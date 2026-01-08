Předplatné

Hrošovský se přesouvá za Plzní! Dostal povolení k návratu, emotivní rozlučka s Genkem

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Král Šulcík I., správná reakce Baníku a Rosického Vojta. Vrátí se Slavii „starý“ Jurásek? • Zdroj: iSport.tv
Patrik Hrošovský si na soustředění v Marbelle užil rozlučkový trénink s Genkem
Patrik Hrošovský si na soustředění v Marbelle užil rozlučkový trénink s Genkem
Patrik Hrošovský měl oznámit v Genku, že hodlá přijmout nabídku Plzně
Patrik Hrošovský ještě v dresu Plzně
Patrik Hrošovský ještě v dresu Plzně
Patrik Hrošovský ještě v dresu Plzně
16
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Velký návrat se podle všeho stává realitou. Patrik Hrošovský (33) už se měl rozloučit se spoluhráči v Genku, od belgického klubu dostal podle informací webu iSport povolení k přestupu do Plzně. Ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval na soustředění v Marbelle a následně zamířil do necelých 600 kilometrů vzdáleného Benidormu, kde probíhá herní kemp západočeského klubu. Dres Viktorie oblékne slovenský reprezentant téměř po sedmi letech strávených na úspěšné štaci v Belgii.

Plzeň o středního záložníka stála delší dobu, jeho návrat na západočeskou adresu už se řešil během jara i v létě. Věci se daly do skutečného pohybu nyní v zimě, půl roku před vypršením Hrošovského kontraktu v Belgii.

Slovenský reprezentant vyslovil přání nabídku z Plzně přijmout a zamířit do českého klubu dřív, než v létě po vypršení smlouvy. V Genku, kde si za dobu svého angažmá získal velmi silnou pozici a patřil k největším oblíbencům fanoušků, mu nakonec odchod umožnili.

Podle informací webu iSport se po několika dnech vyjednávání kluby dohodly, brzy by vše mělo být oficiálně oznámeno. Hrošovský odtrénoval dopolední jednotku na soustředění ve španělské Marbelle, po ní se rozloučil se spoluhráči a vedením klubu. Po tréninku se hráči měli srotit v kolečku a drobný polař svým parťákům oficiálně oznámil, že se přesouvá na českou adresu.

Šlo o emotivní chvíle, Hrošovský v Genku zanechal velmi silnou stopu. Po složitějším začátku sezony si opět vybojoval místo v základní sestavě a i po třicítce patřil k důležitým hráčům týmu. Celkem odehrál v zahraničí šest a půl sezony, vesměs v plném vytížení.

Nastoupí už v pátek proti Luganu?

Belgický klub váhal, zda svého důležitého člena kádru pouštět, nakonec ale respektoval přání hráče. V původním plánu byl přesun Hrošovského do Plzně v létě po vypršení smlouvy v Belgii, západočeské vedení ale vyvinulo velkou snahu, aby středního záložníka přivedlo dřív.

Hrošovský do Plzně přijde do role, jakou plní například Vladimír Darida v Hradci. Jeho úkolem bude přispět uprostřed pole kvalitní rozehrávkou, patří k typům hráčů, které Plzeň po letním odchodu Lukáše Kalvacha stále hledá. Dojde k zajímavé situaci – Kalvach přicházel do Plzně v létě 2019 jako náhrada za Hrošovského, teď se role obou technických hráčů mění.

Plzeň nastoupí v pátek dopoledne do prvního přípravného duelu v rámci herního kempu v Benidormu, v netradičním formátu 3x45 minut vyzve švýcarské Lugano. V západočeské výpravě už by měl být i Hrošovský, pokud se transfer oficiálně potvrdí, je klidně možné, že na nějakou porci minut už naskočí přímo do zápasu.

Plzeň čeká v Benidormu ještě generálka na jarní sezonu, ve čtvrtek 15. ledna vyzve dánské SönderjyskE. O týden později už nastoupí doma v utkání Evropské ligy proti Portu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů