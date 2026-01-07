Předplatné

Analýza Vojty: unikátní pohyb v hloubi i vysoká kvalita šancí. V čem se musí zlepšit?

Bartoloměj Černík
Chance Liga
Průlomový přestup pro českou fotbalovou ligu. Mladík Matyáš Vojta je zřejmě nejdražším českým hráčem, který v rámci naší soutěže přešel. O to více s podivem, že se do nákladného kroku rozhoupala Sparta, která pod Brianem Priskem hleděla téměř výhradně do zahraničí. Proč právě za mladého útočníka padlo 100 milionů (s bonusy i víc) a čím může Letenským pomoct? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Jan Kuchta, Albion Rrahmani, Kevin-Prince Milla. To je současná letka hroťáků nosících rudý dres. A byť je budoucnost každého z nich nejistá, jde o momentálně o nejlepší možný vzorek toho, jak sparťanský útočník vypadá. S plusy a samozřejmě i s mínusy.

Při letmém pohledu je to jasné. Rrahmani a Kuchta jsou na tom prakticky stejně, co se týče gólové i střelecké produkce. Český forvard vytváří mnohem více šancí, Albánec se zase více zapojuje do mezihry. No a do toho je tu Milla, kterému (krom českého poháru) svítí v kolonce gólů i asistencí nula. Díky své výšce je nejpoužitelnější do vzdušných soubojů, ale jinak zaostává za první dvojicí prakticky ve všem. Byť velmi omezená porce 604 minut není vzorek s největší výpovědní hodnotou.

Srovnání útočníků Sparty – tvorba šancí

 KuchtaRrahmaniVojtaMilla
Asistence0,350,080,150
xA0,120,130,070,06
Vytvořené šance0,660,330,510,15
Pasy do vápna1,32,80,71,8
Pasy do útočné třetiny12,61,31,7
Úspěšnost přihrávek80 %73 %74 %68 %
Poznámka: Sezona Chance Ligy a evropských pohárů 2025/26, statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry. Zdroj: wyscout

A jak do toho všeho zapadá Vojta? Od současných útočníků Sparty se liší především tím, co se čísly vyhodnotit nedá. Tedy v jakém prostoru se pohybuje. To potvrzuje i Petr Papoušek, člen realizačního týmu, který Vojtu vedl ve Varnsdorfu. Sám útočník toto půlroční působení považuje za průlom ve své kariéře – ve druhé lize si zvykl na dospělý fotbal a v 13 utkáních nasázel 7 branek.

