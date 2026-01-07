Analýza Vojty: unikátní pohyb v hloubi i vysoká kvalita šancí. V čem se musí zlepšit?
Průlomový přestup pro českou fotbalovou ligu. Mladík Matyáš Vojta je zřejmě nejdražším českým hráčem, který v rámci naší soutěže přešel. O to více s podivem, že se do nákladného kroku rozhoupala Sparta, která pod Brianem Priskem hleděla téměř výhradně do zahraničí. Proč právě za mladého útočníka padlo 100 milionů (s bonusy i víc) a čím může Letenským pomoct? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>
Jan Kuchta, Albion Rrahmani, Kevin-Prince Milla. To je současná letka hroťáků nosících rudý dres. A byť je budoucnost každého z nich nejistá, jde o momentálně o nejlepší možný vzorek toho, jak sparťanský útočník vypadá. S plusy a samozřejmě i s mínusy.
Při letmém pohledu je to jasné. Rrahmani a Kuchta jsou na tom prakticky stejně, co se týče gólové i střelecké produkce. Český forvard vytváří mnohem více šancí, Albánec se zase více zapojuje do mezihry. No a do toho je tu Milla, kterému (krom českého poháru) svítí v kolonce gólů i asistencí nula. Díky své výšce je nejpoužitelnější do vzdušných soubojů, ale jinak zaostává za první dvojicí prakticky ve všem. Byť velmi omezená porce 604 minut není vzorek s největší výpovědní hodnotou.
|Kuchta
|Rrahmani
|Vojta
|Milla
|Asistence
|0,35
|0,08
|0,15
|0
|xA
|0,12
|0,13
|0,07
|0,06
|Vytvořené šance
|0,66
|0,33
|0,51
|0,15
|Pasy do vápna
|1,3
|2,8
|0,7
|1,8
|Pasy do útočné třetiny
|1
|2,6
|1,3
|1,7
|Úspěšnost přihrávek
|80 %
|73 %
|74 %
|68 %
|Poznámka: Sezona Chance Ligy a evropských pohárů 2025/26, statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry. Zdroj: wyscout
A jak do toho všeho zapadá Vojta? Od současných útočníků Sparty se liší především tím, co se čísly vyhodnotit nedá. Tedy v jakém prostoru se pohybuje. To potvrzuje i Petr Papoušek, člen realizačního týmu, který Vojtu vedl ve Varnsdorfu. Sám útočník toto půlroční působení považuje za průlom ve své kariéře – ve druhé lize si zvykl na dospělý fotbal a v 13 utkáních nasázel 7 branek.