Priske: Motivace je chytit Slavii, očekávám, že uvidím hlad. Co situace tří útočníků?
Trenér Sparty Brian Priske se na tiskové konferenci dostal ke slovu jen krátce, přesto naznačil hlavní motivy pro jaro. „Velká motivace je chytit Slavii a její sedmibodový náskok. Očekávám, že všichni budou chtít udělat něco navíc oproti první části sezony,“ zmínil například. Promluvil i o přestupu Matyáše Vojty nebo spokojenosti se stopery. Co řekl kouč Letenských?
O přetlaku na pozici hrotového útočníka a možných prodejích
„To je otázka na mě? (smích) Máme jasnou strategii toho, co se stane. Teď musíme počkat a včas se to dozvíte. Já jsem spokojený s týmem, který teď máme a vím, že v lednu ještě pravděpodobně dojde k nějakým změnám. Co se týká útočníků: potřebujeme dávat víc gólů, to je jednoduché. Proto jsme také přivedli Matyáše Vojtu a s jeho podpisem jsem spokojený.“
O motivaci pro jarní část sezony
„Máme tu hodně pozitivních věcí. Pořád jsme ve všech třech soutěžích, čeká nás čtvrtfinále MOL Cupu, osmifinále Konferenční ligy a velká motivace je chytit Slavii a její sedmibodový náskok v lize. Očekávám, že v klubu od všech uvidím hlad, a že všichni budou chtít udělat něco navíc oproti první části sezony. Hlavně posledních šest zápasů v lize pošpinilo obrázek našeho podzimu, kdy jsme posbírali méně bodů a inkasovali zbytečně moc gólů. Musíme se zlepšit defenzivně i dávat víc branek.“
O zdravotním stavu stoperů a možném doplnění
„Určitě to není naše největší téma. Tuhle pozici máme pokrytou dobře. Elias (Cobbaut) je nemocný a zatím s týmem není. (Emmanuel) Uchenna je na tom hodně dobře, přes svátky trénoval skoro každý den a dneska už byl i na hřišti. Očekáváme, že ve Španělsku bude trénovat s týmem na hřišti, takže na tomhle postu jsme na tom dobře.“