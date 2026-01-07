Čupr: Finanční síla Sparty je dostatečná. Hráče Jablonci kupovat nebudeme
Rekordní přestup Matyáše Vojty je dalším důkazem, jak výrazně se v posledním roce zvedla cenová hladina v Chance Lize a Sparta dává jasně najevo, že s novými poměry počítá. „My jsme na to připraveni, naše finanční síla je dostatečná, abychom se udrželi na špičce,“ řekl výkonný místopředseda představenstva klubu František Čupr na tiskové konferenci na startu jarní části sezony. Promluvil i o spolupráci s Jabloncem.
Velké téma českého fotbalu v posledním roce – příliv nových movitých majitelů a s ním spojené šponování cen za přestupy hráčů se dotýká i těch nejbohatších. „Je to zajímavé. Upřímně jsem nečekal takový vývoj, když slyším spekulace o některých klubech a kolik mají připraveno na transfery. Už dřív jsem mluvil o inflační spirále, kterou na našem trhu roztáčíme,“ začal výkonný místopředseda Sparty o nových poměrech v lize.
„Co se týče produktu a kvality ligy, je to jenom dobře. Pokud budeme vytvářet vyšší kvalitu, věříme, že to pomůže české lize a celému českému fotbalu,“ dodal na dotaz ohledně vyšších financí v lize.
„Díky za otázku, protože pro mě s Brianem to znamená, že máme dobré střelivo na Františka, abychom za ním chodili, že potřebujeme víc peněz,“ reagoval s humorem sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Výrazné navýšení rozpočtů českých klubů ale podle jeho slov na jeho práci velký vliv nemá. „Pro nás se nic moc nemění. Vždycky porovnáváme, co je dostupné na zahraničním i domácím marketu, a stejně to bylo v případě Matyáše Vojty nebo před rokem Emmanuela Uchenny. Když se rozhodneme, že někoho chceme a stojí nám za to, skončí u nás,“ pokračoval už s vážnou tváří ohledně vysokých přestupových sum.
„V každé situaci hledáme top dostupnou kvalitu za peníze, které jsme ochotni utratit. Dřív byly transferové částky nižší, teď to šlo nahoru. V první řadě potřebujeme kvalitu a snažíme se přivést to, co nás vylepší,“ přikývl Čupr.
Vzhledem k novým pořádkům na trhu se chce Sparta také více soustředit na práci s vlastními odchovanci. „Celá situace pro nás znamená důraz na výchovu v akademii. Ceny se hodně navyšují, a o to víc nás bude zajímat, abychom naše kluky protáhli žebříkem výchovy a dostali je minimálně do rotačních pozic. Vždycky myslíme na posouvání mladších hráčů, takže nechceme mít úplně velký kádr. Teď nám navíc dorůstá velmi zajímavá várka mladých hráčů,“ zmínil Rosický.
Nechceme a neovlivňujeme chování jiných klubů
Vedle inflační spirály v českém fotbale přišla řeč i na spolupráce větších klubů s menšími českými značkami. Nejčastěji se v tomto ohledu mluví o Slavii a její součinnosti s Karvinou či Pardubicemi. Sparta má zase dlouhodobě nadstandardní vztahy s Jabloncem. Větší vliv na fungování severočeského klubu však letenští funkcionáři vyloučili.
„Nechceme a neovlivňujeme chování jiných klubů. My nejsme ten, kdo by platil transfer hráče do jiného klubu, třeba do Jablonce,“ začal Čupr rázně. „To neznamená, že s Jabloncem nespolupracujeme. Sami můžete vidět pohyby hráčů směrem z Jablonce k nám nebo na hostování opačným směrem a věřím, že ta spolupráce bude pokračovat, protože si historicky i lidsky sedíme, a tak to je i s novým majitelem Jablonce,“ uznal druhým dechem.
Pro připomenutí: jen v této sezoně mezi oběma kluby putovali Dominik Hollý, Jakub Martinec, Matěj Polidar, Lukáš Penxa a Nelson Okeke. Nyní se údajně v roli konkurentů potkávají u devatenáctiletého Daniela Baráta ze Slovácka a objevila se i spekulace o možné spolupráci obou klubů v jeho přestupu, u něhož se Čupr také zastavil.
„Spolupráce neznamená, že bychom jim chtěli platit přestupy. Spekulovalo se třeba o Barátovi, a pokud ho Jablonec získá, samozřejmě si ho i zaplatí. Mně nevadí spolupráce a dobré vztahy, ale aby liga zůstala férová a konkurenceschopná, musí každý klub bojovat sám za sebe a věřím, že to nastane s příchodem nových vlastníků a jejich ambicemi,“ uzavřel téma součinnosti výkonný místopředseda představenstva.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu