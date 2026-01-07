Olomouc chtěla koupit oporu Zlína. Kluby se ale u Ghaňana nedohodly na penězích
Nováček ze Zlína ve velké části podzimu překvapoval fotbalovou Chance Ligu. Za slušnými výsledky jsou i zajímavé výkony jednotlivců. Třeba Cletuse Nombila (25), který se stal klíčovým elementem středové řady. Konkurenci to neuniklo. Podle informací webu iSport chtěla pětadvacetiletého Ghaňana získat v zimní pauze ambiciózní Sigma. K dohodě mezi kluby (zatím) nedošlo, představy o ceně se rozcházely.
Osmnáct zápasů, vesměs v základu, jeden gól a to hned v prvním kole v Teplicích. Na Cletuse Nombila, jenž přišel do Zlína ze slovenské druholigové Petržalky před rokem za odhadem čtyři miliony korun, bylo v první polovině sezony vidět. Zaujal i nedalekou Olomouc, která nemá hluboko do pokladny.
Při hledání konkurence Radimu Breitemu na pozici šestky se obrátila směrem k urostlému Ghaňanovi, modernímu typu defenzivního halva. Podle zdrojů iSportu nabídla Sigma moravskému rivalovi 800 tisíc eur (cca 20 milionů korun).
Druhá strana si představovala o dost větší sumu. Údajně až dva miliony eur. Na tomto jednání ztroskotala a Hanáci napnuli síly k získání Marka Solda (22) z Dinama Záhřeb. Ani tam zatím neuspěli, byť rokování pokračují. Mimochodem, ve hře jsou plus minus stejné peníze (s bonusy), které by požadoval Zlín.
Není vyloučeno ani to, že se bohatá Olomouc ještě vrátí k Nombilovi a navýší svou nabídku. Opora Červenkova celku má kontrakt do léta 2027. Klub však nehodlá prodávat za každou cenu. Bez Nombila si kouč momentálně neumí sestavu představit. Už proto, že je se zraněným ramenem na marodce druhý defenzivní záložník Joss Didiba.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu