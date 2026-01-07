Předplatné

Olomouc chtěla koupit oporu Zlína. Kluby se ale u Ghaňana nedohodly na penězích

Král Šulcík I., správná reakce Baníku a Rosického Vojta. Vrátí se Slavii „starý“ Jurásek? • Zdroj: iSport.tv
Michal Koštuřík
Chance Liga
Nováček ze Zlína ve velké části podzimu překvapoval fotbalovou Chance Ligu. Za slušnými výsledky jsou i zajímavé výkony jednotlivců. Třeba Cletuse Nombila (25), který se stal klíčovým elementem středové řady. Konkurenci to neuniklo. Podle informací webu iSport chtěla pětadvacetiletého Ghaňana získat v zimní pauze ambiciózní Sigma. K dohodě mezi kluby (zatím) nedošlo, představy o ceně se rozcházely.

Osmnáct zápasů, vesměs v základu, jeden gól a to hned v prvním kole v Teplicích. Na Cletuse Nombila, jenž přišel do Zlína ze slovenské druholigové Petržalky před rokem za odhadem čtyři miliony korun, bylo v první polovině sezony vidět. Zaujal i nedalekou Olomouc, která nemá hluboko do pokladny.

Při hledání konkurence Radimu Breitemu na pozici šestky se obrátila směrem k urostlému Ghaňanovi, modernímu typu defenzivního halva. Podle zdrojů iSportu nabídla Sigma moravskému rivalovi 800 tisíc eur (cca 20 milionů korun).

Druhá strana si představovala o dost větší sumu. Údajně až dva miliony eur. Na tomto jednání ztroskotala a Hanáci napnuli síly k získání Marka Solda (22) z Dinama Záhřeb. Ani tam zatím neuspěli, byť rokování pokračují. Mimochodem, ve hře jsou plus minus stejné peníze (s bonusy), které by požadoval Zlín.

Není vyloučeno ani to, že se bohatá Olomouc ještě vrátí k Nombilovi a navýší svou nabídku. Opora Červenkova celku má kontrakt do léta 2027. Klub však nehodlá prodávat za každou cenu. Bez Nombila si kouč momentálně neumí sestavu představit. Už proto, že je se zraněným ramenem na marodce druhý defenzivní záložník Joss Didiba.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

