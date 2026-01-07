Předplatné

Priske: Motivace je chytit Slavii, očekávám, že uvidím hlad. Co situace tří útočníků?

Video placeholder
Rosický: Plán s Vojtou je jednoduchý, není problém mít tři kvalitní útočníky. A co Vindahl? • Zdroj: isport.cz
Tomáš Rosický před tiskovou konferencí Sparty
Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický před tiskovou konferencí Sparty
Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický na tiskové konferenci Sparty
21
Fotogalerie
Petr Fantyš, Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Trenér Sparty Brian Priske se na tiskové konferenci dostal ke slovu jen krátce, přesto naznačil hlavní motivy pro jaro. „Velká motivace je chytit Slavii a její sedmibodový náskok. Očekávám, že všichni budou chtít udělat něco navíc oproti první části sezony,“ zmínil například. Promluvil i o přestupu Matyáše Vojty nebo spokojenosti se stopery. Co řekl kouč Letenských?

O přetlaku na pozici hrotového útočníka a možných prodejích

„To je otázka na mě? (smích) Máme jasnou strategii toho, co se stane. Teď musíme počkat a včas se to dozvíte. Já jsem spokojený s týmem, který teď máme a vím, že v lednu ještě pravděpodobně dojde k nějakým změnám. Co se týká útočníků: potřebujeme dávat víc gólů, to je jednoduché. Proto jsme také přivedli Matyáše Vojtu a s jeho podpisem jsem spokojený.“

O motivaci pro jarní část sezony

„Máme tu hodně pozitivních věcí. Pořád jsme ve všech třech soutěžích, čeká nás čtvrtfinále MOL Cupu, osmifinále Konferenční ligy a velká motivace je chytit Slavii a její sedmibodový náskok v lize. Očekávám, že v klubu od všech uvidím hlad, a že všichni budou chtít udělat něco navíc oproti první části sezony. Hlavně posledních šest zápasů v lize pošpinilo obrázek našeho podzimu, kdy jsme posbírali méně bodů a inkasovali zbytečně moc gólů. Musíme se zlepšit defenzivně i dávat víc branek.“

O zdravotním stavu stoperů a možném doplnění

„Určitě to není naše největší téma. Tuhle pozici máme pokrytou dobře. Elias (Cobbaut) je nemocný a zatím s týmem není. (Emmanuel) Uchenna je na tom hodně dobře, přes svátky trénoval skoro každý den a dneska už byl i na hřišti. Očekáváme, že ve Španělsku bude trénovat s týmem na hřišti, takže na tomhle postu jsme na tom dobře.“

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů