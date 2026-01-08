Přivedla Slavia opravdu nového Haalanda? Téměř rok práce, kredit norské továrně na talenty
Poměr cena/věk? Na české poměry nevídaná. Slavia za šestnáctiletého norského Abela Cedergrena poslala do Stabaeku přes 30 milionů korun. Nejlepší scénář zní následovně: podchytila si obří talent, který se třeba někdy vydá cestou vyšlapanou Erlingem Haalandem a Eden opustí výměnou za stovky milionů korun. „Je to čistokrevný střelec, to je jeho X faktor," říká norský novinář Amund Lollik Lutnaes.
„Sešívaní“ do toho šlapou. Za teenagery už posílají podobné částky, za které si ještě nedávno kupovali hotové hráče. V létě zajela Slavia do polského záložníka Dominika Sarapaty, ale prohrála boj s Kodaní, kam hráč sedmnáctiletý hráč přestoupil za 100 milionů korun. S šestnáctiletým Bartozsem Szywalou už to vyšlo, Slask Wroclaw vyinkasoval přes 20 milionů korun. A posledním mladým šperkem je právě Abel Cegerdren, šestnáctiletý Nor.
Proč takové investice? Jakkoliv se projekt obří akademie hýbe pomalu, blíží se. A Slavia chce v tomto ohledu hrát ve střední Evropě prim. Každá velká líheň talentů (Ajax, Salcburk, belgické kluby) si podchytává nejnadějnější hráče i ze zahraničí s velkým předstihem. Například Erling Haaland šel v 18 letech do Salcburku za 200 milionů korun. Ale představte si, že byste (stejně jako tehdy Mölde) zaznamenali talent hráče o dva roky dříve. Platili byste zlomek ceny. A na to sází (podobně jako další elitní kluby) i Slavia.
Nejde ale jen o cenovku, za Cedergrena konec konců zaplatila na mezinárodní úrovni přijatelných 1,3 milionů euro (30 milionů korun). Cesta, která vedla k lednovému podpisu hráče, je extrémně dlouhá. Podle informací Sportu jde z velké části za