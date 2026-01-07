Předplatné

Velký návrat je blízko. Juráska dělí od Slavie prohlídka. Hostování, či přestup?

Slávistický kádr ve španělské Marbelle brzy doplní další fotbalista. Podle informací deníku Sport a webu iSport je podpis Davida Juráska z Benfiky na spadnutí! Byť zahraniční média dlouhodobě informovala pouze o možnosti hostování, poslední vývoj naznačuje, že levý bek by měl do Edenu dorazit na přestup. Zbývá víceméně pár formalit a zdravotní prohlídka.

Už před několika dny turecká média psala, že Jurásek se rozloučil se spoluhráči a odcestoval do Prahy s tím, že právě tam budou pokračovat jeho fotbalové kroky. Následně konec jeho hostování z Benfiky oznámil i samotný Besiktas. Ale pak? Několik dní ticho.

Slávisté mezitím odcestovali do španělské Marbelly, v úterý stihli odehrát první přípravný zápas, kde o post levého obránce zabojovali Hamidou Kanté a Youssoupha Mbodji. Ve vzduchu bylo ale patrné, že jim brzy dorazí další konkurence. Otázkou ale bylo jen: kdy?

Odpověď se v posledních hodinách narýsovala. Podle informací Sportu se Slavia a Benfika dohodly a hráč by měl brzy podstoupit zdravotní prohlídku. Pak znovu po dvou a půl letech obleče sešívaný dres. Je tu ale zásadní nová informace.

Byť se od počátku mluvilo o hostování bez opce, Sport už na přelomu roku informoval, že šance na tvrdý přestup není definitivně uzavřena. Právě k tomu by ale měla finální dohoda směřovat – pravděpodobnější je, že levý bek se stane hráčem Slavie nastálo. Zřejmě i kvůli licitování o ceně a složitému dohadování s Benfikou, se situace od začátku roku táhla a rodák z Uherského Hradiště tráví poslední dny v Česku a ne se slávisty ve Španělsku.

Nyní zůstává jediná otázka, a to v jaké bude český reprezentant formě. V Besiktasi postupně ztratil důvěru, v Hoffenheimu ho trápila zranění. Slavii se zatím sázka na návraty herně povedla (David Zima) i nevyplatila (Ondřej Lingr). Jaký případ bude Jurásek?

