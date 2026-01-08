Hrošovský se přesouvá za Plzní! Dostal povolení k návratu, emotivní rozlučka s Genkem
Velký návrat se podle všeho stává realitou. Patrik Hrošovský (33) už se měl rozloučit se spoluhráči v Genku, od belgického klubu dostal podle informací webu iSport povolení k přestupu do Plzně. Ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval na soustředění v Marbelle a následně zamířil do necelých 600 kilometrů vzdáleného Benidormu, kde probíhá herní kemp západočeského klubu. Dres Viktorie oblékne slovenský reprezentant téměř po sedmi letech strávených na úspěšné štaci v Belgii.
Plzeň o středního záložníka stála delší dobu, jeho návrat na západočeskou adresu už se řešil během jara i v létě. Věci se daly do skutečného pohybu nyní v zimě, půl roku před vypršením Hrošovského kontraktu v Belgii.
Slovenský reprezentant vyslovil přání nabídku z Plzně přijmout a zamířit do českého klubu dřív, než v létě po vypršení smlouvy. V Genku, kde si za dobu svého angažmá získal velmi silnou pozici a patřil k největším oblíbencům fanoušků, mu nakonec odchod umožnili.
Podle informací webu iSport se po několika dnech vyjednávání kluby dohodly, brzy by vše mělo být oficiálně oznámeno. Hrošovský odtrénoval dopolední jednotku na soustředění ve španělské Marbelle, po ní se rozloučil se spoluhráči a vedením klubu. Po tréninku se hráči měli srotit v kolečku a drobný polař svým parťákům oficiálně oznámil, že se přesouvá na českou adresu.
Šlo o emotivní chvíle, Hrošovský v Genku zanechal velmi silnou stopu. Po složitějším začátku sezony si opět vybojoval místo v základní sestavě a i po třicítce patřil k důležitým hráčům týmu. Celkem odehrál v zahraničí šest a půl sezony, vesměs v plném vytížení.
Nastoupí už v pátek proti Luganu?
Belgický klub váhal, zda svého důležitého člena kádru pouštět, nakonec ale respektoval přání hráče. V původním plánu byl přesun Hrošovského do Plzně v létě po vypršení smlouvy v Belgii, západočeské vedení ale vyvinulo velkou snahu, aby středního záložníka přivedlo dřív.
Hrošovský do Plzně přijde do role, jakou plní například Vladimír Darida v Hradci. Jeho úkolem bude přispět uprostřed pole kvalitní rozehrávkou, patří k typům hráčů, které Plzeň po letním odchodu Lukáše Kalvacha stále hledá. Dojde k zajímavé situaci – Kalvach přicházel do Plzně v létě 2019 jako náhrada za Hrošovského, teď se role obou technických hráčů mění.
Plzeň nastoupí v pátek dopoledne do prvního přípravného duelu v rámci herního kempu v Benidormu, v netradičním formátu 3x45 minut vyzve švýcarské Lugano. V západočeské výpravě už by měl být i Hrošovský, pokud se transfer oficiálně potvrdí, je klidně možné, že na nějakou porci minut už naskočí přímo do zápasu.
Plzeň čeká v Benidormu ještě generálka na jarní sezonu, ve čtvrtek 15. ledna vyzve dánské SönderjyskE. O týden později už nastoupí doma v utkání Evropské ligy proti Portu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu