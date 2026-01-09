Předplatné

Kouč o Juráskovi: Comeback je pro něj ideální. Dřív na beka neslyšel, co reprezentace?

David Jurásek v reprezentačním dresu
David Jurásek v reprezentačním dresuZdroj: Michal Beránek / Sport
David Jurásek při podpisu smlouvy v Turecku
David Jurásek v dresu Hoffenheimu
Michal Koštuřík
Chance Liga
Zná ho jako málokdo jiný. Davida Juráska vedl Pavel Šustr (51) ve Zbrojovce od žáků až po dorost, v seniorské kategorii ho cepoval v druholigovém Prostějově. Jeho comeback do Slavie kvituje. „Je to pro něj ideální místo, aby se restartoval a znovu rozjel,“ říká současný trenér reprezentace U16. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Sám zažil doby, kdy David Jurásek nechtěl hrát levého beka. Vždycky ho to táhlo dopředu. Až působení v Mladé Boleslavi pod bičem Karla Jarolíma ofenzivně naladěného mladíka přesvědčilo, že to bude pro něj ten nejlepší post. „Pořád je to hráč s nespornou kvalitou,“ tvrdí Pavel Šustr, za jehož éry v Prostějově se rodák z Dolního Němčí odrazil do velkého fotbalu.

Co čekáte na jaře od Davida Juráska?
„Když přestoupil do Slavie z Boleslavi, měl fantastickou fazonu. Tým v té době jel a on taky. Díky tomu si vysloužil přestup do Benfiky, kde se mu to vinou zranění úplně nepovedlo. V top fotbale je to náročné, nikdo na nikoho nečeká. Vnímal jsem, že v zahraničí to nebyl úplně on jako v době, kdy byl ve Slavii a jak ho znám. Strašně bych mu přál, aby se dostal do stejné formy jako tehdy. Nemyslím, že by byl úplně domácí typ, který potřebuje, aby ho někdo pohladil, pomohl mu. To určitě ne. Nicméně venku mu to tolik nesedlo. Těžko říct proč.“

Kdy jste se s ním poprvé potkal pracovně vy?
„V žákovském věku jsme složitě řešili jeho přestup ze Slovácka, kde se to trošku porouchalo. Čekali jsme půl roku, než se rozjede. Potom jsem ho měl v mladším i ve starším dorostu, v Prostějově. Znám ho velmi dobře.“

Prý s ním občas není lehké pořízení… 

