Pojezný o konci na Slovácku i posilách Hradce: Pro lidi je to zajímavé, pro nás šichta

Jiří Fejgl
Chance Liga
Pětadvacet let „dělal" fotbal na Slovácku, po nástupu nových majitelů se stal sportovním ředitelem Hradce Králové. Petr Pojezný má jako aktuální úkol vylepšit odchody oslabený kádr. Nezdá se však, že by Votroci šli po velkých jménech…

V Hradci je boom, nový vlastníci ho ještě umocnili. Příznivci čekají nějaký obří přestup. Nepřijde třeba Jan Kuchta ze Sparty Praha?
„Třeba někdy přijde, nebo nepřijde, nakonec Kuchtu jsme měli ve Slovácku. (usmívá se) Pro fanoušky je takový přestup téma a je správné, že ho chtějí, já bych ho mohl chtít teoreticky taky. Otázka je vnímání prostředí, Jsou tady noví akcionáři, je polovina sezony vzalo to rychlý spád. Změn je hodně a nikdo nechce udělat nějakou botu.“

Když Ondřej Kania koupil Liberec, přivedl Michala Hlavatého. Nebyl by to vzkaz ve stylu „jsme tady“?
„Nakonec to jakoby žádné terno nebylo… Jsou typy lidí, kteří rádi rychle střílí. Já takový nejsem, snažím s pracovat systematicky, rozvíjet vlastní hráče. Když taková možnost přijde, budeme o ní diskutovat, tak takové ambice mít budu, ale teď rozhodně nebudu střílet od boku. My musíme Hradec posouvat dál, protože konkurence je úplně jiná, než byla v předchozích letech. Musíme jít postupně, řeším rozšíření realizačních týmů, skautské oddělení. Postavení Hradce je slušné, ale asi ne takové, aby hrál pravidelně poháry. Třeba k tomu dojdeme, ale hlavně si važme toho, jaké máme možnosti.“

Ty se oslabily. V neděli nečekaně odešel záložník Alexandr Sojka. Udělal klub chybu, když neměl smlouvu lépe ošetřenou?
„Byl jsem v autě, když mi to oznámili. Kontrakt jsem neviděl, ta možnost v něm byla. Je to realita, ale nepřišlo mi úplně OK, že to udělali 

