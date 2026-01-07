Rosický obhajoval Vojtovu cenovku: Líbil se nám... Komentoval Vindahla i další změny
Dlouze si obhajoval příchod Matyáše Vojty, ze kterého Sparta udělala nejdražší přestup v rámci českých fotbalových klubů. „Předpoklad, že se bude dostávat do více šancí a bude produktivní, je velký,“ řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický. Současně mluvil o složení útočné trojky, situaci kolem Petera Vindahla i pozici, na které Pražané chtějí ještě posílit.
Do české ligy vtrhli v průběhu posledních měsíců miliardáři, kteří výrazně posunuli přestupové částky za české hráče. Konkurence na trhu najednou výrazně narostla. Třeba i pro Spartu. „Já necítím, že se pro nás cokoliv mění,“ poznamenal na tiskové konferenci na startu zimní přípravy sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický.
Situace je pro Spartu skutečně podobná jako dřív?
„Když jsem tady začínal, měli jsme limit na hráče milion euro a stejně jsme je sem dokázali dostat. Pokud dojde na přesvědčování hráče, když mu nastíníme, jak může vypadat jeho budoucnost. Jsme úspěšný. To nějakým způsobem umíme.“
A váhali jste s ohledem na přestupovou sumu nad příchodem Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi? Má jít o nejdražší transfer v rámci českých klubů.
„Spekulace, co stojí, nebo nestojí, nebudu komentovat. Udělali jsme si domácí úkoly v tom, že máme varianty na všechny pozice a typologie. Když srovnám věkově podobné útočníky, které jsme měli jako další možnosti, jejich ceny byly podobné jako za Matyáše Vojtu.“
Byli jste o něm přesvědčení?
„Je to kluk, který už v tomto věku ukazoval, že je produktivní v lize. Předpoklad, že se u nás bude dostávat víc do šancí a bude produktivní, je velký.“
Jaký je s ním současný plán?
„Aby dával co nejvíc gólů za Spartu...“
Myslím ohledně pozice v týmu.
„Náš celý příběh s Matyášem Vojtou je trochu delší, líbil se nám déle. Sledovali jsme jeho vývoj. Když jsme si ho srovnávali, jak vypadá teď a před rokem, udělal obrovský pokrok ve všech činnostech, které chceme od útočníků.“
Komunikoval jste s ním dlouhodobě?
„Máme ho rádi už delší dobu, náš zájem byl dlouhodobý a všichni o něj věděli. Poprvé jsem ale s Matyášem Vojtou mluvil až ve chvíli, kdy jsme měli povolení od Boleslavi a dali jsme na něj první nabídku. Ctím dohody. Potom jsme mu nastínili, jak to u nás může vypadat a přesvědčili jsme ho tím, že jsme byli rychlí a agresivní.“
Souvisí jeho příchod s dalšími změnami mezi útočníky?
„Milla by nás měl opustit na hostování, protože bylo vidět ke konci, jak nedostával příležitosti a jeho sebevědomí šlo dolů. Počítáme s ním ale do budoucna. Trenér bude mít na výběr do ofenzivní vozby tři útočníky, jejichž síla je veliká.“
Je opravdu pravděpodobné, že začnete jarní část sezony s trojicí Albion Rrahmani, Jan Kuchta a Vojta?
„Je to dost možné, ale samozřejmě se může stát, že jednoho z nich ztratíme. Všechno je otevřené. Víte, co se stalo na začátku sezony – Albion měl na poslední chvíli zajímavou nabídku z Lyonu, což se může opakovat.“
Všichni z nich jsou z mého pohledu aspiranti na pozici číslo jedna. Nemůže jít pro trenéra při práci s nimi o problém?
„Pokud všichni tři zůstanou, nebudu se zlobit. Nikdy není problém mít tři kvalitní útočníky. Navíc typologie všech tří je jiná, třeba Albion je použitelný na více pozicích.“ (vedle sedící trenér Priske do toho vstoupil: „Konkurence je důležitá, to je jednoduché. Potřebujeme konkurenci. Souvisí to i s hladovostí, o které mluvil Rosa.“)
Kolik změn v kádru ještě očekáváte?
„Určitě víte, že vám neřeknu přesné číslo. Máme s trenérem přesný plán, který se děje a stane.“
Zabývali jste se situací v brankářském týmu?
„Pravidelně řešíme všechno.“
Na podzim jste vyjádřil malé pochyby o výkonech gólmana Petera Vindahla, za kterým trenér Priske opakovaně stojí. Oponoval jste mu?
„Oponujeme si navzájem ve všem. Není to nic nového. Vím, že Peter Vindahl je dobrý brankář, věříme mu, že bude mít lepší půlsezonu, než měl teď. Je nadále dobrý, ale čekáme od něj víc. Některé věci jsou s otazníkem, jestli je mohl chytit, nebo ne. Tady jsou pro všechny nejvyšší očekávání a potřebujeme, aby Peter pomáhal týmu.“
Ve středu zálohy vám vypadl kvůli zranění Santiago Eneme, odešel i Lukáš Sadílek a Sivert Mannsverk je ve Spartě zatím na hostování. Potřebujete na tomto postu ještě posílit?
„Měli jsme plán, že přivedeme ještě jednoho středního hráče. Santiago Eneme vypadl na docela signifikantní dobu, což tomu víc nahrálo. Ale s dvojicí Kairinen a Mannsverk a zároveň s vývojem Patrika Vydry jsme spokojení. Vydrys může alternovat na hybridní pozici stopera. Ale ano, jedno tělo ještě potřebujeme.“
Jak budete řešit hráče, o kterých jste v rozhovoru pro Nova Sport řekl, že jim schází dlouhodobá motivace?
„Dlouhodobá motivace je přesně to, co se nám stalo v této sezoně. Začali jsme dobře, pak přišel propad. Je to ukazatel toho, že personální změny musejí přijít. A to se děje. Zároveň jde o ukazatel pro trenéra, jak se má v určitých fázích chovat v budoucnu. Já očekávám, že jarní část bude podobná jako při první verzi u Briana (v sezoně 2022/23).“
Opravdu?
„První půlrok byl všelijaký, ale od té doby jsme stoupali vzhůru, tým se lepšil. Věřím, že to bude stejné. Věřím, že budeme chtít vyhrát pohár, zároveň máme před sebou evropskou soutěž a nebudeme skládat ani zbraně pro boj o špičku ligy. Samozřejmě víme, jaký má náskok Slavia, ale musíme být připravení, až Slavia začne klopýtat.“
A platí, že cílíte na vítězství v Konferenční lize?
„Nemůžu říct, jaká je to priorita. Máme tři jasné body, o kterých se bavíme. Ohledně Konferenční ligy bych se jen opakoval, co jsem řekl před několika týdny (finále je obrovská příležitost). Nic se nemění.“
Jiné týmy v české lize posilují zahraničními hráči i mládež a rezervní týmy. Jaká je v tomto ohledu vaše strategie?
„Nezajímá mě, co dělá konkurence. Máme svoji koncepci a strategii, kterou chceme jít. Na Strahově se cizinec samozřejmě občas objeví, nejsme tomu zavření, ale nebudeme se u nás dít to, co u ostatních. Máme jinou cestu, chceme co nejvíc kluků dostat do ligy, i když cíl je, aby hráli ve Spartě. Kdyby neměli šanci, nemělo by smysl mít akademii. Určitě mě potěšilo, že jsme hráli důležitý zápas proti Legii a v sestavě nastoupili čtyři odchovanci. Stojím si za tím, aby v kádru bylo co nejvíc sparťánků.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu