10 let Brabce v Baníku: Pády, rekordy, Bazaly! Zkažené oslavy i Mikloškovo vaření
Před Silvestrem oslavil kulaté padesátiny a o pár dní později si udělal radost tím, že koupil Baník. Přesně před deseti lety svým podpisem Václav Brabec (60) stvrdil fakt, že se stal majitelem ostravského fotbalového klubu, který tehdy nezadržitelně mířil do druhé ligy. Miliardář ho stabilizoval a po letech dostal do evropských předkol. Na lavičce FCB se vyměnilo osm trenérů, v kancelářích čtyři sportovní ředitelé. Slezané zažili vzestupy i pády, rekordní transfery i bolavé odchody, pokažené oslavy, ale také snovou sezonu. Deník Sport a server iSport vybral památné chvíle dekády Brabce, jenž se mezitím dostal do Ligového výboru LFA i Výkonného výboru FAČR.
Okamžitý návrat a stabilizace
Brabec je sice oficiálně majitelem, pod kterým Baník na jaře 2016 sestoupil, nicméně se čtyřbodovým podzimním ziskem už fakt nemohl nic dělat. Koupil klub, o kterém věděl, že padá a že má kostlivce. Extrémně důležité nicméně bylo, že Ostrava ve druhé lize nezakrněla, strávila v ní jedinou sezonu a pod koučem Vlastimilem Petrželou se okamžitě vrátila mezi elitu.
Poté sice následoval další náročný ročník, kdy se nástupci Radimu Kučerovi nepovedl podzim, a tak musel Brabec v lednu 2018 podobně jako nyní draze kupovat kvalitní posily (Laštůvka, Fillo, Fleišman, Procházka, Diop, Jirásek...), nicméně i díky tomu a hlavně zkušenému trenéru Bohumilu Páníkovi se Baník nakonec zachránil a do dalších let se nakopl k pohodové stabilizační fázi.
Král je zase doma
Vítej doma, legendo! Tak vítal Baník comeback krále s číslem 27, samozřejmě Milana Baroše. Šlo o jeho třetí návrat a velký Brabcův úlovek. Lákal ho už dřív, pod trenérem Petrželou to však neklaplo. Fanoušci jásali, nejenže měli zase zpátky svou legendu, ale taky útočníka ve výborné formě. Baroš to potvrzoval předtím v Liberci s kapitánskou páskou na ruce, v Ostravě na to navázal hned devítigólovou ligovou sezonou. Po třech letech oznámil vítěz Ligy mistrů konec kariéry, v osmatřiceti už mu achilovky řekly dost. Když bude chtít, může se MB27 na Bazaly kdykoli vrátit, dveře má pod Brabcem dlouhodobě otevřené. Zatím však zřejmě ve fotbale působit nechce.
Dvě facky v rychlém sledu
Pod stratégem Páníkem přeskočil Baník svůj vývoj, po trablech se záchranou totiž velmi rychle zamířil výš. A rázem z toho byly evropské ambice, do té doby vzhledem k tíživé situaci po minulém vedení nevídaná věc. Zimu 2018/19 strávili Slezané na třetí příčce, na jaře si pak vybojovali hned dvě cesty do pohárových předkol.
Olomoucké finále MOL Cupu proti Slavii (0:2) se nepovedlo, tehdy byl Brabec trofeji zatím nejblíže. O deset dnů později měla Ostrava druhou šanci, v přímém kvalifikačním souboji o Evropskou ligu, který byl tehdy součástí hracího modelu první ligy, však doma prohrála s Mladou Boleslaví a poháry přenechala Středočechům. Ačkoli šlo o nadmíru povedenou sezonu, právě tehdy začala postupem času slábnout pozice kouče Páníka, jehož o půl roku později nahrazoval Luboš Kozel.
Talentovaný ročník 2004: odchody i miláček
Rok 2004 je pro Baník památný díky mistrovskému titulu a právě tehdy se narodili hráči, kteří v jeho akademii o pár let později dorostli do pozice nejtalentovanějších kluků v republice. O to větší mrzení bylo, když na jaře 2022 opustily Ostravu hned tři osmnáctileté tváře týmu, od kterého si všichni na Bazalech slibovali, že jednou potáhne áčko. Daniel Šmiga zamířil do Slavie, Ondřej Kukučka do Sparty, Daniel Macej do italského Frosinone. Fanoušci nechápali, boss Brabec jakbysmet. Bral to jako zklamání, od některých jako zradu.
Na druhou stranu, o to větší radost postupem času všem udělal Matěj Šín. Charakterní a inteligentní záložník si brzy získal celý region, jenž mu držel palce, když bojoval s onkologickým onemocněním. Šínův příběh sílil, stal se lídrem A-týmu, dokonce občas nosil i kapitánskou pásku. Dostal se do reprezentace a přestoupil do Alkmaaru. Králem ročníku 2004 je definitivně on.
Zkažené oslavy stovky
V září 2021 zahájil Baník velkolepé oslavy stoletého výročí od založení. Vše mělo gradovat o rok později, protože přesně 8. září 2022 slezský klub slavil kulatiny. Což o to, všechny akce včetně utkání se Celtikem byly povedené, nicméně fotbalově zažívala Ostrava období, které se nedá nazvat jinak než blamáží. A nálada veřejnosti se samozřejmě odrážela na veškerém dění v třetím největším městě republiky.
Absolutně se nevydařilo angažmá Pavla Vrby, Brabcova vysněného trenéra. Start do sezony byl katastrofální výsledkově i výkonnostně. Management kupil chyby, fanoušci žádali konec výkonného ředitele Michala Běláka, Brabcova zetě. Situace vygradovala tak, že majitel den před vrcholem oslav, kterým byl hudební festival, sám od sebe vystoupil prostřednictvím klubového YouTube kanálu a zanechal příznivcům čtvrthodinový videovzkaz s dramatickým hudebním podkresem.
„Michal Bělák je mimořádně pracovitý a miluje Baník. Bohužel nebo bohudík miluje i mou dceru...“ řekl Brabec a naznačil, že pokud by měl ředitel rezignovat, může klub opustit i on sám.
Mikloškovo vaření
Ani po oslavách sta let se situace nelepšila, a tak sportovního ředitele Aloise Grussmanna, jemuž Brabec v září veřejně vyjadřoval veškerou důvěru, v říjnu nahrazoval Luděk Mikloško. Brzy se ukázalo, že jeho střízlivý pohled na věci bez sentimentu a čerstvé (proti)názory člověka bez předchozích vazeb na dění v organizaci Baník ukrutně potřeboval.
Mikloško okamžitě začal vařit, jak říkají fanoušci. Odvolal Vrbu, přivedl Pavla Hapala, rozšířil realizační i scoutingový tým, nastavil „neviditelné“ interní procesy v celém klubu včetně mládeže. Na konci nepovedené sezony se nebál udělat nepopulární řez v kádru a sázka na hladovost vyšla. Ostrava se dvakrát po sobě dostala do evropských předkol, poprvé ze čtvrtého, podruhé ze třetího místa. Big Ludo naplnil obrovská očekávání.
Ewerton životabudičem snové sezony
Přivést do Ostravy hráče ze Slavie, který byl dřív na jiné adrese hvězdou ligy? Dát za něj pětadvacet milionů korun a nabídnout mu půlmilionovou základní měsíční odměnu bez bonusů? Absolutně nepředstavitelné, dokud se na Bazalech neobjevil Ewerton. Brazilec nejdřív v Baníku úspěšně hostoval, ale až v té době rekordní přestup byl statementem se vším všudy. Myslíme to vážně, počítejte s námi.
Ewerton se stal životabudičem snové sezony a fajnovým týpkem do nepohody. Střílel góly, asistoval, bavil tribuny. Když to ostatním drhlo, vzal na sebe zodpovědnost a tým sám zvedl. Nepochybně se stal jedním z nejlepších cizinců historie klubu, na kterého se bude vždycky s láskou vzpomínat. Stejně jako na bodově rekordní ročník 2024/25, bronzovou příčku a tuze atraktivní fotbal. Hapalův mančaft se nesmazatelně zapsal do paměti modrobílých příznivců. Neskutečná jízda!
Rekordní prodeje i nákupy
Bohužel pro fanoušky nezůstalo úspěšné Hapalovo mužstvo pohromadě. V létě Baník prodal nejen Ewertona do Egypta, ale i Tomáše Riga do Stoke a Matěje Šína do Alkmaaru. Když už se zdálo, že je po všem, umanula si Slavia útočníka Erika Prekopa a Ostravu tak opustil i veledůležitý hrot. Započteme-li i zimní transfery Emmanuela Uchenny do Sparty a Jakuba Markoviče do Slavie, mohl na všech šesti fotbalistech Brabec odhadem vydělat kolem čtyř set milionů korun.
Nicméně musel rázem také investovat, protože oslabený tým se ukázal jako nekonkurenceschopný. Pakliže Rigo se Šínem byli rekordními prodeji, Ondřej Kričfaluši se stal rekordní koupí. V rámci jednání o Prekopovi mohl být defenzivní univerzál podle několika zdrojů ohodnocen na zhruba šedesát milionů korun. V tuzemsku se změnily poměry, ekonom Brabec to chtě nechtě musel přijmout.
Nové Bazaly budou top
Čert vem výsledky, nejlepší zprávou za posledních několik let pro fanoušky Baníku je návrat na Bazaly. Budou nové, krásné, supermoderní. Nejlepší stadion v České republice, zní z řad těch, kteří se na projektu podílejí. Brabec je jedním z nich, upnul na to síly, chce projekt dotáhnout do konce.
Pakliže se to povede, stane se mezi příznivci ještě větší modlou. A pokud opravdu vše půjde podle představ, za pět let by se tam mohlo zase hrát. Pravidelněji by ve Slezsku měla nastupovat i česká reprezentace. Bazaly budou dominantou čnící nad městem, počítá se i s turisty.
Vyřazení a pád na dno
Jestliže nepostup do evropských předkol na jaře 2019 zanechal na celém klubu stopy, byl to slabý odvar toho, co se dělo loni v srpnu. Vyřazení z play off Konferenční ligy s Celje mělo pro Baník doslova zdrcující následky. Psychické, sportovní, výsledkové. Přiznali to i hráči, když hodnotili tragický podzim. Končí ho na předposledním místě tabulky s pouhými čtrnácti body.
V jednu chvíli Ostrava padla dokonce na úplné dno, teď je patnáctá jen díky lepšímu skóre. Brabec tedy po deseti letech vidí firmu na podobné pozici, na které ji v lednu 2016 kupoval. O tom, jaké bude jaro, hodně napoví již jarní start na půdě posledního Uherského Hradiště. Tam se může lámat celý ročník a s tím samozřejmě související nálada klubového vedení.
Brabcovi trenéři
- Vlastimil Petržela
- Radim Kučera
- Bohumil Páník
- Luboš Kozel
- Ondřej Smetana
- Pavel Vrba
- Pavel Hapal
- Tomáš Galásek
Brabcovi sportovní ředitele
- Dušan Vrťo
- Marek Jankulovski
- Alois Grussmann
- Luděk Mikloško
Brabcovy rekordní přestupy
Typ
Částka
Hráč
Směr přestupu
Prodej
100 mil. Kč
Matěj Šín
do Alkmaaru
Prodej
100 mil. Kč
Tomáš Rigo
do Stoke
Prodej
78 mil. Kč
Erik Prekop
do Slavie
Prodej
60 mil. Kč
Ewerton
do Pyramids
Prodej
50 mil. Kč
Emmanuel Uchenna
do Sparty
Prodej
50 mil. Kč
Jiří Letáček
do Getafe
Koupě
60 mil. Kč
Ondřej Kričfaluši
ze Slavie
Koupě
25 mil. Kč
Ewerton
ze Slavie
Koupě
20 mil. Kč
Abdallah Gning
z Karviné
Koupě
20 mil. Kč
Vlasij Sinjavskij
z Bohemians
Koupě
20 mil. Kč
Artur Musák
z Michalovců
Zdroj odhadů: Transfermarkt, deník Sport