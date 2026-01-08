Mikloško otočil, Jedlička se stane jedničkou Baníku. Co bude s Holcem a Kričfalušim?
V prosinci si Baník vyhodnotil situaci tak, že není potřeba shánět posilu na pozici brankáře, sportovní ředitel Luděk Mikloško měl jiné priority. O pár týdnů později se na Bazalech vše obrátilo. Na trhu se objevil Martin Jedlička, někdejší jednička Plzně či trojka české reprezentace, a míří právě do Ostravy, kde bude na jaře hostovat s opcí na přestup. Záměr je jasný: chce pravidelně chytat, což už se ve Viktorii nedělo, aby zůstal v národním týmu a řekl si o zahraniční angažmá.
Baník bude mít v jarních bojích o záchranu nového muže mezi třemi tyčemi, o tom nikdo nepochybuje. Ačkoli vedení klubu prezentuje příchod Martina Jedličky jen jako zvýšení konkurence, je jasné, že zrovna takhle ambiciózní gólman nepřišel do Slezska vysedávat na lavičce jako poslední dobou v Plzni, kde jej v bráně nahradil Rakušan Florian Wiegele.
Pozici jedničky tak po roce opustí Dominik Holec, spolu s Michalem Kohútem nejlepší hráč Ostravy při povedené jarní jízdě za třetí příčkou v tabulce. Přitom před Vánoci nic takového management neplánoval. Prioritou bylo zkvalitnit útok, levou stranu a pozici stopera.
„Dominik měl lepší i horší zápasy, ale dost je to spojeno s výkony celého týmu. Jak šli dolů někteří hráči, tak se to nevyhnulo ani jemu, ale to je naprosto normální. Sám jako bývalý gólman vím, jaké je hrát v týmu, kterému se daří, je v laufu, nebo naopak v mančaftu, na kterém je deka. Osmdesát procent výkonů je hlava a ta pracuje. Na postu gólmana nás bota vyloženě netlačí, Buďa také ukázal kvalitu a kdykoliv bylo potřeba, tak zaskočil. Tady zatím posilu nesháníme,“ popisoval v prosinci situaci mezi brankáři sportovní ředitel Luděk Mikloško v rozhovoru pro Moravskoslezský deník.
Roli může hrát i Kričfaluši
Co se tedy nyní změnilo? Určitě to nejsou zdravotní problémy Holce, o kterých se mluví. Podle informací iSportu v tomto týdnu vynechal Slovák kvůli lehké bolesti nohy dva tréninky, což v mrazech na umělé trávě není nic neobvyklého, zvlášť u třicátníků. Ve čtvrtek, kdy už se na Bazalech o Jedličkově příchodu vědělo, jednotku plnohodnotně absolvoval bez potíží. Spolu s parťákem Viktorem Budinským i mladším duem Martinem Hrubým a Mikulášem Kubným.
Jenomže když se na trhu objevilo prověřené jméno, které zná Mikloško již ze společného působení v agentuře Sport Invest, sportovní úsek přehodnotil původní názor a rozhodl se Jedličku získat. Mělo by jít o půlroční hostování s opcí, během tohoto období se chce bývalý hráč Dunajské Stredy dostat zpátky do formy, aby figuroval v březnové nominaci nového reprezentačního kouče Miroslava Koubka, měl šanci dostat se na mistrovství světa a říct si o vysněné zahraniční angažmá.
„Martin je brankář na reprezentační úrovni se zkušenostmi z mnoha těžkých zápasů na domácím a také na mezinárodním poli. Když se situace kolem něj takto vyvinula a ta příležitost se naskytla, proběhl kontakt a vzhledem k tomu, že Martin na naši nabídku reagoval velmi pozitivně, průběh jednání byl opravdu velice rychlý. Čeká nás velmi náročné jaro a v osobě Martina do týmu přichází další výborný brankář, který zkvalitní kádr a zvýší konkurenci,“ řekl sportovního ředitel Luděk Mikloško.
Roli může hrát i zájem Viktorie o defenzivního univerzála Ondřeje Kričfalušiho, jenž má ve smlouvě zahrnutu výstupní klauzuli ve výši pět milionů eur. Očekává se, že Plzeň udělá maximum pro to, aby měla jednadvacetiletý klenot a historicky nejdražší posilu FCB od léta ve svém kádru. A právě vzájemná pomoc Jedličkou nebo Danielem Vašulínem, o jehož jarním hostování v Baníku se před příchodem Abdallaha Gninga a Václava Jurečky rovněž spekulovalo, může jít dohodě a vylepšení vztahů naproti. I když je zřejmé, že majitel Václav Brabec prodávat opory nebude chtít.
„Martin Jedlička měl s klubem dohodu, že si bude hledat prioritně zahraniční angažmá. Nakonec však došlo ke změně a hráč se rozhodl zůstat v tuzemsku a přijmout nabídku Baníku. Do Slezska tedy odchází na půlroční hostování, které obsahuje i opci na případný letní transfer,“ dodal Martin Vozábal, sportovní ředitel Západočechů.
Brankáři Baníku
Co bude s Holcem?
Řešit se však záhy bude muset ještě jedna záležitost, a sice přetlak mezi ostravskými chlapíky s rukavicemi. Holec, jenž půl roku čekal na pozici jedničky a dočkal se až po odchodu Jakuba Markoviče do Slavie, má dlouhodobě vysoké ambice. Už loni byl jednou nohou v Řecku a neočekává se, že by se mu v jednatřiceti letech chtělo krýt záda Jedličkovi a čekat na to, jak se situace v létě vyvrbí.
Nicméně Holec nedávno prodloužil smlouvu do června 2028. „Dominik celou uplynulou sezonu prokazoval to, proč jsme ho vloni v létě angažovali. Nejdříve byl spolehlivou dvojkou připravenou kdykoliv naskočit, a jakmile se dostal do brány, pokaždé ukázal vysokou kvalitu a mohli jsme se o něj opřít. Jako gólman je v nejlepším věku a věříme, že i v dalším období bude naší oporou,“ vysvětloval Mikloško.
Holec, ačkoli si to sportovní úsek ani realizační tým nepřeje, si tak pravděpodobně bude chtít hledat novou adresu. Někdejší hráč Sparty, Rakówa Čenstochová, Lechu Poznaň nebo Žiliny se dlouhodobě veřejně netají tím, že by rád vyzkoušel ještě nějakou kulturní i fotbalovou změnu. Je typem dobrodruha, který chce poznávat svět, viz jeho vánoční dovolená v USA, kde navštívil NBA a potkal se i s idolem Stephenem Currym. Anebo se s klubem dohodne na rozvázání kontraktu, jako to udělal řecký stoper Georgios Kornezos. Končí po roce, Holec ho možná bude brzy následovat.
Martin Jedlička v lize na podzim 2025
Dominik Holec v lize na podzim 2025
zdroj: chanceliga.cz
Jak by mohl vypadat Baník na jaře:
Jedlička
Bewene - Frydrych - Pojezný - Sinjavskij
Boula - Kričfaluši
Kohút - Jurečka - Planka
Gning
