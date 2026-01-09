Předplatné

Další slávistický návrat Jurásek. Expert: Nová startovní čára, ale měl by být tahounem

David Jurásek v barvách Benfiky
David Jurásek v barvách BenfikyZdroj: Profimedia.cz
David Jurásek při podpisu smlouvy v Turecku
David Jurásek hostoval v Besiktasi
David Jurásek v dresu německého Hoffenheimu
David Jurásek v dresu německého Hoffenheimu
David Jurásek zažil i nepovedené EURO 2024 v Německu
Jurásek podepsal v Benfice kontrakt do roku 2028 s výstupní klauzulí 80 milionů eur
V tureckém Besiktasi byl David Jurásek nespokojen s herním vytížením
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Dobří holubi se vracejí. Do Edenu. Alespoň tak to za Jindřicha Trpišovského ve Slavii funguje a zřejmě i fungovat bude. David Jurásek, který před lety v červenobílém odváděl excelentní výkony, hledal uplatnění v Evropě, ale nakonec opět přijímá výzvu české ligy. Podobně jako David Zima, jako Ondřej Lingr. „Takoví hráči musí přijít s tím, že mužstvo potáhnou,“ říká expert Sportu a trenér Petr Ruman o nákladném transferu mezi Lisabonem a Prahou.

Slavia se údajně plácne přes kapsu, dle portugalských médií ji vyjde návrat Davida Juráska na nějakých 100 milionů korun. Tedy částku, ze které by pět let zpátky spadla kdekomu čelist, ale v dnešních dobách ji (nejen) pražská „S“ atakují celkem standardně. Není to investice do neznáma. Realizační tým z Edenu dobře ví, kdo přichází, jak s ním pracovat, jak ho využít. A především ví, že českou ligu zvládá.

Nedá se říct, že to tak měl Jurásek v zahraničí. V Benfice bojoval s konkurencí, v Hoffenheimu se zraněními, v Besiktasi s nemilostí trenéra. Přitom začal zajímavě, dle datové společnosti Opta se v prvních sedmi kolech nenašel v nejvyšší turecké soutěži hráč, který by za pomocí centrů vytvořil tak kvalitní šance jako český bek (1,9 očekávaných asistencí). Centrů navíc posílal pátý nejvyšší počet v lize, se solidní přesností. Ale asistence žádná…

„V Hoffenheimu si pamatuji velice snaživé výkony. Ale u krajních ofenzivních hráčů je

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

