravy slabší soupeře, nyní ale šlo o tým s dobrým renomé. Švýcarská továrna na talenty z Basileje má sice dle Transfermarkt nižší hodnotu týmu než „sešívaní“, ale individuální technikou a rychlostí byli mistři Super League nadstandardním soupeřem. Třeba takový Albion Ajeti či Bennie Traoré mají zkušenosti z Premier League a Xherdan Shaqiri? Tam není třeba nic rozvádět. Po příchodu na hřišti ukázal dvojnásobný vítěz Ligy mistrů, že je stále na elitní úrovni – dvoje jesličky, gól šajtlí. Nádhera.
Příští soupeř Plzně v Evropské lize ale měl i přes individuální kvalitu mnohdy velké problémy. Jakmile Slavia spustila tvrdý presink, Basilej chybovala. Když si Metinho příliš hrál s míčem ve svém malém vápně, gól z toho ještě nebyl, ale zisky před brankami na 1:1 a především Schranze na 2:1 ukázaly Plzni, kde je cesta k úspěchu. A to nebylo jediné bohorovné chování při rozehrávce. Ve druhé půli už však byli Švýcaři připravenější a skóre otočili na 4:3, navíc musel čarovat brankář Jakub Markovič.
Experiment s Camarou
Že se trenérům Slavie ježí chlupy při představě, že by rozevlátý Sahmkou Camara dělal jakožto poslední stoper podobné kousky, které předvádí v Karviné, je nepsaným tajemstvím. Proto se (jak mají v přípravě ve zvyku) rozhodli pro nečekaný a originální tah – posunout guinejského obra do zálohy. Tento experiment se ale po druhé půli, kam Camara naskočil, příliš neosvědčil.
Dvaadvacetiletý hráč plaval a i on byl důvodem toho, proč Slavia dostala tři branky za poločas. Při brance na 2:2 pomalu kromě něj reagoval i Divine Teah a Michal Sadílek, před třetím gólem se ale ocitl v situaci, kdy nebránil nikoho a pustil za sebe hráče. Vše dovršil hodně zbytečným penaltovým skluzem, kterým hasil protiútok. Celkově nabídl málo a trenéry kromě chybek zřejmě bude spíše štvát spíše vyklusávání dozadu. Cestu do sestavy bude hledat těžce.