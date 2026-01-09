Ligové týmy v přestupové depresi: Daň za úspěch, ŠOK v Hradci či výprodej v Ďolíčku
Po zimní přestávce zahájily všechny ligové celky přípravu na jaro. Zatímco někde se výrazně posiluje, některé týmy naopak začínají bez několika opor a adekvátních náhrad za ně. Podívejte se, v jakých klubech mají v aktuálním přestupním termínu největší starosti.
Daň za úspěch Karviné
Ve Slezsku už jsou na podobný scénář zvyklí. V bílém dresu Karviné se řada hráčů ukáže ve skvělém světle a zanedlouho se rozutečou na zvučnější adresy. „Bereme to jako součást naší práce. Je to důkaz, že to tady děláme dobře, a že by Karviná měla být lákavou adresou,“ přijímá osud menšího týmu kouč Marek Jarolím.
Na přípravu mu nedorazili hned čtyři důležití hráči základní sestavy: obranný pilíř Dávid Krčík přestoupil do Plzně, ofenzivní eso Abdallah Gning zase do nedaleké Ostravy a dvojice Alexandr Bužek a Sahmkou Camara začala přípravu s pražskou Slavií. Minimálně první jmenovaný se pak do Karviné už prakticky jistě nevrátí. „Proklouzli. Špatně jsem zamknul,“ vtipkoval Jarolím o odchodech klíčových postav týmu na startu přípravy. „Budeme to muset zvládnout. Připadám si jako v letní sezoně během mistrovství světa, kdy jsou reprezentanti pryč a připojí se až později,“ dodal. Spekulovalo se také o možném odchodu Ebrimy Singhateha, ale Gambijec s týmem odletěl na soustředění a pravděpodobně zůstane do konce sezony.
Do Karviné pak zatím dorazili dva mladí zahraniční hráči na volný přestup – levonohý obránce Nino Milič a křídelník Josias King Furaha. Z hostování v Portugalsku se pak vrátil útočník Kahuan Vinicius.
Další by měli následovat. „Máme vytipované aspoň čtyři hráče a věřím, že se podaří je dovést co nejdřív,“ tvrdí kouč. Udržet se v elitní šestce bude pro Slezany náročný úkol.
Přestupové dění v Karviné
PŘIŠLI:
Nino Milič (Slovinsko, 21, obránce) – NK Domžale
Josias King Furaha (Norsko, 22, křídlo) – Jerv
Kahuan Vinicius (Brazílie, 21, útočník) – Torreense (návrat z host.)
ODEŠLI:
Dávid Krčík (Slovensko, 26, obránce) – Plzeň
Abdallah Gning (Senegal, 27, útočník) – Baník
Alexandr Bužek (Česko, 21, záložník) – Slavia (návrat z host.)
Sahmkou Camara (Guinea, 22, obránce) – Slavia (návrat z host.)
MOHOU ODEJÍT:
Ebrima Singhateh (Gambie, 22, útočník) – Jablonec?
Hradecký ŠOK
V Hradci na větší čistku připraveni nebyli a nyní musí řešit, jak nahradit tři muže ze základní sestavy. Plzeň si stáhla zpět z hostování Toma Slončíka, což se dalo částečně čekat, ale Olomouc pak uplatnila stejné právo u Jakuba Elbela a do Viktorie pak naprosto nečekaně zamířil ještě Alexandr Sojka, u něhož klub aktivoval zpětný odkup.
„Je to šok. Bohužel, smlouva byla nějak postavená, nemohli jsme s tím nic dělat. Na odchod Toma Slončíka jsme byli připraveni. Na další dva už ne,“ pravil smutně trenér David Horejš. K tomu se navíc spekulovalo i o možném přestupu Filipa Čiháka do Baníku, ale v současné situaci se ho Hradec určitě nebude chtít vzdát. „Nechceme prodávat hráče a nemůžeme si dovolit teď ještě prodat Čiháka. I jemu jsem řekl, že vůbec neexistuje, aby teď odešel,“ oznámil rázně Horejš.
Jediným příchodem je zatím lotyšský útočník Marko Regža, připojit by se mohl také obránce Viktor Zentrich, jenž se s týmem připravuje a o jeho případném angažmá se jedná.
Vedle toho je ve hře také výměna Petra Kodeše za Daniela Trubače z Teplic. „Ta věc je srozumitelná, hlavně chtějí oba kluci. Myslím, že to dovedeme ke zdárnému konci,“ komentoval další možný obchod sportovní ředitel Petr Pojezný.
Přestupové dění v Hradci
PŘIŠLI:
Marko Regža (Lotyšsko, 26, útočník) – Riga
ODEŠLI:
Alexandr Sojka (Česko, 22, záložník) – Plzeň
Tom Slončík (Česko, 21, záložník) – Plzeň
Jakub Elbel (Česko, 25, obránce) – Olomouc
MOHOU ODEJÍT:
Filip Čihák (Česko, 26, obránce) – Baník?
Petr Kodeš (Česko, 29, záložník) – Teplice?
MOHOU PŘIJÍT:
Viktor Zentrich (Česko, 22, záložník) – bez angažmá
Daniel Trubač (Česko, 28, záložník) – Teplice
Výprodej Bohemians
Čtyři prohry na závěr podzimu a propad do skupiny o udržení nejsou v Ďolíčku aktuálně problémem číslo jedna. Ještě víc fanoušky může trápit situace na trhu, kdy „klokani“ přišli nejen o nejlepšího hráče podzimu Vlasije Sinjavského, který se přesunul do Baníku, ale také o další stabilní členy základní sestavy. Adam Kadlec přestoupil do Plzně a Nelson Okeke se vrátil po hostování do Sparty, odkud následně zamířil do Jablonce. V kolonce odchodů pak najdeme také zkušeného obránce Matěje Hybše, jenž míří do Boleslavi.
„Tohle je věc, kterou jsem vedení vytýkal. Chci, aby tohle přestupové okno byli důraznější, víc do toho šlápli a dořešili to, o čem se neustále mluvilo. Samozřejmě rozumím tomu, že se staví stadion a těžko můžu požadovat, aby zůstali hráči, když na ně přijde dobrá nabídka,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iSport trenér Jaroslav Veselý.
A to navíc nemusí být vše. Zkušené opory Lukáš Hůlka a Júsuf mají smlouvy jen do konce této sezony a není vyloučený ani jejich odchod ještě v tomto transferovém okně.
Do Ďolíčku naopak zamířili obránci Milan Havel a David Lischka a skladba kádru se před startem jarní části sezony jistě bude ještě měnit. „Ještě se bavíme asi o třech hráčích. Zároveň nevylučuju ani odchody z klubu, protože někteří hráči nemají dořešené kontrakty. Může se to ještě vyvíjet,“ připouští Veselý.
Přestupové dění v Ďolíčku
PŘIŠLI:
Milan Havel (Česko, 31, obránce) – Plzeň
David Lischka (Česko, 28, obránce) – Baník
ODEŠLI:
Vlasij Sinjavskij (Estonsko, 29, obránce) – Baník
Adam Kadlec (Česko, 22, obránce) – Plzeň
Nelson Okeke (Nigérie, 23, záložník) – Sparta (návrat z host.)
Matěj Hybš (Česko, 32, obránce) – Mladá Boleslav
MOHOU ODEJÍT:
Lukáš Hůlka (Česko, 30, obránce) – Liberec?
Júsuf (Bahrajn, 32, útočník) – Baník?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu