Guľa o možné posile Sparty: Potřebuje show velkých zápasů. Angličtina jako problém
Chystá se další zásah do ofenzivy. Sparta po pondělním podpisu útočníka Matyáše Vojty dotahuje příchod křídelního hráče Joaoa Grimalda, který momentálně patří Partizanu Bělehrad. Srbský klub má za 22letého Peruánce dostat 1,3 milionu eur a patnáct procent ze zisku z budoucího prodeje. Jako první o tom informoval server Mozzart Sport. „Když je dobře nastavený, přinese týmu rozdíl,“ řekl pro deník Sport a web iSport trenér Adrián Guľa, který ho vedl v posledním roce v Riga FC. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>
Ve sparťanském kádru už jsou dva Jihoameričané. Nyní podle všeho k Johnu Mercadovi a Angelu Preciadovi (o kterého se údajně zajímá brazilský celek Atlético Mineiro) přibude další a z herního hlediska velmi podobný hráč. Joao Grimaldo už měl vyrazit do Prahy, jeho příchod je pravděpodobný, ale k oficiálnímu oznámení během středy ještě s velkou pravděpodobností nedojde.
Letenští se údajně dohodli s Partizanem Bělehrad na trvalém přestupu, za který zaplatí v přepočtu přes 30 milionů korun. Dvaadvacetiletý hráč přitom strávil poslední rok na hostování v Riga FC.
„Jeho přednosti jsou technika, zručnost a driblink jeden na jednoho. V tom je odlišný od českých a slovenských hráčů. Při standardních situacích jsme těžili z jeho kvality, má výbornou pravou nohu. Stejně tak mě překvapila solidní běžecká data,“ řekl kouč lotyšského celku Adrián Guľa, pod nímž Grimaldo šel výkonnostně nahoru.
V létě si dokonce proti týmu trenéra Briana Priskeho zahrál v kvalifikaci Konferenční ligy. V obou utkáních vydržel na trávníku kolem 75 minut. „Potřeboval víc času na adaptaci. Už byl v Evropě, ale v Lotyšsku jsou specifické podmínky. Není tady taková fanouškovská podpora a on potřebuje tu show velkých zápasů,“ podotkl Guľa.
Grimaldo má jedenáct soutěžních startů za peruánskou reprezentaci. Do Evropy se přesunul teprve před rokem a půl z místního Club Sporting Cristal, za který odehrál 114 zápasů s bilancí 16+14. První zkušenost v Partizanu, jenž za něj zaplatil 1,4 milionu eur, mu nevyšla podle představ. V srbském týmu dostal příležitost pouze v pěti utkáních a po šesti měsících putoval do Lotyšska.