Velký návrat je blízko. Juráska dělí od Slavie prohlídka. Hostování, či přestup?
Slávistický kádr ve španělské Marbelle brzy doplní další fotbalista. Podle informací deníku Sport a webu iSport je podpis Davida Juráska z Benfiky na spadnutí! Byť zahraniční média dlouhodobě informovala pouze o možnosti hostování, poslední vývoj naznačuje, že levý bek by měl do Edenu dorazit na přestup. Zbývá víceméně pár formalit a zdravotní prohlídka.
Už před několika dny turecká média psala, že Jurásek se rozloučil se spoluhráči a odcestoval do Prahy s tím, že právě tam budou pokračovat jeho fotbalové kroky. Následně konec jeho hostování z Benfiky oznámil i samotný Besiktas. Ale pak? Několik dní ticho.
Slávisté mezitím odcestovali do španělské Marbelly, v úterý stihli odehrát první přípravný zápas, kde o post levého obránce zabojovali Hamidou Kanté a Youssoupha Mbodji. Ve vzduchu bylo ale patrné, že jim brzy dorazí další konkurence. Otázkou ale bylo jen: kdy?
Odpověď se v posledních hodinách narýsovala. Podle informací Sportu se Slavia a Benfika dohodly a hráč by měl brzy podstoupit zdravotní prohlídku. Pak znovu po dvou a půl letech obleče sešívaný dres. Je tu ale zásadní nová informace.
Byť se od počátku mluvilo o hostování bez opce, Sport už na přelomu roku informoval, že šance na tvrdý přestup není definitivně uzavřena. Právě k tomu by ale měla finální dohoda směřovat – pravděpodobnější je, že levý bek se stane hráčem Slavie nastálo. Zřejmě i kvůli licitování o ceně a složitému dohadování s Benfikou, se situace od začátku roku táhla a rodák z Uherského Hradiště tráví poslední dny v Česku a ne se slávisty ve Španělsku.
Nyní zůstává jediná otázka, a to v jaké bude český reprezentant formě. V Besiktasi postupně ztratil důvěru, v Hoffenheimu ho trápila zranění. Slavii se zatím sázka na návraty herně povedla (David Zima) i nevyplatila (Ondřej Lingr). Jaký případ bude Jurásek?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu